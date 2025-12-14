Die CAMERA WORK Virtual Gallery zeigt bis zum 8. Januar 2026 die Ausstellung „Thomas Hoepker: Stories of Humanity“. Präsentiert werden 35 ausgewählte Fotografien aus mehreren Schaffensjahrzehnten des 2024 verstorbenen Magnum-Fotografen.
Die CAMERA WORK Virtual Gallery präsentiert eine umfassende Werkschau des Fotografen Thomas Hoepker. Unter dem Titel Stories of Humanity umfasst die Online-Ausstellung 35 Fotografien, die zentrale Themen seiner dokumentarischen Arbeit beleuchten. Zu sehen sind Motive aus verschiedenen Epochen – darunter Porträts, Reportagen und ikonische Arbeiten, die Hoepkers präzise Beobachtung und seine analytische Bildsprache sichtbar machen.
Die Auswahl zeigt Hoepkers Ansatz der concerned photography, der politische und gesellschaftliche Ereignisse mit humanistischer Perspektive verbindet. Seine Bilder dokumentieren nicht nur Situationen, sondern ermöglichen zugleich Einblicke in soziale Strukturen und kulturelle Kontexte. Damit verstand Hoepker Fotografie als Mittel, gesellschaftliche Zustände zu hinterfragen und sichtbar zu machen.
Hoepker, geboren 1936, arbeitete ab den 1960er-Jahren für den Stern und wurde 1989 als erster deutscher Fotograf Vollmitglied der Agentur Magnum Photos, deren Präsident er ab 2003 war. Seine Werke sind weltweit in bedeutenden Sammlungen vertreten; zu seinen bekanntesten Bildern zählt das 9/11-Motiv View from Williamsburg, Brooklyn, Towards Manhattan.
Begleitend zur Ausstellung ist im November das Fotobuch Stories of Humanity im teNeues Verlag erschienen. Die virtuelle Schau ist täglich rund um die Uhr zugänglich.
Pressemitteilung Camera Work:
CAMERA WORK Virtual Gallery präsentiert bis zum 8. Januar 2026 die Ausstellung
Die CAMERA WORK Virtual Gallery präsentiert bis zum 8. Januar 2026 die Ausstellung Thomas Hoepker: Stories of Humanity mit 35 Arbeiten aus dem Werk des Fotografen. Begleitend zur Ausstellung ist Anfang November das gleichnamige Fotobuch im teNeues Verlag erschienen.
Die Auswahl aus der Retrospektive verdeutlicht die Vielfalt der fotojournalistischen Arbeit Thomas Hopekers und seinen Stellenwert als Vertreter der concerned photography. Hoepkers fotografisches Werk lässt sich durch eine präzise Beobachtungsgabe und eine klare, analytische Bildsprache charakterisieren. Diese veranschaulichen, wie er politische und kulturelle Ereignisse nicht nur dokumentierte, sondern Raum lässt für soziale Aspekte. Durch die Verbindung von dokumentarischem Realismus und einer humanistisch geprägten Perspektive entsteht eine Analyse gesellschaftlicher Zustände, die den Betrachter zur kritischen Auseinandersetzung mit den dargestellten Situationen anregt. Hoepkers Vorgehensweise verdeutlicht, dass Fotografie für ihn nicht allein ein MiJel der Abbildung, sondern ein Instrument der Erkenntnis und ethischen Positionierung war.
Über den Fotografen: Thomas Hoepker
Thomas Hoepker (1936–2024) entdeckte früh die Fotografie als seine prägende Ausdrucksform und machte sie zum MiJelpunkt seines Lebens. Nach ersten Auszeichnungen während des Studiums arbeitete er ab den 1960er Jahren für den Stern, wo er als bedeutender Fotojournalist und späterer Art Director mit Fotoreportagen Maßstäbe setzte. 1989 wurde er als erster deutscher Fotograf Vollmitglied der renommierten Agentur Magnum, deren Präsident er ab 2003 war. Hoepker gilt als Vertreter der concerned photography, die durch ihren humanistischen Ansatz besticht. Seine Werke, geprägt von kompositorischer Präzision und historischer Tiefe, werden weltweit ausgestellt und sind Teil renommierter öffentlicher und privater Sammlungen. Besonders bekannt ist Hoepkers vielfach diskutierte Fotografie View from Williamsburg, Brooklyn, Towards Manha@an (9/11).
Seit 2020 führt CAMERA WORK die CAMERA WORK Virtual Gallery – eine innovative und hochqualitative
Online-Galerie, in der Kunstsammler sowie alle Kunstinteressierten exklusive Ausstellungen erleben:
www.camerawork.de/virtual-gallery/
Aktuelle Kommentare