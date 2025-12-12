Die CAMERA WORK Virtual Gallery präsentiert vom 9. Dezember 2025 bis 29. Januar 2026 eine Online-Ausstellung mit 20 Fotografien von Neil Leifer. Die Schau versammelt zentrale Arbeiten des amerikanischen Sportfotografen, darunter mehrere weltweit bekannte Aufnahmen von Muhammad Ali.

Mit einer kuratierten Auswahl von 20 Bildern würdigt die CAMERA WORK Virtual Gallery das Werk von Neil Leifer. Die Online-Ausstellung beleuchtet die Karriere des Fotografen, der über Jahrzehnte die Sportfotografie in den USA prägte und dessen Bilder zu den meistzitierten des Genres gehören.

Leifer begann seine Laufbahn aus Begeisterung für den Sport und die Brooklyn Dodgers. Internationale Bekanntheit erlangte er durch seine Fotografien von Muhammad Ali, deren Wirkung bis heute nachhallt. Das Bild „Ali vs. Sonny Liston“ (1965) gilt als eines der wichtigsten Sportfotos überhaupt. Die New York Times kürte es erst kürzlich erneut zum „greatest sports photo ever made“.

20 Sportikonen in einer Schau: CAMERA WORK zeigt Neil Leifer

Ebenfalls in der Ausstellung vertreten ist Leifers spektakuläre Aerial-Aufnahme des Kampfes Ali vs. Cleveland Williams (1966), die er mit einer über dem Boxring positionierten Kamera realisierte – ein Bild, das er selbst als sein „vollkommenes“ bezeichnete und das zu den „100 Greatest Sports Photos Of All-Time“ zählt.

Neben Ali zeigt die virtuelle Schau weitere historische Momente, darunter den Black Power Salute der Olympischen Spiele 1968 in Mexiko-Stadt, festgehalten in einer bis heute symbolträchtigen Aufnahme.

Leifers Werk erscheint regelmäßig auf Titelbildern großer Magazine wie Sports Illustrated, Time und People. Seine Karriere umfasst mehr als 60 Jahre, 17 publizierte Bücher und die Aufnahme in die International Boxing Hall of Fame – als erster Fotograf überhaupt.

Die Ausstellung ist online täglich rund um die Uhr zu besuchen.

Hier geht es zur Galerie: camerawork.de/virtual-gallery/