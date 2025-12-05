Das kompakte und lichtstarke M.Zuiko Digital 25 mm f/1,8 II eignet sich als vielseitiges Allround-Objektiv für Micro Four-Thirds-Kameras. Im Test haben wir uns die Festbrennweite in der Praxis und im CHIP Testlabor genauer angesehen.
OM System M.Zuiko Digital 25 mm f/1,8 II
- Anschluss: MFT
- Optischer Aufbau: 9 Elemente in 7 Gruppen
- Anzahl Blendenlamellen: 7
- Autofokus: ja
- Bildstabilisator: nein
- Gewicht: 156 g
- Preis: ca. 450 Euro
- https://explore.omsystem.com
Mit dem OM System M.Zuiko Digital 25 mm f/1,8 II hat der Hersteller OM Digital Solutions sein Objektiv-Portfolio mit der Version „II“ des aus Olympus-Zeiten bekannten Vorgängermodells erweitert.
Durch den Crop-Faktor von 2 im Micro-Four-Thirds-System entspricht der Bildwinkel dem eines 50-mm-Kleinbildobjektivs. Damit eignet sich die kompakte Festbrennweite hervorragend für die Straßenfotografie, Porträts, Naturaufnahmen, Reisen und viele Alltagsmotive.
Viele Parallelen zum Vorgänger
Mit seinen kleinen Abmessungen von circa 59 x 42 Millimetern nimmt das 25 mm kaum Platz in der Fototasche ein und bildet mit den handlichen OM-System- und Olympus-Kameras ein gutes Duo, wenn ein mobiles und unauffälliges Aufnahmesetup gewünscht ist. Das geringe Gewicht von 156 Gramm macht die Festbrennweite zu einem guten Reisebegleiter.
Neuer, leichter Witterungsschutz
Wirklich neu ist im Grunde nur der zusätzliche Witterungsschutz IPX1 nach DIN EN 60529, der für Außenaufnahmen grundsätzlich sinnvoll ist. Leider handelt es sich bei IPX1 nur um einen schwachen Schutz. Die erste Ziffer hinter dem Kürzel IP gibt Auskunft über den „Schutz gegen Berührung und Fremdkörper“ (zum Beispiel Staub), die zweite Ziffer über den „Schutz gegen Feuchtigkeit und Eindringen von Wasser“. Das X an der ersten Stelle gibt an, dass die Dichtung nicht in eine Schutzklasse für den Schutz gegen Staub eingestuft ist. Die verbaute Dichtung wird vermutlich auch Staub fernhalten – das X lässt jedoch keine Rückschlüsse auf den Grad des Staubschutzes zu.
Die zweite Ziffer 1 steht für einen „Schutz gegen senkrecht fallende Tropfen (Tropfwasser)“. Treffen die Wassertropfen schräg auf die Dichtung, scheint der Schutz nur noch bedingt gegeben zu sein. Das ist insofern schade, als dass einige Systemkameras des OM Systems, wie die OM-3 oder die OM-1 Mark II, mit einem besseren Wetterschutz IP53 aufwarten können.
Top-Leistung im CHIP-Testlabor
Das 25 mm punktet mit äußerst guter Kantenschärfe und geringen Abbildungsfehlern. In der Bildmitte erreicht es an der Messkamera OM-1 Mark II bei Blende f/1,8 sehr gute 1.641 Linienpaare pro Bildhöhe (Lp/Bh) und zweifach abgeblendet 1.348 Lp/Bh – das entspricht 96 Prozent (bei f/1,8) bzw. sogar 100 Prozent (bei f/3,5) der an der Messkamera möglichen Auflösung.
Die Vignettierung, also der Helligkeitsabfall vom Bildzentrum bis zu den Ecken, ist bereits bei offener Blende f/1,8 mit lediglich 0,3 Blendenstufen sehr gering. Auch um Chromatische Aberrationen muss man sich keine Gedanken machen. Die Farbsaumbreite liegt bei offener Blende f/1,8 leidglich bei 0,4 Pixeln. Es kommt zu einer leicht tonnenförmigen Verzeichnung von -1,1 Prozent.
Aus dem Testlabor
Vignettierung des OM System M.Zuiko Digital 25 mm f/1,8 II im Test
Die Vignettierung gibt an, wie stark die Helligkeit von der Bildmitte zu den Bildrändern hin abnimmt. In unseren Grafiken wird der Helligkeitsverlust in Blendenstufen farblich dargestellt. Die Legende zur Abstufung der Blendenstufen finden Sie direkt in der jeweiligen Grafik.
Unser Fazit: OM System M.Zuiko Digital 25 mm f/1,8 II im Test
Das M.Zuiko Digital 25 mm f/1,8 II punktet im Test mit einer sehr guten Abbildungsleistung und einem präzisen Autofokus. Wirklich neu gegenüber dem Vorgängermodell ist aber nur der Wetterschutz nach Schutzklasse IPX1. Wer die Dichtung nicht braucht, kann mit dem älteren Olympus M.Zuiko Digital 25 mm f/1,8 Geld sparen.
Was uns gefällt …
-
Witterungsschutz
-
Sehr gute Schärfe
-
Leicht
-
Klein
-
Lichtstark
… und was nicht so gut ist
-
Witterungsschutz „nur“ IPX1
-
Sonst keine Neuerungen zum Vorgänger
Technische Daten: OM System M.Zuiko Digital 25 mm f/1,8 II
|Konstruiert für Sensorgröße / Bajonett
|Four Thirds / Micro Four Thirds
|Brennweite an APS-C-Kamera (umgerechnet auf Kleinbild)
|50 mm
|Maximale Lichtstärke
|1.8
|Kleinste Blende
|22
|Konstruktion: Linsen / Gruppen
|9 / 7
|Blendenlamellen (Anzahl)
|7
|Naheinstellgrenze
|0,25 m
|Filtergröße
|46 mm
|Abmessungen / Gewicht
|59 x 42 mm / 156 g
|AF-Motor / AF/MF-Schalter
|● / ━
|Bildstabilisator /
mit mehr als einem Modus
|━ / ━
|Innenfokus
|●
|Funktionstaste (Fn)
|━
|Steuerrungs-/Blendenring /
De-Click-Schalter
|━ / ━
|Fokusbereichsbegrenzer
|━
|Gummidichtung am Bajonett
|●
|Streulichtblende /
Schutzbeutel/-tuch mitgeliefert
|● / ━
