Für das Samyang Schneider Kreuznach AF 14-24mm F2.8 FE steht ab sofort Firmware Version 2 bereit. Das Update verbessert Stabilität, Blendensteuerung und Gesamtperformance. Gleichzeitig erscheinen offizielle Adobe-Profile für mehrere Samyang-AF-Objektive.

Transcontinenta kündigt ein neues Firmware-Update für das Samyang Schneider Kreuznach AF 14-24mm F2.8 FE an. Die Version 2 bringt Optimierungen in mehreren Bereichen: eine verbesserte Betriebsstabilität, eine präzisere Blendensteuerung sowie eine erhöhte Gesamtzuverlässigkeit des Ultraweitwinkelzooms. Das Update wird über den integrierten USB-C-Anschluss des Objektivs und die Samyang Lens Manager Software installiert.

Mit dem Update reagiert Samyang auf neue Kamerakompatibilitäten und ergänzt gleichzeitig Funktionsverbesserungen, die die Performance des Objektivs in professionellen Anwendungen stabilisieren sollen.

Offizielle Adobe-Profile für Lightroom und Photoshop

Parallel zum Firmware-Update veröffentlicht Samyang erstmals offizielle Objektivprofile für Adobe Lightroom und Photoshop. Die Profile ermöglichen eine automatische Korrektur von Verzeichnung, Vignettierung und weiteren Objektivfehlern – ein Vorteil für konsistente Workflows und schnelle Nachbearbeitung.

Unterstützte Objektive sind:

Zoom-Serie:

AF 14-24mm F2.8 FE (Firmware Ver. 2)

AF 35-150mm F2–2.8 FE

Prime-Serie:

AF 24mm F1.8 FE

V-AF-Serie:

V-AF 20mm T1.9 FE

V-AF 24mm T1.9 FE

V-AF 35mm T1.9 FE

V-AF 45mm T1.9 FE

V-AF 75mm T1.9 FE

V-AF 100mm T2.3 FE

Firmware, Objektivprofile und Installationsanleitungen stehen auf der Website von LK Samyang bereit.

Pressemitteilung Transcontinenta: