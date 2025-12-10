Pantone hat PANTONE 11-4201 Cloud Dancer zur Farbe des Jahres 2026 gewählt. Der sanfte Weißton steht für Ruhe, Klarheit und einen gestalterischen Neuanfang – und wird im kommenden Jahr in Design, Mode, Architektur und Fotografie eine wichtige Rolle spielen.

Pantone, weltweit Referenz für Farbstandards in Design, Fashion, Produktgestaltung und visuellen Medien, kürt jedes Jahr jene Farbe, die nach Einschätzung des Pantone Color Institute den ästhetischen und gesellschaftlichen Zeitgeist prägt. 2026 steht erstmals ein Weißton im Mittelpunkt: Cloud Dancer (PANTONE 11-4201). Das weiche, ruhige Weiß soll als Symbol für Fokus und Vereinfachung dienen – ein Farbton, der nicht steril wirkt, sondern warm, leicht und atmosphärisch.

Cloud Dancer versteht sich als „leere Leinwand“, die Klarheit schafft und Kreativität Raum gibt. Damit passt der Ton in eine Zeit, in der Ruhe, Achtsamkeit und reduzierte Ästhetik an Bedeutung gewinnen. Damit geht Pantone andere Wege wie das WGSN Trendinstitut, dass kürzlich für das nächste Jahr die Farbe “Transformative Teal” gekürt hat (hier zur News auf PhotoScala).

Relevanz für die Fotografie

Die Wahl hat unmittelbare Auswirkungen auf die Bildsprache des kommenden Jahres. Pantone-Farben prägen Trends in Werbung, Editorials, Modeproduktionen und Produktfotografie – und damit auch die Nachfrage auf Stockplattformen und Bildmärkten. Motive mit sanften Weißnuancen, subtilen Tonwerten und ruhigen, hellen Stimmungen werden 2026 verstärkt gefragt sein.

Cloud Dancer spiegelt genau jene Weißtöne wider, die in der Fotografie oft entscheidend für die Bildwirkung sind: das natürliche, gedämpfte Weiß von Schneelandschaften, weiche Wolkenstimmungen, High-Key-Porträts, moderne Hochzeitskleider oder helle Interieurs. Diese Farbwelt ermöglicht klare, luftige Bildkonzepte, die sich gut in Trends wie „Quiet Luxury“, „Calm Aesthetics“ oder minimalistische Lifestyle-Visuals einfügen.

Anwendungen in visuellen Bereichen

Pantone zeigt Cloud Dancer in vielfältigen Farbpaletten – von pudrigen Pastellen bis zu starken Kontrasten –, die die Rolle des Tons als harmonisierenden, strukturgebenden Weißton unterstreichen. In der Fotografie können solche Paletten als Grundlage für Serienlooks, Moodboards, Set-Gestaltung oder Color-Grading dienen.

Mit Cloud Dancer definiert Pantone 2026 eine Farbhaltung, die Ruhe statt Überladung setzt. Für Fotografen und Bildredaktionen ist dies nicht nur ein ästhetischer Impuls, sondern ein klarer Hinweis, welche Bildwelten im kommenden Jahr gefragt sein werden.

Zum Pantone-Blogeintrag (Englisch): https://www.pantone.com/eu/en/color-of-the-year/2026