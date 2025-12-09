Leica bringt drei M-Objektive im Leica Safari Design sowie ein Summilux-M 50 mm in schwarz glänzend auf den Markt. Die Safari-Varianten des Summilux-M 35 ASPH., Summilux-M 50 ASPH. und Summicron-M 28 ASPH. erscheinen ab sofort bzw. ab Februar 2026. Preise: 5.000 bis 6.200 Euro.
Leica stellt drei M-Objektive in der traditionsreichen Safari-Ausführung vor. Die Modelle Summilux-M 1:1,4/35 ASPH., Summilux-M 1:1,4/50 ASPH. und Summicron-M 1:2/28 ASPH. erhalten ein matt olivgrün lackiertes Gehäuse mit widerstandsfähiger Oberfläche. Ergänzt wird die Linie durch silbern verchromte Bedienelemente sowie farblich abgesetzte Skalen – Rot für Feet, Weiß für Meter.
Technisch entsprechen die Safari-Objektive den Serienmodellen und decken kompakte Weitwinkel-, Reportage- und Standardbrennweiten ab. Das Summicron-M 28 mm ASPH. Safari erscheint am 12. Februar 2026, die beiden Summilux-Modelle sind bereits verfügbar.
Parallel dazu führt Leica ein Summilux-M 1:1,4/50 in einem schwarz glänzenden Finish ein. Die Lackierung entwickelt im Gebrauch eine charakteristische Patina, die das Messing des Gehäuses partiell freilegt. Die Variante wird mit einer ebenfalls schwarz glänzend lackierten Gegenlichtblende ausgeliefert.
Preise und Verfügbarkeit
-
Summilux-M 1:1,4/35 ASPH. Safari: 6.200 Euro
-
Summilux-M 1:1,4/50 ASPH. Safari: 5.000 Euro
-
Summicron-M 1:2/28 ASPH. Safari: 5.400 Euro (ab 12. Februar 2026)
-
Summilux-M 1:1,4/50 schwarz glänzend: 4.250 Euro
Die Safari-Objektive (mit Ausnahme des 28 mm) sowie die schwarz glänzende Summilux-Variante sind ab sofort in Leica Stores, im Leica Online Store und bei autorisierten Händlern erhältlich.
Pressemitteilung Leica:
Vier Leica M-Objektive als begehrte Produktvarianten erhältlich
Die Leica Camera AG präsentiert drei M-Optiken im Leica Safari Design sowie eine Variante mit schwarz glänzendem Finish
Leica M-Objektive sind legendär und stehen weltweit für herausragende Leistung, meisterhafte Handwerkskunst und ikonisches Design. Entwickelt und gefertigt in Deutschland, verkörpern sie durch Präzision, Langlebigkeit und zeitlose Wertbeständigkeit die Essenz der Leica Philosophie. Die Leica Camera AG erweitert das Portfolio um vier M-Objektive, die sich durch ihr besonderes Design hervorheben: das Summilux-M 1:1,4/35 ASPH., das Summilux-M 1:1,4/50 ASPH. und das Summicron-M 1:2/28 ASPH. im olivgrünen Leica Safari Design sowie das Summilux-M1:1,4/50 der Klassik Linie mit schwarz glänzendem Finish.
Leica Safari Editionen
Mit den drei Objektiven im Leica Safari Look knüpft das Unternehmen an die lange Tradition dieser beliebten Designvariante an. Diese zeichnet sich durch eine markante Färbung mit besonders widerstandsfähiger Lackierung in mattem Olivgrün aus und ist damit die perfekte Ergänzung zur Leica M11-P Safari. Weitere Designmerkmale wie der Fingergriff aus silbern verchromtem Messing sowie die Lackierung der „Feet“-Skala in Rot und der Meter-Skala in Weiß setzen stilvolle Akzente. Die drei lichtstarken M-Objektive Summilux-M 1:1,4/35 ASPH., Summilux-M 1:1,4/50 ASPH. und Summicron-M 1:2/28 ASPH. mit erweiterter Naheinstellgrenze stellen als Leica Safari Edition eine exklusive Besonderheit dar. In Leistung und Konstruktion entsprechen sie den jeweiligen Serienmodellen und eröffnen als kompakte Weitwinkel-, Reportage- und Standard-Brennweite maximale Freiheit und Flexibilität bei der Bildgestaltung.
Schwarz glänzend lackierte Designvariante
Die edle, schwarz glänzende Lackierung zählt seit jeher zu den begehrtesten Leica Finishes und verleiht nun auch der Designvariante des Summilux-M 1:1.4/50 ihre unverwechselbare Ausstrahlung. Die Bildästhetik des lichtstarken Objektivklassikers verkörpert mit ihrem malerischen Bokeh beim Fotografieren mit Offenblende ebenso den klassischen Leica Look wie das exklusive schwarz glänzende Finish. Durch häufigen Gebrauch entsteht über die Jahre auf der Lackierung eine einzigartige Patina, die partiell den Blick auf das darunter liegende Messing frei gibt. So erzählt nach und nach jedes einzelne dieser zur Klassik Linie gehörende M-Objektiv seine ganz eigene Geschichte. Perfekt ergänzt wird die Designvariante durch eine klassisch runde Gegenlichtblende, die ebenfalls mit einer schwarz glänzenden Lackierung veredelt ist.
Preis und Verfügbarkeit
Die unverbindliche Preisempfehlung für das Leica Summilux-M 1:1,4/35 ASPH. Safari beträgt 6.200,00 Euro inkl. MwSt., für das Leica Summilux-M 1:1,4/50 ASPH. Safari 5.000,00 Euro inkl. MwSt. und für das Leica Summilux-M 1:1,4/50 schwarz glänzend 4.250,00 Euro inkl. MwSt. Die drei Sondereditionen sind ab sofort weltweit in Leica Stores, im Leica Online Store und bei autorisierten Händlern erhältlich.
Das Leica Summicron-M 1:2/28 ASPH Safari wird ab dem 12. Februar 2026 weltweit in allen Leica Stores, im Leica Online Store und bei autorisierten Händlern erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 5.400,00 Euro inkl. MwSt.
Aktuelle Kommentare