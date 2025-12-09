Vier Leica M-Objektive als begehrte Produktvarianten erhältlich

Die Leica Camera AG präsentiert drei M-Optiken im Leica Safari Design sowie eine Variante mit schwarz glänzendem Finish

www.leica-camera.com

Leica M-Objektive sind legendär und stehen weltweit für herausragende Leistung, meisterhafte Handwerkskunst und ikonisches Design. Entwickelt und gefertigt in Deutschland, verkörpern sie durch Präzision, Langlebigkeit und zeitlose Wertbeständigkeit die Essenz der Leica Philosophie. Die Leica Camera AG erweitert das Portfolio um vier M-Objektive, die sich durch ihr besonderes Design hervorheben: das Summilux-M 1:1,4/35 ASPH., das Summilux-M 1:1,4/50 ASPH. und das Summicron-M 1:2/28 ASPH. im olivgrünen Leica Safari Design sowie das Summilux-M1:1,4/50 der Klassik Linie mit schwarz glänzendem Finish.

Leica Safari Editionen

Mit den drei Objektiven im Leica Safari Look knüpft das Unternehmen an die lange Tradition dieser beliebten Designvariante an. Diese zeichnet sich durch eine markante Färbung mit besonders widerstandsfähiger Lackierung in mattem Olivgrün aus und ist damit die perfekte Ergänzung zur Leica M11-P Safari. Weitere Designmerkmale wie der Fingergriff aus silbern verchromtem Messing sowie die Lackierung der „Feet“-Skala in Rot und der Meter-Skala in Weiß setzen stilvolle Akzente. Die drei lichtstarken M-Objektive Summilux-M 1:1,4/35 ASPH., Summilux-M 1:1,4/50 ASPH. und Summicron-M 1:2/28 ASPH. mit erweiterter Naheinstellgrenze stellen als Leica Safari Edition eine exklusive Besonderheit dar. In Leistung und Konstruktion entsprechen sie den jeweiligen Serienmodellen und eröffnen als kompakte Weitwinkel-, Reportage- und Standard-Brennweite maximale Freiheit und Flexibilität bei der Bildgestaltung.

Schwarz glänzend lackierte Designvariante

Die edle, schwarz glänzende Lackierung zählt seit jeher zu den begehrtesten Leica Finishes und verleiht nun auch der Designvariante des Summilux-M 1:1.4/50 ihre unverwechselbare Ausstrahlung. Die Bildästhetik des lichtstarken Objektivklassikers verkörpert mit ihrem malerischen Bokeh beim Fotografieren mit Offenblende ebenso den klassischen Leica Look wie das exklusive schwarz glänzende Finish. Durch häufigen Gebrauch entsteht über die Jahre auf der Lackierung eine einzigartige Patina, die partiell den Blick auf das darunter liegende Messing frei gibt. So erzählt nach und nach jedes einzelne dieser zur Klassik Linie gehörende M-Objektiv seine ganz eigene Geschichte. Perfekt ergänzt wird die Designvariante durch eine klassisch runde Gegenlichtblende, die ebenfalls mit einer schwarz glänzenden Lackierung veredelt ist.

Preis und Verfügbarkeit

Die unverbindliche Preisempfehlung für das Leica Summilux-M 1:1,4/35 ASPH. Safari beträgt 6.200,00 Euro inkl. MwSt., für das Leica Summilux-M 1:1,4/50 ASPH. Safari 5.000,00 Euro inkl. MwSt. und für das Leica Summilux-M 1:1,4/50 schwarz glänzend 4.250,00 Euro inkl. MwSt. Die drei Sondereditionen sind ab sofort weltweit in Leica Stores, im Leica Online Store und bei autorisierten Händlern erhältlich.

Das Leica Summicron-M 1:2/28 ASPH Safari wird ab dem 12. Februar 2026 weltweit in allen Leica Stores, im Leica Online Store und bei autorisierten Händlern erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 5.400,00 Euro inkl. MwSt.