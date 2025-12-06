Die Bildhalle Zürich zeigt vom 12. Dezember 2025 bis 31. Januar 2026 die Ausstellung Movement des Schweizer Fotografen René Groebli. Die Retrospektive gibt Einblick in ein bewegtes Gesamtwerk voller Experimente und stilistischer Offenheit. Der Künstler ist zur Vernissage am 12. Dezember 2025 anwesend.
Die Bildhalle Zürich widmet dem Schweizer Fotografen René Groebli eine umfassende Ausstellung. Unter dem Titel Movement sind vom 12. Dezember 2025 bis 31. Januar 2026 Werke aus allen Schaffensphasen des Künstlers zu sehen. Die Vernissage findet am Freitag, den 12. Dezember, von 18 bis 20 Uhr statt. Groebli wird anwesend sein.
Die Ausstellung beleuchtet die stilistische Vielfalt und die künstlerische Entwicklung Groeblis, der sich über Jahrzehnte keinem festen Genre oder Stil verpflichtet hat. Gezeigt werden unter anderem Bewegungsstudien aus der Straßenfotografie, Montagen, Farbexperimente, Industrieaufnahmen und intime Schwarzweiß-Arbeiten. Die gezeigten Werke spiegeln Groeblis konsequente Suche nach neuen Ausdrucksformen.
Frühe Fotografien, etwa eine Aufnahme vom Fahrradlenker aus, markieren bereits seine Faszination für Bewegung und Dynamik. Die Ausstellung versteht sich als Einladung, Groeblis fotografisches Werk in seiner ganzen Vielschichtigkeit zu entdecken – nicht als lineare Chronologie, sondern als künstlerischen Prozess im ständigen Wandel.
Die Ausstellung Movement führt durch die jahrzehntelange, bewegte und sich stets wandelnde Karriere des Schweizer Fotografen René Groebli, einem Künstler, der nie stillstand und immer wieder Neues, bisher Ungesehenes wagte, ohne sich permanent auf einen bestimmten Stil, ein Genre oder eine Technik festzulegen.
Groeblis Gesamtwerk ist so facettenreich, dass es nicht in einzelnen, ikonischen Bildern gelesen werden kann. Es umfasst dynamische Strassenfotografien voller Bewegungsunschärfe, Experimente in Farbe, Montagetechniken, kreative Industrie- und Auftragsarbeiten, sowie intime Studien über Leben, Liebe und Körperlichkeit in Schwarzweiss. Wenn sich etwas verlässlich durch sein Oeuvre zieht, ist es ein klar erkennbarer, unstillbarer Durst nach neuen Ausdrucksformen. Eine seiner ersten Aufnahmen – freihändig vom Fahrrad aus über den Lenker hinweg fotografiert – zeugt bereits von einer frühen Faszination des Künstlers für Geschwindigkeit und steht symbolisch für eine Karriere, die keinem linearen Verlauf folgen wird und die den vorherrschenden formalen Normen stets einen Schritt vorauseilen wird.
Die Ausstellung Movement lädt dazu ein, Groeblis Fotografie so zu erfahren, wie er sie gelebt hat: als dynamische, zentrifugale Kraft, die Bewegung in all ihren Formen einfängt – physisch, emotional und künstlerisch – und sie offenbart einen Künstler, für den die Fotografie nicht nur ein Mittel war, die Welt neutral zu dokumentieren, sondern ein lebendiges Medium in ständigem Wandel: bewegt und bewegend.
