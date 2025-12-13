Mit Uhren mit Stil – und ihre unglaublichen Geschichten veröffentlicht Colin Salter ein ebenso informatives wie atmosphärisches Buch, das 30 außergewöhnliche Zeitmesser und ihre historischen Kontexte vorstellt. Wir werfen einen Blick in den Bildband.
Mit „Uhren mit Stil“ erscheint am 10. November 2025 ein 144 Seiten umfassendes Hardcover im Midas Verlag, das die Entwicklung ikonischer Uhrenmodelle über mehr als zwei Jahrhunderte nachzeichnet. Von frühen bahnbrechenden Mechaniken bis zu modernen Designklassikern eröffnet der Band einen Blick auf technische Innovationen, auf berühmte Träger und auf jene Momente der Weltgeschichte, in denen Zeitmessung eine entscheidende Rolle spielte.
Zeitmesser als kulturelle Ikonen
Das Buch widmet sich jeweils einem Modell pro Doppelseite und verbindet präzise recherchierte historische Hintergründe mit hochwertiger Produktfotografie. Aus der Presseinfo wird ersichtlich, dass die Spannweite groß ist: von der „bescheidenen Digitaluhr“ bis zur Haute Horlogerie aus der Schweiz, von militärisch genutzten Zeitmessern bis zur ersten Uhr auf dem Mond .
Jedes Porträt beleuchtet die Entstehung der Uhr, ihre technische Besonderheit und die Menschen, die sie entwarfen oder trugen. Dazu gehören legendäre Persönlichkeiten wie Charles Lindbergh und sein Longines-Modell, dessen Navigationsrelevanz im Buch anschaulich erklärt wird, oder Steve McQueen mit der Heuer Monaco, die durch seine Filmrolle in Le Mans Weltruhm erlangte . Auch die Geschichte der Quarzrevolution und ihre Auswirkungen auf die Schweizer Industrie wird ausführlich thematisiert.
Die Fotografien – teils vor neutralem Schwarz oder Weiß, teils vor sanft farbigem Bokeh – setzen die Modelle kunstvoll in Szene. Neben detailreichen Studioaufnahmen finden sich auch ikonische historische Bilder: etwa von John Lennon mit seiner Patek Philippe 2499 oder Aufnahmen von Fliegeruhren im Einsatz. So entsteht ein reizvoller Wechsel zwischen moderner Produktfotografie und dokumentarischem Bildmaterial, das die kulturhistorische Dimension der Uhrmacherei unterstreicht.
Ein Buch für Liebhaber mechanischer Präzision
Die Mischung aus Wissen, Anekdoten und visueller Darstellung macht den Band zu einem vielseitigen Werk: für Uhrenfans ebenso wie für Liebhaber feiner Produktfotografie. Die sorgfältige Gestaltung mit Fadenheftung verleiht dem Buch einen hochwertigen Charakter, der zur Thematik passt. Obwohl 144 Seiten vergleichsweise kompakt erscheinen, bietet das Buch dank der klaren Struktur und der eindrücklichen Bildauswahl einen dichten Überblick, der sich leicht erschließt und dennoch Tiefgang bietet.
Zum Autor
Colin Salter lebt in Edinburgh und ist Autor zahlreicher Bücher, die Themen aus Wissenschaft, Kulturgeschichte und Design behandeln. Seine Fähigkeit, Fakten prägnant zu vermitteln und historische Entwicklungen nachvollziehbar zu machen, prägt auch „Uhren mit Stil“ . Mit diesem Band legt er ein Werk vor, das technische Raffinesse und menschliche Geschichten überzeugend miteinander verbindet.
Uhren mit Stil
Untertitel: und ihre unglaublichen Geschichten
Autor: Colin Salter
Verlag: Midas Collection
Erscheinungsdatum: 10. November 2025
Format: 26,1 × 19,8 cm
Sprache: Deutsch
Seiten: 144
Bilder: über 30 Uhrenporträts, diverse historische Fotografien
Bindung: Hardcover, Fadenheftung
ISBN: 978-3-03876-360-4
Preis: € 28,00 (D) | € 28,70 (A) | sFr. 34,00
Verlagswebseite: www.midas.ch
