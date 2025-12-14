WhiteWall erweitert den Bildband um insgesamt 36 Farben für Vorsatzpapiere und Coverinnenseiten. Die neuen Töne ermöglichen eine noch präzisere gestalterische Abstimmung und stehen für alle Formate und Papiervarianten des WhiteWall Bildband zur Verfügung.
WhiteWall bietet ab sofort 36 zusätzliche Farben für Vorsatzpapier und Coverinnenseiten an. Die Palette reicht von dezenten Pastelltönen über natürliche Nuancen bis hin zu intensiven Akzentfarben und macht es möglich, Bildbände stärker an Themen, Motive oder Serienlooks anzupassen.
Die neuen Farben stehen für Inkjet- und Fotopapier-Bildbände gleichermaßen bereit. Ein optimiertes Fälzel sorgt für einen flacheren Aufschlag, und bei Inkjet-Versionen passt sich das Kapitalband automatisch der gewählten Farbe an.
Im Online-Editor lassen sich alle Farboptionen direkt simulieren. WhiteWall bietet weiterhin sechs Formate, mehrere Markenpapiere, bis zu 200 Seiten und drei Hardcover-Varianten für individuelle Bildbandprojekte.
Pressemitteilung WhiteWall:
Jetzt wird’s bunt: 36 neue Farben für Ihren WhiteWall Bildband
Color your Story: Entdecken Sie die neuen Farben für den WhiteWall Bildband
Der WhiteWall Bildband wird noch individueller: Ab sofort stehen Ihnen 36 neue Farben für Vorsatzpapiere und Coverinnenseiten zur Auswahl. Ob zarte Töne wie Creme, Puderblau oder Flieder, natürliche Nuancen wie Salbeigrün und Sand, oder kräftige Akzente wie Pink, Chili oder Ozean – jede Farbe erzählt ihre eigene Geschichte. Damit können Sie jeden Bildband noch gezielter an die Themen und gezeigten Motive anpassen. Entweder harmonisch Ton in Ton oder bewusst kontrastreich inszeniert.
Brillante Farben treffen hochwertiges Papier
Die neuen Farben stehen für alle Formate und Papiersorten der WhiteWall Bildbände zur Verfügung. Bei Inkjet-Bildbänden verwenden wir farbiges Vorsatzpapier aus offenporigem Naturpapier, das sich durch eine feine, matte Haptik auszeichnet. Auch die Coverinnenseiten der Fotopapier-Varianten entsprechen dem gewählten Fotopapier. So entsteht ein harmonisches Gesamtbild – von der ersten bis zur letzten Seite.
„Unsere Kunden denken ihre Bildbände bis ins Detail – von der Auswahl der Motive über Papierwahl und Format bis hin zur Präsentation. Mit den neuen farbigen Vorsatzpapieren geben wir ihnen ein weiteres Werkzeug an die Hand, um die Gestaltung zu vollenden.“ – Jan-Ole Schmidt, Produktmanager WhiteWall
Perfektion bis ins Detail
Ein neues Fälzel im Buchrücken sorgt dafür, dass der Vorsatz beim Aufschlagen deutlich flacher liegt und erhöht so den Komfort beim Blättern. Zusätzlich passt sich das Kapitalband bei den Inkjet-Versionen automatisch an die Vorsatzfarbe an – je nach Farbnuance in Weiß oder Schwarz.
Finden Sie die perfekte Farbe im Online-Editor
Im Online-Konfigurator und in der Download-Software können Sie die Vorsatzfarbe direkt am Buch simulieren und erleben in Echtzeit, wie Farbe, Motiv und Gestaltung miteinander wirken. Die gewählte Farbe bleibt auch bei geschlossenem Menü sichtbar und die Farbnamen erscheinen als Tooltip.
Für jedes Foto-Projekt die perfekte Lösung
Ob als kleine Präsentation oder umfangreiche Sammlung: Mit WhiteWall gestalten Sie Ihren Bildband als Foto-Projekt mit persönlichem Charakter. Wählen Sie aus sechs Formaten in unterschiedlichen Größen, sechs hochwertigen Markenpapieren und vielen Gestaltungsmöglichkeiten durch Vorsatzpapiere, Schriften und Lackveredelungen. Von 28 Seiten – erweiterbar um jeweils 4 Seiten – bis zu 200 Seiten ist unser Bildband ideal für Ihre anspruchsvollsten Projekte.
Drei Hardcover-Varianten verleihen Ihrem Bildband den passenden Abschluss: glänzend, seidenmatt oder in edlem Leinen.
Zur Bildbandgestaltung bei WhiteWall: https://www.whitewall.com/de/bildband
