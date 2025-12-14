Jetzt wird’s bunt: 36 neue Farben für Ihren WhiteWall Bildband

Color your Story: Entdecken Sie die neuen Farben für den WhiteWall Bildband

Der WhiteWall Bildband wird noch individueller: Ab sofort stehen Ihnen 36 neue Farben für Vorsatzpapiere und Coverinnenseiten zur Auswahl. Ob zarte Töne wie Creme, Puderblau oder Flieder, natürliche Nuancen wie Salbeigrün und Sand, oder kräftige Akzente wie Pink, Chili oder Ozean – jede Farbe erzählt ihre eigene Geschichte. Damit können Sie jeden Bildband noch gezielter an die Themen und gezeigten Motive anpassen. Entweder harmonisch Ton in Ton oder bewusst kontrastreich inszeniert.

Brillante Farben treffen hochwertiges Papier

Die neuen Farben stehen für alle Formate und Papiersorten der WhiteWall Bildbände zur Verfügung. Bei Inkjet-Bildbänden verwenden wir farbiges Vorsatzpapier aus offenporigem Naturpapier, das sich durch eine feine, matte Haptik auszeichnet. Auch die Coverinnenseiten der Fotopapier-Varianten entsprechen dem gewählten Fotopapier. So entsteht ein harmonisches Gesamtbild – von der ersten bis zur letzten Seite.

„Unsere Kunden denken ihre Bildbände bis ins Detail – von der Auswahl der Motive über Papierwahl und Format bis hin zur Präsentation. Mit den neuen farbigen Vorsatzpapieren geben wir ihnen ein weiteres Werkzeug an die Hand, um die Gestaltung zu vollenden.“ – Jan-Ole Schmidt, Produktmanager WhiteWall

Perfektion bis ins Detail

Ein neues Fälzel im Buchrücken sorgt dafür, dass der Vorsatz beim Aufschlagen deutlich flacher liegt und erhöht so den Komfort beim Blättern. Zusätzlich passt sich das Kapitalband bei den Inkjet-Versionen automatisch an die Vorsatzfarbe an – je nach Farbnuance in Weiß oder Schwarz.

Finden Sie die perfekte Farbe im Online-Editor

Im Online-Konfigurator und in der Download-Software können Sie die Vorsatzfarbe direkt am Buch simulieren und erleben in Echtzeit, wie Farbe, Motiv und Gestaltung miteinander wirken. Die gewählte Farbe bleibt auch bei geschlossenem Menü sichtbar und die Farbnamen erscheinen als Tooltip.

Für jedes Foto-Projekt die perfekte Lösung

Ob als kleine Präsentation oder umfangreiche Sammlung: Mit WhiteWall gestalten Sie Ihren Bildband als Foto-Projekt mit persönlichem Charakter. Wählen Sie aus sechs Formaten in unterschiedlichen Größen, sechs hochwertigen Markenpapieren und vielen Gestaltungsmöglichkeiten durch Vorsatzpapiere, Schriften und Lackveredelungen. Von 28 Seiten – erweiterbar um jeweils 4 Seiten – bis zu 200 Seiten ist unser Bildband ideal für Ihre anspruchsvollsten Projekte.

Drei Hardcover-Varianten verleihen Ihrem Bildband den passenden Abschluss: glänzend, seidenmatt oder in edlem Leinen.

Zur Bildbandgestaltung bei WhiteWall: https://www.whitewall.com/de/bildband