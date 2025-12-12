Beim Autofokus des AF 85 mm f/1,8 Z setzt Rollei auf einen STM-Schrittmotor. Im Einzelbildmodus zeigt der Autofokus seine Stärken. Mit einer im CHIP Testlabor an einer Nikon Z7II gemessenen Auslöseverzögerung von 0,39 Sekunden arbeitet er alltagstauglich schnell. Im Labor erzielte er bei mehreren hintereinander aufgenommenen Bildern mit jeweiliger Neufokussierung eine hohe durchschnittliche Treffergenauigkeit von 97 Prozent bei einer geringen Standardabweichung von nur 41 Linienpaaren pro Bildhöhe. Damit liegt er auf Augenhöhe mit dem teureren Nikkor Z 85 mm f/1,8 S und liefert eine zuverlässig präzise Scharfstellung.

Der Autofokus unterstützt die Gesichts- und Augenerkennung der Nikon-Z-Kameras, auch im AF-C-Modus, also bei kontinuierlicher Schärfenachführung. Solange sich die Person vor der Kamera nur leicht bewegt, funktioniert die Schärfenachführung zuverlässig. Bei actionreicheren Motiven mit schnelleren Bewegungen kommt der AF allerdings nicht mehr ganz so gut hinterher, da er im AF-C-Modus etwas träge reagiert.

Zudem ist der AF-Antrieb hörbar und überträgt leichte Vibrationen auf das Kameragehäuse. Das fällt bei Alltagsgeräuschen – etwa neben einer belebten Straße – kaum ins Gewicht, in ruhiger Umgebung sind die Betriebsgeräusche jedoch deutlich wahrnehmbar. Aufgrund dieser hörbaren Arbeitsweise ist der AF unserer Einschätzung nach für Videoaufnahmen mit dem kamerainternen Mikrofon nur eingeschränkt geeignet.