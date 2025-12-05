JOBO stellt mehrere neue Produkte in kurzer Folge vor

JOBO steht wie kaum ein anderes Unternehmen weltweit für analoge Filmentwicklung.

Um das Engagement für die Film-Community zu unterstreichen, hat JOBO die Spule #2519 für APS-Film wieder eingeführt und zusätzlich die Spule #2518 für Minox-Film (8×11 mm Bilder) entwickelt. Bereits im vergangenen Jahr hatte JOBO die Spule #1502 für Pocketfilm 110 vorgestellt, die dank Lomo wieder erhältlich wurde. JOBO kann nun zu Recht behaupten, jedes Filmformat von 8 mm (Super 8) bis hin zu 8×10″ Planfilm abzudecken.

Beide Spulen, #2519 für APS und #2518 für Minox, sind für das 2500-Tanksystem konzipiert und haben eine unverbindliche Preisempfehlung von 89 EUR. Die Spule für Pocketfilm #1502 ist mit dem 1500-Tanksystem kompatibel und hat eine UVP von 43,90 EUR.

Viele Großformatfotografen verlassen sich bei der Entwicklung ihrer Filme auf JOBO Produkte. Während die beste Entwicklungsqualität mit der größten Gleichmäßigkeit in den berühmten JOBO Expert Drums erreicht wird, gibt es auch eine günstigere Lösung für 4×5″-Planfilm. 4×5″-Planfilm (sowie 10×12 cm) kann in der Spule #2509n entwickelt werden. Da das Einspulen von Planfilm im Dunkeln jedoch eine Herausforderung sein kann, hat JOBO bereits vor längerem einen Film-Lader eingeführt, der diesen Vorgang erleichtert. In diesem Jahr haben JOBOs Ingenieure das Design des Planfilm-Laders #2508 weiter verbessert.

Der Kern, der die 2509N-Spule hält, verfügt über eine exzentrische Position, die das Anbringen und Entfernen der Spule erleichtert. Sobald die Spule fest und bündig sitzt, ermöglicht sie ein perfektes und einfaches Einladen des Films. Eine zusätzliche Nut im Planfilm-Lader macht das Laden noch einfacher als zuvor. Die enge Passform zwischen Lader und Spule erzeugt im Dunkeln ein hörbares Klicken, sobald eine neue Position der Spule erreicht wird – so können alle 6 Planfilme problemlos auf die #2509N-Spule geladen werden.

Während der diesjährigen Fotoausstellung in Nürnberg – Imaging World – waren viele Analogfans von den neuen JOBO-Merch-Artikeln begeistert. Wasserflaschen und Thermosflaschen im Design des legendären JOBO-Tanks 1520 waren ein großer Erfolg und wurden für 19,90 EUR verkauft. JOBO hat außerdem eine neue Basecap im „Black on Black“-Design geschaffen. Die Stickerei auf der Rückseite trägt den Firmenslogan: analog passion since 1923. Die Cap wird ebenfalls für 19,90 EUR verkauft.

Bis Ende des Jahres wird JOBO das Merch-Sortiment um einen klassischen schwarzen Hoodie für 59,90 EUR erweitern. Um dem deutschen Wetter stilvoll zu trotzen, führt JOBO zudem einen Regenschirm für 24,90 EUR ein.

Die JOBO International GmbH

Das heute in dritter Generation familiengeführte Unternehmen JOBO wurde 1923 in Gummersbach gegründet. Qualität, Professionalität und Innovationskraft sind Werte, für die JOBO seither steht. JOBO Lösungen und Innovationen setzen Standards. Mit der Entwicklung und Herstellung des legendären „JOBO Tanks“, mit dem Photographen und Labore ihre Schwarzweiß-Filme erstmals selbst entwickeln konnten, wurde JOBO zu einer weltweit bekannten Marke in der Photobranche. NASA Fotos des ersten Mondfluges (Apollo 11) wurden mit JOBO Equipment entwickelt.

JOBO steht dabei wie kaum ein anderes Unternehmen für die analoge Photographie. Mit dem modularen System an Entwicklungstanks und den Prozessoren für die Rotationsentwicklung bietet JOBO dem ambitionierten Photographen optimale Möglichkeiten für die eigene Filmentwicklung. Fast alle Produkte werden in Deutschland gefertigt. Dabei werden die Rohbauteile von lokalen Lieferanten im 50-km-Umkreis eingekauft. In nennenswertem Umfang wird lediglich Farbchemie aus Japan aus dem Ausland bezogen (weniger als 10% vom Umsatz).

Aus dem Dialog mit den Kunden wurden und werden immer wieder bahnbrechende Entwicklungen auf den Markt gebracht. Der Expert Tank erlaubt die perfekte und gleichmäßige Entwicklung der großen Planfilme. Mit dem Angebot der Fachkameras von CHAMONIX bietet JOBO für den europäischen Markt modernste Großformat-Technologie.

Web: www.joboartisan.com // www.jobo.com