Experimentelle Fotografie: Wo Regeln enden und Kreativität beginnt



Die fotocommunity zeigt, wie Fotografen mit Mut zum Ungewöhnlichen neue Bildwelten erschaffen.

Echte Kreativität kennt keine Grenzen

In der Sektion „Experimente“ der fotocommunity wird’s wild, bunt und überraschend. Hier gilt: Nichts muss perfekt sein – Hauptsache, es überrascht. Statt Regeln stehen Neugier, Spontaneität und kreative Lust im Vordergrund. Ob Lichtmalerei, Doppelbelichtung, surreale Spiegelungen oder abstrakte Bewegungsunschärfe – alles ist erlaubt, was Staunen auslöst und Grenzen sprengt.

„Experimentelle Fotografie bedeutet, Dinge auszuprobieren, ohne zu wissen, was am Ende herauskommt. Es ist ein Spiel zwischen Kontrolle und Zufall – und genau das macht es so spannend“, heißt es aus der Community.

Die Sektion zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig sich fotografische Experimente gestalten lassen: mal konzeptionell geplant, mal intuitiv aus dem Moment heraus. Die Kamera wird hier zum kreativen Werkzeug – oder, wie es ein Mitglied beschreibt, „zum Pinsel, mit dem man Licht malt“.

Fotografie als Spiel mit Wahrnehmung

Für Bernadette Oberholzer aus der Schweiz liegt die Faszination im bewussten Umgang mit Reflexionen und Irritationen:

„Reflexionen werden oft als störend empfunden – dabei eröffnen sie neue Dimensionen. Ich liebe es, Räume miteinander zu verweben, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Wenn ein Bild Staunen oder Nachfragen auslöst, ist das für mich das schönste Kompliment.“ — Bernadette Oberholzer



Auch Klaus Göden alias klajo sieht in der Sektion „Experimente“ einen kreativen Spielplatz:

„Hier darf man sich austoben, spielen, ausprobieren. Jeder Moment, jede Bewegung kann zum Ausgangspunkt werden – selbst ein einfacher Einkauf kann so zum Erlebnis werden. Diese Freiheit ist pure Inspiration.“ — Klaus Göden

Beide Fotografen verbindet die Freude am Entdecken und das bewusste Brechen fotografischer Konventionen. Sie zeigen, dass experimentelle Fotografie weniger ein Genre als vielmehr eine Haltung ist – neugierig, mutig und offen für das Unerwartete.

Experimentelle Fotografie für Einsteiger: Drei Quicktipps aus der Community

1. Brich bewusst die Regeln – und beobachte, was passiert.

Spiel mit Schärfe, Belichtung und Perspektive. Oft entstehen gerade dann starke Bilder, wenn Du die Konventionen hinter Dir lässt.

2. Nutze Deine Kamera als kreatives Werkzeug.

Zoome während der Belichtung, bewege die Kamera, arbeite mit Glas, Folien oder Prismen – und kombiniere analoge mit digitalen Techniken.

3. Stell Fragen, statt Antworten zu liefern.

Gute Experimente machen neugierig. Zeige das Unerwartete – und lass Raum für Interpretation.

Die fotocommunity: Raum für Austausch und Inspiration

Die fotocommunity bietet mit der Sektion „Experimente“ einen Ort für kreative Grenzgänger – für alle, die Lust haben, Neues auszuprobieren, Konventionen infrage zu stellen und sich gegenseitig zu inspirieren. Hier treffen sich Fotografen, die mehr wollen als „richtig belichtete“ Bilder – sie wollen mit ihrer Kamera denken, fühlen und gestalten.

„Die fotocommunity inspiriert mich immer wieder – durch Vielfalt, Feedback und neue Blickwinkel. Hier bekomme ich Anregungen, die mich wachsen lassen.“ — Klaus Göden

„Mir sind ehrliche Rückmeldungen wichtiger als Likes. Genau das finde ich in der fotocommunity – echtes Interesse und konstruktiven Austausch.“ — Bernadette Oberholzer

Über die fotocommunity

Mit über 1,5 Millionen Mitgliedern ist die fotocommunity Europas größte Plattform für Fotografiebegeisterte. Sie steht für Austausch, Inspiration und ehrliches Feedback – von Porträt über Street bis Experimentelles. Hier finden kreative Menschen ihr digitales Zuhause – ein Ort, an dem Bilder Geschichten erzählen und Fotograf:innen sich gegenseitig inspirieren.

Mehr unter: www.fotocommunity.de