Radiant Imaging Labs hat das Update Radiant Photo 2.2 veröffentlicht. Die Software erhält ein überarbeitetes Enhance-Werkzeug mit nun bis zu 200 Prozent Wirkung sowie Verbesserungen beim Import, bei Preset-Vorschauen und bei Seitenverhältnissen. Das Update steht ab sofort über den Radiant Manager bereit.

Radiant Photo 2.2: Update bringt stärkeres Enhance-Tool und Workflow-Verbesserungen

Radiant Imaging Labs hat Radiant Photo 2.2 freigegeben. Das Update erweitert die Software um ein deutlich leistungsfähigeres Enhance-Werkzeug: Der zentrale Regler lässt sich nun bis 200 Prozent nutzen und wurde neu entwickelt, um schwierige Belichtungen, Gegenlichtsituationen und problematische Tonwerte schneller zu korrigieren. Werte oberhalb von 100 Prozent sind speziell für besonders anspruchsvolle Bildmaterialien gedacht.

Neben dieser Hauptneuerung wurden zahlreiche Detailverbesserungen integriert. Dazu zählen konsistente visuelle Preset- und Develop-Collection-Vorschauen, ein Drag-and-drop-Import kompletter Ordner inklusive Unterordnern (nicht unterstützte Dateien werden automatisch übersprungen) sowie eine optimierte Behandlung benutzerdefinierter Seitenverhältnisse mit persistenten Einstellungen und einfacher Umschaltung zwischen Breite und Höhe.

Das Update kann wie gewohnt über den Radiant Manager installiert werden. Für Windows-Nutzer, die von Abstürzen betroffen sind, steht ein Bugfix bereit.

Rabattcode und neue Look Packs

Anwender, die Teil des Radiant Toolkits sind, können ihren November-Gutscheincode im Wert von 15 Euro noch bis zum 13. Dezember 2025 einlösen. Die Codes gelten ausschließlich im Toolkit-Store und können nur einmal verwendet werden.

Zeitgleich veröffentlicht Radiant Imaging Labs 44 neue Look Packs, inspiriert von Farblooks, Reiseatmosphären und kreativen Grading-Stilen. Die Pakete enthalten jeweils 16 bis 20 Looks und kosten zwischen 15 und 20 Euro.

Wer einen monatlichen Toolkit-Code besitzt, kann diesen für die neuen Looks einlösen.

Weiter Informationen: https://radiantimaginglabs.com/de/