Die Bildhalle Zürich widmet dem Schweizer Fotografen René Groebli eine umfassende Ausstellung. Unter dem Titel Movement sind vom 12. Dezember 2025 bis 31. Januar 2026 Werke aus allen Schaffensphasen des Künstlers zu sehen. Die Vernissage findet am Freitag, den 12. Dezember, von 18 bis 20 Uhr statt. Groebli wird anwesend sein.

Die Ausstellung beleuchtet die stilistische Vielfalt und die künstlerische Entwicklung Groeblis, der sich über Jahrzehnte keinem festen Genre oder Stil verpflichtet hat. Gezeigt werden unter anderem Bewegungsstudien aus der Straßenfotografie, Montagen, Farbexperimente, Industrieaufnahmen und intime Schwarzweiß-Arbeiten. Die gezeigten Werke spiegeln Groeblis konsequente Suche nach neuen Ausdrucksformen.

Frühe Fotografien, etwa eine Aufnahme vom Fahrradlenker aus, markieren bereits seine Faszination für Bewegung und Dynamik. Die Ausstellung versteht sich als Einladung, Groeblis fotografisches Werk in seiner ganzen Vielschichtigkeit zu entdecken – nicht als lineare Chronologie, sondern als künstlerischen Prozess im ständigen Wandel.

