LEICA PICTURE OF THE YEAR 2025

In diesem Jahr kommt das Motiv von dem legendären amerikanischen Fotografen Joel Meyerowitz und wird exklusiv in den Leica Galerien International angeboten

Joel Meyerowitz (*1938) zählt seit den 1960er-Jahren zu den bedeutendsten Fotografen der USA. Seine Street Photography-Aufnahmen sind unverwechselbar, Farbe ist dabei unverzichtbares Gestaltungsmittel. Im Sommer 2025 wurde im Ernst Leitz Museum die fulminante Retrospektive „Die Freude am Sehen“ mit 100 Motiven seines Werks präsentiert. Im Rahmen des Leica Jubiläumsjahrs 2025, das unter dem Motto „100 Jahre Leica: Zeugin des Jahrhunderts“ steht, war der Fotograf eingeladen, 100 seiner besten Aufnahmen zusammenzustellen. Das nun als Leica Picture of the Year 2025 ausgewählte Motiv gehört in die Gruppe seiner frühen Aufnahmen: „Auf der Puerto Rican Day Parade, Manhattan, New York 1963“ und ist ab Dezember 2025 als limitierter Print exklusiv in allen Leica Galerien weltweit verfügbar.

Für den damals noch bei einer New Yorker Werbeagentur angestellten Art Director waren es genau 90 Minuten, die zu seiner lebensverändernden Entscheidung, die Fotografie zu seinem Beruf zu machen, führten: Er hatte den Fotografen Robert Frank bei seiner Arbeit beobachtet und war zutiefst beeindruckt, wie dieser sich traumwandlerisch leicht mit seiner Leica bewegte. Noch am gleichen Tag kündigte Meyerowitz, um sich Hals über Kopf in das Abenteuer der Street Photography zu stürzen. Eine Leica M2 wurde sein bevorzugtes Instrument, um täglich sein Sehen und das schnelle Erkennen von perfekten Momenten in komplexen Szenen zu trainieren. Vor allem im turbulenten Geschehen auf New York Citys Straßen fand er das nötige Spannungsfeld in der Magie des Alltags. Auch das Leica Picture of the Year erzählt von diesen ersten Erfahrungen: „Ich nutzte die Paraden als Mittel, um meine Schüchternheit zu überwinden. Da die Menschen in der Menge von der vorbeiziehenden Show auf der Straße eingenommen waren, konnte ich unter ihren Blicken durchschlüpfen wie ein Flugzeug, das zu tief fliegt, um vom Radar erfasst zu werden,“ erinnert sich der Fotograf. Es ging um die Energie des Augenblicks.“

Das Leica Picture of the Year entstand am Rande der „Puerto Rican Day Parade“, bis heute eine feste Institution im Paradeprogramm von New York City. Seit 1959 ist sie Ausdruck für das Selbstbewusstsein und die Wertschätzung für die Kultur und Geschichte Puerto Ricos, vor allem für die in den USA lebenden Millionen Menschen mit puerto-ricanischer Abstammung. Immer am zweiten Sonntag im Juni zieht die Parade durch Manhattan und wird von unzähligen Schaulustigen begleitet. Hier sind es vier Frauen, die sich in einem Ladeneingang an der Fifth Avenue getroffen haben und dabei sind, das Make-up zu perfektionieren. In dem pulsierenden Treiben der Parade wurde Meyerowitz gänzlich unsichtbar, konnte auf die vielen Eindrücke spontan reagieren. Waren es die Farben ihrer Kleider, die Frisuren, die Schuhe, die ihm auffielen? Für ihn wurde das Fotografieren auf der Straße eine Art Schule des Sehens, denn „eines der ersten Dinge, die ich auf der Straße lernte, war, dass wenn der richtige Moment kommt, du genau diesen festhalten musst,“ so Meyerowitz. Das Bild der vier Frauen erzählt daher viel über Wahrnehmung, Spontanität und kann heute auch als Zeitdokument gelesen werden.

Seit 2021 widmet die Leica Camera AG das Leica Picture of the Year herausragenden Leica Fotografinnen und Fotografen, die in die Leica Hall of Fame berufen wurden. Um ein Stück dieses Erfolgs mit allen Leica Begeisterten zu teilen, wird jedes Jahr ein Leica Picture of the Year ausgewählt.

Das Leica Picture of the Year bieten die weltweit 27 Leica Galerien exklusiv an. So eröffnet sich allen Sammlerinnen und Sammlern sowie Leica Enthusiasten die Möglichkeit, mit den limitierten Editionen eine einzigartige Sammlung großer Leica Fotografien aufzubauen. Nach Ralph Gibson, Thomas Hoepker, Elliott Erwitt und Herlinde Koelbl kommt nun das Leica Picture of the Year von Joel Meyerowitz, der seit 2016 Mitglied der Leica Hall of Fame ist, zu dieser hochkarätigen Gruppe hinzu.

Leica Picture of the Year 2025:

Fotograf: Joel Meyerowitz

Titel: Auf der Puerto Rican Day Parade, Manhattan, New York 1963

Papier: Canson Infinity Satin 260 g/m²

Druck: Prolab Fotofachlabor, Germany

Blattgröße: 40 × 50 cm [15.75 × 19.69 inch], Motivgröße: 25.4 × 38.1 cm [10 × 15 inch]

Mit Signatur-Label und Editionsnummer versehen

Ausstattung: Echtheitszertifikat mit Editionsnummer und Schmuckmappe

Limitierte Edition: 81

Ausschließlich erhältlich in allen Leica Galerien

Preis: 1250 Euro (netto)

Verkauf ab Dezember 2025

Credits:

Leica Picture of the Year 2025: © Joel Meyerowitz