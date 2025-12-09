Streifzug durch sieben Jahrzehnte Leica Technik

Wolfgang Schiemann spricht über die Entwicklung von der Leica Schraub-Kamera bis zur SL3

Es gibt Menschen, die Fotografie nicht nur betreiben, sondern verkörpern. Wolfgang Schiemann ist einer von ihnen. Der heute 91-Jährige blickt am Freitag (12. Dezember 2025) auf ein Leben mit der Kamera zurück – voller Bilder, Begegnungen und bewegender Geschichten. In seinem Vortrag „Von der Leica IIIf zur SL3“ nimmt er sein Publikum mit auf eine bildgewaltige Reise durch sieben Jahrzehnte Leica Technik und fotografische Abenteuer.

Der Abend beginnt mit seltenen Aufnahmen der „Berliner Jubiläumsexpedition“ 1969 nach Bolivien, bei der mit zwei Leica M3-Gehäusen in Farbe und Schwarzweiß fotografiert wurde. Weitere Stationen führen nach Afghanistan, in die Türkei, nach Persien, Ecuador, Namibia, Neuseeland, Bali und in die USA. Schiemann zeigt dabei nicht nur außergewöhnliche Reisebilder, sondern auch die Leistungsfähigkeit der Leica Kameras und Objektive, von der IIIf bis zur neuen SL3.

Seine Live-Shows, für die er vielfach ausgezeichnet wurde, sind keine vertonten Konserven, sondern Erlebnisse mit sechs Leica Projektoren in Überblendtechnik und eigens entwickelter Panoramapräsentation.

Die Veranstaltung ist Teil der „Winter Stories“ in der Leica Welt und findet am Freitag, den 12. Dezember 2025, um 18 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr) in den Konferenzräumen der Leica Welt in Wetzlar statt. Der Eintritt beträgt 15 Euro. Tickets gibt es an der Abendkasse oder vorab online unter:

https://leicawelt.com/ veranstaltungen/vortrag- schiemann