Billingham präsentiert die neue Capsule 1 als kompakte Schutztasche für modulare Setups sowie die überarbeitete Hadley Midnight Kollektion in neuer Farbvariante. Die Capsule 1 kostet 149,99 Euro, die Hadley-Modelle starten bei 299,99 Euro.
Die Transcontinenta GmbH kündigt mit der Billingham Capsule 1 eine neue kompakte Kameratasche für den modularen Einsatz an. Die Tasche dient als schützender Einsatz für größere Taschen oder Rucksäcke und richtet sich an Nutzer kleiner bis mittelgroßer spiegelloser Kameras. Ein gepolsterter Innenraum, herausnehmbarer Boden, variable Trennwand sowie zwei Mesh-Fächer ermöglichen eine flexible Organisation des Equipments. Die weit öffnende Reißverschlussklappe sorgt zudem für schnellen Zugriff.
Die Capsule 1 wird in England gefertigt und besteht aus dem charakteristischen dreilagigen, wasserdichten Canvas oder FibreNyte sowie Vollleder und Messingbeschlägen. Mit einem Gewicht von 300 Gramm und Innenmaßen von 200 × 85 × 100 Millimetern eignet sie sich unter anderem für kompakte Modelle wie Leica M11, Leica Q3, Ricoh GR IV oder Fujifilm X100VI. Erhältlich ist sie in vier Farbkombinationen.
Parallel dazu erscheint die überarbeitete Hadley Midnight Kollektion, eine neue Farbvariante der bekannten Hadley-Serie. Die Kombination aus schwarzem FibreNyte und blauen Lederelementen erweitert das Portfolio um eine modernere Optik. Die Modelle decken ein breites Größenspektrum ab – von Hadley Digital über Hadley Small Pro bis zur Hadley One mit Laptopfach. Ein farblich passendes Schulterpolster gehört jeweils zum Lieferumfang.
Preise und Verfügbarkeit:
-
Billingham Capsule 1: 149,99 Euro
-
Hadley Midnight Kollektion: 299,99 Euro (Hadley Digital) bis 499,99 Euro (Hadley One)
-
Verfügbarkeit: ab sofort im Fachhandel
Pressemitteilung Transcontinenta:
Neue Billingham Capsule 1 & überarbeitete Hadley Midnight Kollektion
Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Billingham in Deutschland & Österreich, freut sich, die neue Billingham Capsule 1 vorzustellen. Dabei handelt es sich um eine kompakte, schützende Kameratasche für den modularen Einsatz. Außerdem ist die überarbeitete Hadley Midnight Kollektion ab sofort in einer eleganten neuen Farbvariante erhältlich.
Billingham Capsule 1: kompakter Schutz, konzipiert für Alltags-Taschen
Die vollständig neu entwickelte Capsule 1 bietet Fotografen eine praktische und schützende Möglichkeit, kleinere Kameraausrüstungen innerhalb einer größeren Tasche oder eines Koffers zu transportieren. Sie wurde speziell für klassische, kompakte Digitalkameras und kleine bis mittelgroße spiegellose Kameras entwickelt und verfügt über ein gepolstertes, strukturiertes Innenleben, zwei zusätzliche Mesh-Fächer für Zubehör sowie eine weit öffnende Reißverschlussöffnung für schnellen Zugriff. Der herausnehmbare Boden und die variable Trennwand ermöglichen eine flexible Innenaufteilung, passend für eine Kamera mit Objektiv oder zwei kleine Gehäuse.
Mit ihrem kompakten Format, einem angenehm zu tragenden Ledergriff und der unverkennbaren Billingham-
Hergestellt in England aus charakteristischen Materialien
Die Capsule 1 wird in England von Hand gefertigt und besteht aus Billinghams bewährtem dreilagigen, wasserdichten Canvas oder FibreNyte sowie hochwertigem Vollleder und massiven Messingbeschlägen. Sie ist in vier Farbkombinationen erhältlich: Sage FibreNyte/Chocolate Leather, Black FibreNyte/Black Leather, Burgundy Canvas/Chocolate Leather und Khaki FibreNyte/Chocolate Leather. Sie wiegt lediglich 300 Gramm, bietet ein Fassungsvermögen von 1 Liter und verfügt über Innenmaße von 200 × 85 × 100 Millimetern. Damit eignet sie sich ideal für kompakte Kameras wie eine Leica M EV1 oder Leica M11 mit angesetztem Objektiv, Leica Q3, Ricoh GR IV oder Fujifilm X100VI.
Die Billingham Hadley Midnight Kollektion: klassische Form in neuem Look
Neu erhältlich ist auch die Hadley Midnight Kollektion. Sie präsentiert sich als auffällige neue Edition der ikonischen Hadley-Serie in Black FibreNyte mit kontrastierenden blauen Lederelementen und blauen Nähten. Jede Tasche wird inklusive farblich abgestimmtem Schulterpolster geliefert und bietet weiterhin den bekannten Schutz, die durchdachte Innenaufteilung und die hohe Alltagstauglichkeit, für die Billingham steht. Die Kollektion umfasst die Modelle Hadley Digital, Small, Small Pro, Pro, Pro 2020 und Hadley One. Damit werden Kameraausrüstungen von kleinen spiegellosen Systemen bis hin zu DSLR-Kits abgedeckt. Das Modell Hadley One verfügt zusätzlich über ein Laptopfach.
Verfügbarkeit und Preise
Die Billingham Capsule 1 ist ab sofort für 149,99 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei autorisierten Billingham-Händlern erhältlich. Auch die Billingham Hadley Midnight Serie ist verfügbar. Die Preise beginnen bei 299,99 Euro für die Hadley Digital Midnight und reichen bis 499,99 Euro für die Hadley One Midnight.
Über Billingham
Billingham fertigt seit 1973 Foto- und Lifestyle-Taschen in England in sorgfältiger Handarbeit. Jedes Produkt kombiniert wasserdichte, mehrlagige Materialien mit hochwertigem Leder und Messingbeschlägen, vereint mit einer Verarbeitung, der Fotografen weltweit seit Generationen vertrauen.
