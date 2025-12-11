Nikon Comedy Wildlife Awards 2025: Gewinner:innen bekannt gegeben

Nikon freut sich sehr, den diesjährigen Gewinner der Nikon Comedy Wildlife Awards bekannt zu geben. Mark Meth-Cohn, begeisterter Amateur-Tierfotograf aus dem Vereinigten Königreich – und Finalist bei der letztjährigen Preisverleihung – nahm den Hauptpreis für sein witziges Bild „High Five“ („Gib mir fünf“) entgegen.

„High Five“ („Gib mir fünf“) ist eine perfekt getimte Aufnahme eines durch eine Waldlichtung tanzenden Gorillas, die Anfang des Jahres in Ruanda aufgenommen wurde. Das witzige Foto stach unter den rekordverdächtigen 10.000 Einsendungen aus 109 Ländern hervor – der bisher höchsten Beteiligung in der illustren elfjährigen Geschichte des Preises. Aus dieser außergewöhnlichen Sammlung wurden 44 der besten Beiträge, einschließlich Videos, in die engere Auswahl genommen, aus der die Jury ihre Favoriten aussuchte. Der Wettbewerb war so hart wie immer, doch Marks Foto war der klare Favorit der Jury – und gewann auch den Preis in der Kategorie „Säugetiere“.

Mark Meth-Cohn erinnert sich: „Wir verbrachten vier unvergessliche Tage mit Trekking durch die nebligen Virunga-Berge auf der Suche nach den dort lebenden Gorillas. An diesem Tag trafen wir auf eine große Gruppe, bekannt als Amahoro-Familie. Sie hatte sich auf einer Waldlichtung versammelt, wo die Erwachsenen in aller Ruhe nach Nahrung suchten, während die Kleinen begeistert spielten. Ein junges Männchen war besonders eifrig dabei, seine akrobatischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen: Pirouetten, Purzelbäume und hohe Tritte. Es war pure Freude ihm zuzusehen und ich bin begeistert, dass ich seinen spielerischen Geist auf diesem Bild festhalten konnte.“

Stefan Maier, Senior General Manager im Marketing bei Nikon Europe, kommentiert: „Wir freuen uns sehr über die unglaublichen Talente und die Kreativität, die bei den diesjährigen Nikon Comedy Wildlife Awards gezeigt wurden. Alle Gewinner:innen unserer Kategorien haben mit Freude, Geschick und Fantasie die natürliche Welt eingefangen. Marks Siegerbild repräsentiert perfekt den spielerischen Geist der Tierwelt. Wir bei Nikon sind unglaublich stolz darauf, diese visuellen Geschichtenerzähler:innen zu unterstützen und mit Werkzeugen zu versorgen. So können sie ihre einzigartigen Perspektiven teilen – was wiederum das Publikum auf der ganzen Welt inspiriert, sich mit der bemerkenswerten Tierwelt unseres Planeten zu verbinden und für sie zu sorgen.“

Als Gesamtsieger des Wettbewerbs geht Mark Meth-Cohn dank Alex Walkers Serian auf eine unvergessliche Safari im Naturschutzgebiet Maasai Mara in Kenia. Außerdem erhält er eine beeindruckende handgefertigte Trophäe vom Wonder Workshop in Tansania sowie eine hochwertige Fototasche der renommierten Marke thinkTANK.

Als Mark erfuhr, dass er den Hauptpreis gewonnen hatte, sagte er: „Wenn man in einem Wettbewerb gut abschneidet, zeigt das, dass die Bilder, die man produziert, funktionieren. Die Nikon Comedy Wildlife Awards sind einer der wichtigsten Wettbewerbe des Jahres. Das Mitmachen ist einfach und die Beiträge sind unterhaltsam. Dennoch liegt allem ein ernsthaft engagiertes Ethos zugrunde. Letztes Jahr erreichte ich das Finale – dieses Jahr bin ich einen Schritt weitergekommen und habe zu meiner absoluten Begeisterung gewonnen!“

Weitere Gewinner In diesem Jahr gab es weitere Gewinner:innen in den verschiedenen Kategorien, wobei insbesondere die nächste Generation von Naturfotograf:innen gewürdigt wurde. Grayson Bell aus den USA gewann den Nikon Young Photographer Award (bis 16 Jahre) und die Kategorie „Reptilien, Amphibien und Insekten“ mit seiner beeindruckenden Nahaufnahme von zwei Fröschen, die im Wasser miteinander ringen. Als Preis erhält er ein Nikon Z50II-Kit. Paula Rustemeier aus Deutschland triumphierte in der Nikon Junior Category (bis 25 Jahre) mit ihrem verspielten Fuchsbild „Hit the dance floor“ („Ab auf die Tanzfläche“). Sie gewinnt ein Nikon Z6III-Kit. Tatjana Epp, ebenfalls aus Deutschland, gewann die Kategorie „Video“ mit einem fesselnden Clip über einen surfenden Reiher und erhält ein Nikon ZR-Kit.

Die Gewinner:innen wurden am Dienstag, den 09. Dezember, verkündet. Auf die Bekanntgabe folgt eine kostenlose, einwöchige Ausstellung vom 10. bis zum 14. Dezember, in der Nikon die außergewöhnlichen Arbeiten der Finalist:innen von 2025 in der Gallery@Oxo präsentiert.

Wir sind stolz darauf mitteilen zu können, dass die gesamte Nikon Comedy Wildlife Ausstellung in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit unseren geschätzten Partnerunternehmen – dem Papierhersteller Hahnemühle und dem Druckdienstleister Metro Imaging – unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit kuratiert wurde. Alle atemberaubenden Bilder, die in der Ausstellung zu sehen sind, wurden von Metro Imaging auf Hahnemühles Papier „Bamboo“ gedruckt – dem weltweit ersten Inkjet-Papier, das zu 90 % aus Bambusfasern und zu 10 % aus Baumwolle besteht und eine schnell wachsende, umweltfreundliche Alternative darstellt. Diese Materialwahl belastet die Umwelt so wenig wie möglich. Dadurch stellen wir sicher, dass die starke Botschaft der Ausstellung zum Umweltschutz nicht nur in den Bildern, sondern in jedem Aspekt der Präsentation zum Ausdruck kommt. Wir freuen uns, sowohl Kreativität als auch Nachhaltigkeit zu fördern und einen neuen Standard für umweltbewusste Ausstellungen zu setzen.

People’s Choice Award: Jetzt abstimmen

Nikon freut sich außerdem bekannt zu geben, dass ab dem 10. Dezember die Abstimmung für den People’s Choice Award stattfindet, bei der die Öffentlichkeit ihre Lieblingsfinalist:innen aus 2025 wählen kann. Die Stimme kann bis zum 01. März 2026 unter www.comedywildlifephoto.com abgegeben werden. Wer in dieser Kategorie gewinnt, wird am 14. März bekannt gegeben.