ANZEIGE
insta360 X5: Das kreative 360°-Power-Upgrade für Ihre Abenteuer
Wenn der Winter beginnt und besondere Momente im Schnee, in der Stadt oder auf Reisen auf Sie warten, wächst oft der Wunsch nach einer Kamera, die diese Erlebnisse eindrucksvoll festhält. Vielleicht suchen Sie ein Weihnachtsgeschenk für einen passionierten Action-Fan – oder gönnen sich selbst ein Upgrade, das Ihr Creator-Setup auf ein neues Niveau hebt. Genau dafür wurde die insta360 X5 entwickelt: eine 8K-360°-Kamera, die Abenteuer nicht nur aufnimmt, sondern auch fühlbar macht.
Atemberaubende Bildqualität – Tag und Nacht
Die insta360 X5 hebt 360°-Aufnahmen auf ein neues Niveau. Ihre zwei 1/1,28″-Sensoren erfassen mehr Licht als beim Vorgängermodell X4. Gemeinsam mit dem Dreifach-KI-Chip-System liefern sie scharfe und lebendige 8K-30fps-Videos. Dank PureVideo, einem neuen KI-gestützten Schwachlichtmodus, gelingen auch bei schlechten Lichtverhältnissen beeindruckende Aufnahmen.
Mehr Freiheit beim Filmen – dank smarter 360°-Features
Mit der insta360 X5 müssen Sie sich vorab keine Gedanken mehr über den Bildausschnitt machen. Sie nehmen einfach alles auf und entscheiden später. Der „Unsichtbare Selfie-Stick“-Effekt erzeugt spektakuläre Third-Person-Perspektiven, während der neue InstaFrame-Modus parallel zum 360°-Material ein sofort teilbares, flaches Video speichert. Das ist ideal für Creator, die schnell Inhalte veröffentlichen möchten.
Robust, wasserdicht und für echte Abenteuer gemacht
Die X5 ist die robusteste 360°-Kamera, die insta360 je gebaut hat. Neue, extrem widerstandsfähige Linsen schützen vor Kratzern und das austauschbare Linsensystem erlaubt Reparaturen unterwegs. Dazu kommen ein integrierter Windschutz, eine deutlich verlängerte Akkulaufzeit von bis zu drei Stunden und Wasserdichtigkeit bis 15 Meter – perfekt für Bergtouren, Motorradfahrten, Tauchgänge oder jede Art von Outdoor-Action.
Die Highlights im Video
Im folgenden YouTube-Video bekommen Sie einen schnellen Eindruck der beeindruckendsten Funktionen der insta360 X5.
Eine Kamera, die neue Maßstäbe setzt
Die insta360 X5 vereint kompromisslose Bildqualität, starke KI-Technologie und außergewöhnliche Robustheit. Sie ist ein kreatives Werkzeug für alle, die mehr wollen: mehr Perspektive, mehr Kontrolle, mehr Freiheit.
Wenn Sie eine Kamera suchen, die Ihre Abenteuer nicht nur dokumentiert, sondern spektakulär in Szene setzt, dann ist die Insta360 X5 die perfekte Wahl.
