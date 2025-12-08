Der AWI e.V. – einst wichtige Stimme für Werbe-, Mode- und Industriefotografie – stellt seine Arbeit zum Jahresende ein. Ein weiteres Kapitel der deutschen Fotoverbandslandschaft schließt sich. Gleichzeitig blickt der Handel optimistisch auf das Weihnachtsgeschäft: Laut HDE könnten die Umsätze leicht über dem Vorjahr liegen, auch wenn die Ausgaben pro Kopf leicht zurückgehen. Technologisch sorgt Samsung mit einem dreifach faltbaren Smartphone für Gesprächsstoff – ein Vorstoß in neue Formfaktoren, der die nächste Evolutionsstufe der mobilen Bildaufnahme einleiten könnte. Die wichtigsten Imaging Business News der KW 50/25 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News KW 50/25

Noch ein Fotoverband macht dicht

Der AWI e.V. – Arbeitskreis Werbe-, Mode- und Industriefotografie – schließt Ende des Jahres die Tore. Damit endet ein wichtiges Kapitel in der deutschen Foto-Landschaft. Wie schreibt der Verband auf seiner Website: „Der Arbeitskreis Werbe-, Mode- und Industriefotografie bot seinen Mitgliedern etwas, das Einzelkämpfer nur schwer erreichen konnten: echte Publizität. (…) Zum Jahresende wird der AWI nun seine Arbeit einstellen. Mit ihm verschwindet ein Netzwerk, das über Jahrzehnte hinweg Orientierung bot, kreative Impulse setzte und sowohl Fotograf:innen als auch Auftraggebern eine Anlaufstelle für professionelle, zeitgemäße Fotografie war. Auch wenn der Arbeitskreis endet, bleiben seine Grundsätze bestehen: Dialog, Qualität und Sichtbarkeit als Fundament erfolgreicher fotografischer Arbeit.“ Leider war keiner dieser Grundsätze in den vergangenen Jahren auch nur ansatzweise die Realität des AWI.

https://professional-photographers.de/zum-jahresende-schliesst-der-awi-ein-rueckblick-auf-ein-netzwerk-das-fotografinnen-sichtbarkeit-verschaffte/

HDE: Weihnachtsgeschäft 2025 besser als im Vorjahr?

Laut dem Handelsverband Deutschland (HDE) sollen die aktuellen Umsätze in den Monaten November und Dezember das Vorjahr insgesamt um 1,5 Prozent übertreffen. Das entspricht einem Umsatz der Handelsunternehmen in den letzten beiden Monaten des Jahres von insgesamt 126,2 Mrd. Euro. An der Spitze der Beliebtheitsskala bei Weihnachtsgeschenken bleiben Gutscheine. Computer und Smartphones stehen bei immerhin 7 % der Deutschen auf der Geschenkeliste, Elektrogeräte bei immerhin noch 6 %. Kameras und Co. sind nicht explizit ausgewiesen. Nach einer Umfrage des Handelsblatt Research Instituts freuen sich 73 Prozent der Verbraucher auf Weihnachten. Bei den Geschenk-Einkäufen gibt jeder im Durchschnitt 263 Euro aus – das sind 34 Euro weniger als im Vorjahr.

http://www.einzelhandel.de/hdepk

Smartphone-Trend: Eilige Dreifaltigkeit

Jetzt faltet auch Samsung seine Smartphones dreifach: Das Galaxy Z TriFold verfügt über drei Panels und ein großes 10-Zoll-Innendisplay. Die Markteinführung seines dreifach faltbaren Flaggschiffmodells erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich der Wettbewerb auf dem Markt für faltbare Smartphones verschärft. Der Verkaufsstart in Südkorea ist für den 12. Dezember geplant, die Markteinführung in den USA soll Anfang 2026 erfolgen. Angesichts des erwarteten Einstiegs von Apple in den Markt für faltbare Smartphones positioniert Samsung dieses Gerät als Multi-Fold-Pilotprojekt, um seine Technologieführerschaft zu stärken. Das Samsung Gerät verfügt über zwei nach innen klappbare Scharniere, die ein 10-Zoll-Display mit einer Auflösung von 2160 x 1584 Pixeln ermöglichen – etwas kleiner als das 11-Zoll-Display des iPad.

Samsung war ein früher Innovator von faltbaren Smartphones und stellte 2019 sein erstes faltbares Gerät vor. Obwohl der Markt relativ klein geblieben ist, sind immer neue Wettbewerber hinzugekommen, darunter chinesische Marken wie Huawei und Honor, die sich sowohl in Bezug auf Preis und Abmessungen als wettbewerbsfähig erwiesen haben.

https://www.cnbc.com/2025/12/02/samsung-galaxy-z-trifold-first-multi-folding-phone-smartphone-competition-chinese-brands-huawei-apple.html