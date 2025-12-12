DxO startet vom 3. Dezember 2025 bis 6. Januar 2026 das Holiday Season Angebot 2025. Beim Kauf von zwei oder mehr Software-Titeln erhalten Fotografen 20 Prozent Rabatt sowie bis zu ein Jahr kostenlosen Premium Support. Creator-Rabattcodes bleiben zusätzlich aktiv.
DxO bietet in der Holiday Season 2025 das umfangreichste Vorteilspaket des Jahres an. Wer vom 3. Dezember 2025 bis 6. Januar 2026 zwei oder mehr DxO-Produkte kauft, erhält automatisch 20 Prozent Rabatt. Der Rabatt gilt sowohl für Neuanschaffungen als auch Upgrades und umfasst die gesamte aktuelle Softwarepalette, darunter DxO PhotoLab 9, DxO PureRAW 5, Nik Collection 8, ViewPoint 5 und FilmPack 8.
Creator-Codes bleiben während der gesamten Aktion gültig:
-
Bei einem Einzelkauf greift der übliche Creator-Rabatt.
-
Bei zwei oder mehr Produkten gibt es zusätzlich 20 Prozent Rabatt plus 5 Prozent über Creator-Code.
Kostenlose Premium-Unterstützung inklusive
Alle Käufer erhalten darüber hinaus kostenlosen DxO Premium Support. Die Dauer richtet sich nach dem Einkaufswert und kann bis zu ein Jahr Expertenbetreuung umfassen. Enthalten sind:
-
24/7-Support über ein Ticketsystem
-
verkürzte Reaktionszeiten
-
technische Beratung für optimalen Workflow
Pressemitteilung DxO:
Exklusives DxO Holiday Season Angebot: 20% Rabatt + kostenloser Premium Support
In dieser Holiday Season gibt DxO der Fotografie-Community noch mehr Gründe zum Feiern. Fotografen profitieren von einem exklusiven Rabatt von 20%, wenn sie zwei oder mehr DxO Software-Titel kaufen – zusammen mit bis zu einem ganzen Jahr kostenlosem DxO Premium Support. Zusätzlich bleiben die Creator-Rabattcodes während der gesamten Kampagne aktiv, sodass dein Publikum noch mehr sparen kann.
Funktionsweise des Creator-Rabattcodes:
Wenn der Kunde ein Produkt kauft → der Creator-Rabattcode gewährt seinen Standardrabatt.
Wenn der Kunde zwei oder mehr Produkte kauft → DxO gewährt automatisch 20% Rabatt, plus zusätzliche 5% Rabatt mit dem Creator-Rabattcode (genauso wie bei unserer Black Friday Aktion).
So stellst du sicher, dass deine Community während der gesamten Holiday Season immer den bestmöglichen Preis erhält.
Holiday Season Angebotsübersicht
Vom 3. Dezember 2025 bis 6. Januar 2026 läuft bei DxO eine exklusive Holiday Season Promotion, die den großzügigsten Multi-Produkt-Rabatt mit dem bisher besten Kundenservice-Angebot kombiniert. In diesem Zeitraum erhalten Fotografen automatisch 20% Rabatt im Warenkorb, wenn sie zwei oder mehr DxO Software-Titel kaufen, darunter DxO PhotoLab 9, DxO PureRAW 5, Nik Collection 8, DxO ViewPoint 5 und DxO FilmPack 8. Der Rabatt gilt sowohl für Neuanschaffungen als auch für Upgrades.
Außerdem erhält jeder Kunde kostenlosen DxO Premium Support, der direkten Zugang zum technischen Experten- und Workflow-Team von DxO bietet. Die Dauer des kostenlosen Premium Supports skaliert mit dem Wert des Einkaufs und bietet bis zu ein volles Jahr Expertenunterstützung ohne zusätzliche Kosten. Premium Support umfasst 24/7 Hilfe über ein dediziertes Ticketsystem, kürzere Reaktionszeiten und persönliche Beratung, damit Fotografen das Maximum aus ihrer DxO Software herausholen können.
Das diesjährige Holiday Season Angebot ist darauf ausgelegt, Fotografen dabei zu unterstützen, ihr kreatives Toolkit zu erweitern – mit Premium-Unterstützung und außergewöhnlichen Ersparnissen auf die mehrfach ausgezeichnete Software-Suite von DxO.
