Wirklich neu ist im Grunde nur der zusätzliche Witterungsschutz IPX1 nach DIN EN 60529, der für Außenaufnahmen grundsätzlich sinnvoll ist. Leider handelt es sich bei IPX1 nur um einen schwachen Schutz. Die erste Ziffer hinter dem Kürzel IP gibt Auskunft über den „Schutz gegen Berührung und Fremdkörper“ (zum Beispiel Staub), die zweite Ziffer über den „Schutz gegen Feuchtigkeit und Eindringen von Wasser“. Das X an der ersten Stelle gibt an, dass die Dichtung nicht in eine Schutzklasse für den Schutz gegen Staub eingestuft ist. Die verbaute Dichtung wird vermutlich auch Staub fernhalten – das X lässt jedoch keine Rückschlüsse auf den Grad des Staubschutzes zu.

Die zweite Ziffer 1 steht für einen „Schutz gegen senkrecht fallende Tropfen (Tropfwasser)“. Treffen die Wassertropfen schräg auf die Dichtung, scheint der Schutz nur noch bedingt gegeben zu sein. Das ist insofern schade, als dass einige Systemkameras des OM Systems, wie die OM-3 oder die OM-1 Mark II, mit einem besseren Wetterschutz IP53 aufwarten können.