Neue Billingham Capsule 1 & überarbeitete Hadley Midnight Kollektion

Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Billingham in Deutschland & Österreich, freut sich, die neue Billingham Capsule 1 vorzustellen. Dabei handelt es sich um eine kompakte, schützende Kameratasche für den modularen Einsatz. Außerdem ist die überarbeitete Hadley Midnight Kollektion ab sofort in einer eleganten neuen Farbvariante erhältlich.

Billingham Capsule 1: kompakter Schutz, konzipiert für Alltags-Taschen

Die vollständig neu entwickelte Capsule 1 bietet Fotografen eine praktische und schützende Möglichkeit, kleinere Kameraausrüstungen innerhalb einer größeren Tasche oder eines Koffers zu transportieren. Sie wurde speziell für klassische, kompakte Digitalkameras und kleine bis mittelgroße spiegellose Kameras entwickelt und verfügt über ein gepolstertes, strukturiertes Innenleben, zwei zusätzliche Mesh-Fächer für Zubehör sowie eine weit öffnende Reißverschlussöffnung für schnellen Zugriff. Der herausnehmbare Boden und die variable Trennwand ermöglichen eine flexible Innenaufteilung, passend für eine Kamera mit Objektiv oder zwei kleine Gehäuse.

Mit ihrem kompakten Format, einem angenehm zu tragenden Ledergriff und der unverkennbaren Billingham- Verarbeitungsqualität vereint die Capsule 1 Vielseitigkeit und Handwerkskunst in perfekter Balance. Sie passt problemlos in Rucksäcke, Messenger-Bags, Tragetaschen oder Reisetaschen und schützt die Kameraausrüstung unauffällig genau dort, wo es nötig ist. Obwohl sie für Fotoequipment entwickelt wurde, eignet sich die Capsule 1 dank ihres sauberen, gepolsterten Designs ebenso gut als Kulturbeutel, Technik-Organizer oder Reiseetui. Sie ergänzt jedes Billingham-Setup und lässt sich mühelos in eine Hadley-Umhängetasche, einen Rucksack oder ein Reisegepäckstück integrieren.

Hergestellt in England aus charakteristischen Materialien

Die Capsule 1 wird in England von Hand gefertigt und besteht aus Billinghams bewährtem dreilagigen, wasserdichten Canvas oder FibreNyte sowie hochwertigem Vollleder und massiven Messingbeschlägen. Sie ist in vier Farbkombinationen erhältlich: Sage FibreNyte/Chocolate Leather, Black FibreNyte/Black Leather, Burgundy Canvas/Chocolate Leather und Khaki FibreNyte/Chocolate Leather. Sie wiegt lediglich 300 Gramm, bietet ein Fassungsvermögen von 1 Liter und verfügt über Innenmaße von 200 × 85 × 100 Millimetern. Damit eignet sie sich ideal für kompakte Kameras wie eine Leica M EV1 oder Leica M11 mit angesetztem Objektiv, Leica Q3, Ricoh GR IV oder Fujifilm X100VI.

Die Billingham Hadley Midnight Kollektion: klassische Form in neuem Look

Neu erhältlich ist auch die Hadley Midnight Kollektion. Sie präsentiert sich als auffällige neue Edition der ikonischen Hadley-Serie in Black FibreNyte mit kontrastierenden blauen Lederelementen und blauen Nähten. Jede Tasche wird inklusive farblich abgestimmtem Schulterpolster geliefert und bietet weiterhin den bekannten Schutz, die durchdachte Innenaufteilung und die hohe Alltagstauglichkeit, für die Billingham steht. Die Kollektion umfasst die Modelle Hadley Digital, Small, Small Pro, Pro, Pro 2020 und Hadley One. Damit werden Kameraausrüstungen von kleinen spiegellosen Systemen bis hin zu DSLR-Kits abgedeckt. Das Modell Hadley One verfügt zusätzlich über ein Laptopfach.

Verfügbarkeit und Preise

Die Billingham Capsule 1 ist ab sofort für 149,99 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei autorisierten Billingham-Händlern erhältlich. Auch die Billingham Hadley Midnight Serie ist verfügbar. Die Preise beginnen bei 299,99 Euro für die Hadley Digital Midnight und reichen bis 499,99 Euro für die Hadley One Midnight.

Über Billingham

Billingham fertigt seit 1973 Foto- und Lifestyle-Taschen in England in sorgfältiger Handarbeit. Jedes Produkt kombiniert wasserdichte, mehrlagige Materialien mit hochwertigem Leder und Messingbeschlägen, vereint mit einer Verarbeitung, der Fotografen weltweit seit Generationen vertrauen.