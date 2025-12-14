Die CAMERA WORK Virtual Gallery zeigt bis zum 8. Januar 2026 die Ausstellung „Thomas Hoepker: Stories of Humanity“. Präsentiert werden 35 ausgewählte Fotografien aus mehreren Schaffensjahrzehnten des 2024 verstorbenen Magnum-Fotografen.

Die CAMERA WORK Virtual Gallery präsentiert eine umfassende Werkschau des Fotografen Thomas Hoepker. Unter dem Titel Stories of Humanity umfasst die Online-Ausstellung 35 Fotografien, die zentrale Themen seiner dokumentarischen Arbeit beleuchten. Zu sehen sind Motive aus verschiedenen Epochen – darunter Porträts, Reportagen und ikonische Arbeiten, die Hoepkers präzise Beobachtung und seine analytische Bildsprache sichtbar machen.

Die Auswahl zeigt Hoepkers Ansatz der concerned photography, der politische und gesellschaftliche Ereignisse mit humanistischer Perspektive verbindet. Seine Bilder dokumentieren nicht nur Situationen, sondern ermöglichen zugleich Einblicke in soziale Strukturen und kulturelle Kontexte. Damit verstand Hoepker Fotografie als Mittel, gesellschaftliche Zustände zu hinterfragen und sichtbar zu machen.

Hoepker, geboren 1936, arbeitete ab den 1960er-Jahren für den Stern und wurde 1989 als erster deutscher Fotograf Vollmitglied der Agentur Magnum Photos, deren Präsident er ab 2003 war. Seine Werke sind weltweit in bedeutenden Sammlungen vertreten; zu seinen bekanntesten Bildern zählt das 9/11-Motiv View from Williamsburg, Brooklyn, Towards Manhattan.

Begleitend zur Ausstellung ist im November das Fotobuch Stories of Humanity im teNeues Verlag erschienen. Die virtuelle Schau ist täglich rund um die Uhr zugänglich.

