Exklusives DxO Holiday Season Angebot: 20% Rabatt + kostenloser Premium Support

In dieser Holiday Season gibt DxO der Fotografie-Community noch mehr Gründe zum Feiern. Fotografen profitieren von einem exklusiven Rabatt von 20%, wenn sie zwei oder mehr DxO Software-Titel kaufen – zusammen mit bis zu einem ganzen Jahr kostenlosem DxO Premium Support. Zusätzlich bleiben die Creator-Rabattcodes während der gesamten Kampagne aktiv, sodass dein Publikum noch mehr sparen kann.

Funktionsweise des Creator-Rabattcodes:

Wenn der Kunde ein Produkt kauft → der Creator-Rabattcode gewährt seinen Standardrabatt.

Wenn der Kunde zwei oder mehr Produkte kauft → DxO gewährt automatisch 20% Rabatt, plus zusätzliche 5% Rabatt mit dem Creator-Rabattcode (genauso wie bei unserer Black Friday Aktion).

So stellst du sicher, dass deine Community während der gesamten Holiday Season immer den bestmöglichen Preis erhält.

Holiday Season Angebotsübersicht

Vom 3. Dezember 2025 bis 6. Januar 2026 läuft bei DxO eine exklusive Holiday Season Promotion, die den großzügigsten Multi-Produkt-Rabatt mit dem bisher besten Kundenservice-Angebot kombiniert. In diesem Zeitraum erhalten Fotografen automatisch 20% Rabatt im Warenkorb, wenn sie zwei oder mehr DxO Software-Titel kaufen, darunter DxO PhotoLab 9, DxO PureRAW 5, Nik Collection 8, DxO ViewPoint 5 und DxO FilmPack 8. Der Rabatt gilt sowohl für Neuanschaffungen als auch für Upgrades.

Außerdem erhält jeder Kunde kostenlosen DxO Premium Support, der direkten Zugang zum technischen Experten- und Workflow-Team von DxO bietet. Die Dauer des kostenlosen Premium Supports skaliert mit dem Wert des Einkaufs und bietet bis zu ein volles Jahr Expertenunterstützung ohne zusätzliche Kosten. Premium Support umfasst 24/7 Hilfe über ein dediziertes Ticketsystem, kürzere Reaktionszeiten und persönliche Beratung, damit Fotografen das Maximum aus ihrer DxO Software herausholen können.

Das diesjährige Holiday Season Angebot ist darauf ausgelegt, Fotografen dabei zu unterstützen, ihr kreatives Toolkit zu erweitern – mit Premium-Unterstützung und außergewöhnlichen Ersparnissen auf die mehrfach ausgezeichnete Software-Suite von DxO.