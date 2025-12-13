Hasselblad veröffentlicht Phocus Mobile 2 V3.6.0. Die App unterstützt nun kabelgebundene Verbindungen per USB-C für X2D II 100C, X2D 100C und CFV 100C, bietet TIFF-16-bit-Export sowie mobile-zu-Mac-Workflows und neue kreative Rahmen.

Mit Phocus Mobile 2 V3.6.0 stellt Hasselblad ein Funktionsupdate vor, das den mobilen Workflow von X- und CFV-Systemen deutlich beschleunigt. Neu ist vor allem die direkte, kabelgebundene USB-C-Verbindung zwischen X2D II 100C, X2D 100C oder CFV 100C und einem iPad oder iPhone. Über ein beidseitiges USB-C-Kabel lassen sich Bilder jetzt stabil und ohne Verzögerung übertragen, betrachten, auswählen, bearbeiten und exportieren.

Hasselblad erweitert Phocus Mobile 2 um neue Profi-Funktionen

Ebenfalls neu ist der TIFF-Export in 16 Bit, optional auch mit HDR-Effekten. Damit erhalten Fotografen mehr Tonwerttiefe und größere Flexibilität bei der Weiterverarbeitung. RAW-Dateien können zudem weiterhin als TIFF-8-bit ausgegeben werden.

Für nahtlose Übergänge vom mobilen Arbeiten zum Desktop erlaubt Version 3.6.0 nun den Export von “.phos doc”-Dateien, die inklusive aller Anpassungen per AirDrop an einen Mac übertragen und dort in Phocus für Mac weiterbearbeitet werden.

Zusätzlich integriert das Update neue Export-Frames, darunter ein Rahmen zum Jahreswechsel 2026 und eine dunkle, minimalistische Variante für Social-Media-Ausgaben.

Verfügbarkeit und weitere Informationen

Phocus Mobile 2 V3.6.0 ist ab sofort verfügbar.

Mehr Informationen und die Download-Möglichkeit findet ihr hier auf der Apple App-Store Seite (Englisch) der Software.