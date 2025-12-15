Leica Camera AG gibt strategische Partnerschaft mit Capture One bekannt und stellt neues Testprogramm für Leica Kunden vor

Die Leica Camera AG gibt eine strategische Partnerschaft mit Capture One, einem der weltweit führenden Anbieter für professionelle Imaging-Software, bekannt. Die Zusammenarbeit zielt vor allem darauf ab, Tethered Shooting und Bildbearbeitung für Leica Fotografen so leistungsstark und zuverlässig wie möglich zu machen – sowohl im Fotostudio als auch im mobilen Einsatz.

Gemeinsam ermöglichen Leica und Capture One einen direkten, zuverlässigen und extrem schnellen Tethering-Workflow. Fotografen und Fotografinnen profitieren von unmittelbarer Bildübertragung, präzisem Live View und Echtzeiteinstellungen. So können sie unter Einhaltung höchster professioneller Standards Fotos aufnehmen und nachbearbeiten.

Darüber hinaus verbessert Capture One die Shooting-Ergebnisse dank besonders naturgetreuem Farbrendering und den auf Leica Kameras abgestimmten Farbprofilen, präziser Kontrolle von Tonwerten und der besonders hohen Bearbeitungsgenauigkeit. Egal ob im Fotostudio oder im mobilen Einsatz – Leica Fotografen und Fotografinnen profitieren von einem kompletten Workflow, der exakt auf ihre professionellen Anforderungen abgestimmt ist.

Zum Start ihrer erweiterten Partnerschaft bieten Leica und Capture One gemeinsam ein exklusives Testprogramm an, mit dem Leica Kunden drei Monate lang kostenlosen Zugriff auf alle Funktionen von Capture One erhalten. So können sie den optimierten Leica Workflow kennenlernen und sich vom Echtzeit-Tethering bis zur detaillierten Nachbearbeitung selbst ein Bild von der Genauigkeit, der Geschwindigkeit und den kreativen Möglichkeiten machen, für die Capture One in der Bilderstellung steht. Nach der Anmeldung unter https://club.leica-camera.com erhalten die Teilnehmer ihre dreimonatige Gratislizenz und eine Installationsanleitung.

Nico Koehler, Head of Product Experience, Leica Camera AG: „Wir freuen uns sehr, dass wir die Zusammenarbeit mit Capture One nach einer ersten Vereinbarung fortsetzen können. Capture One ist nach wie vor der führende Tethering-Anbieter auf dem Markt. Gemeinsam machen wir Leica Kunden den besten und benutzerfreundlichsten Tethering-Workflow zugänglich, den es momentan gibt.“

Mathieu Bourlion, Director of Product Management, Capture One: „Leica prägt seit über einhundert Jahren die Fotografie und steht für eine lange, ganz eigene Tradition. Deshalb sind wir besonders stolz darauf, unsere weltweit führenden Tethering- und Workflow-Lösungen nun auch Leica Fotografen zugänglich machen zu können. Gemeinsam unterstützen wir die Fotografen von morgen darin, an diese einhundert Jahre währende Tradition anzuknüpfen und dabei noch schneller, genauer und kreativer zu sein.“

Capture One

Capture One ist die erste Wahl für Profi-Fotografen und Fotostudios aus aller Welt. Das Unternehmen hat über 550 Kameras und 700 Objektivprofile im Angebot und ist für seine Tethering-Lösung bekannt, die als die branchenweit schnellste und zuverlässigste gilt. Mit intuitiv verständlichen Workflows, naturgetreuen Farben und der präzisen Bildbearbeitung lässt sich das Beste aus jeder einzelnen Aufnahme herausholen. Capture One setzt ganz auf Kooperation und versetzt Fotografen in die Lage, sich direkt mit Kunden und Teams zu vernetzen, erstklassige Ergebnisse zu erzielen und ihre kreativen Ideen Wirklichkeit werden zu lassen.