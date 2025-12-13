Das Buch widmet sich jeweils einem Modell pro Doppelseite und verbindet präzise recherchierte historische Hintergründe mit hochwertiger Produktfotografie. Aus der Presseinfo wird ersichtlich, dass die Spannweite groß ist: von der „bescheidenen Digitaluhr“ bis zur Haute Horlogerie aus der Schweiz, von militärisch genutzten Zeitmessern bis zur ersten Uhr auf dem Mond .

Jedes Porträt beleuchtet die Entstehung der Uhr, ihre technische Besonderheit und die Menschen, die sie entwarfen oder trugen. Dazu gehören legendäre Persönlichkeiten wie Charles Lindbergh und sein Longines-Modell, dessen Navigationsrelevanz im Buch anschaulich erklärt wird, oder Steve McQueen mit der Heuer Monaco, die durch seine Filmrolle in Le Mans Weltruhm erlangte . Auch die Geschichte der Quarzrevolution und ihre Auswirkungen auf die Schweizer Industrie wird ausführlich thematisiert.

Die Fotografien – teils vor neutralem Schwarz oder Weiß, teils vor sanft farbigem Bokeh – setzen die Modelle kunstvoll in Szene. Neben detailreichen Studioaufnahmen finden sich auch ikonische historische Bilder: etwa von John Lennon mit seiner Patek Philippe 2499 oder Aufnahmen von Fliegeruhren im Einsatz. So entsteht ein reizvoller Wechsel zwischen moderner Produktfotografie und dokumentarischem Bildmaterial, das die kulturhistorische Dimension der Uhrmacherei unterstreicht.