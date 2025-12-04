Godox präsentiert die neue KNOWLED MG4KR – Profi-Vollfarbenleuchte

Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland, freut sich Ihnen die neue Godox KNOWLED MG4KR vorzustellen. Eine professionelle Vollfarbenleuchte der neuesten Generation, die mit außerordentlicher Helligkeit, erweiterten Farbmöglichkeiten und präziser Steuerung neue Maßstäbe in der Filmlichttechnologie setzt.

Als jüngstes Mitglied der erfolgreichen KNOWLED Serie präsentiert Godox ein Lichtwerkzeug, das sowohl in der Leistung, als auch in den kreativen Möglichkeiten beeindruckt und für professionelle Produktionsumgebungen entwickelt wurde.

Maximale Farb- und Lichtleistung für professionelle Produktionen

Die Godox KNOWLED MG4KR ist die hellste Vollfarbenleuchte ihrer Klasse und bietet eine außergewöhnliche Farbwiedergabe mit maximaler Sättigung und Genauigkeit. Jeder Farbkanal wird vollständig ausgenutzt, wodurch tiefste roten Farbtöne, kräftige Blautöne und besonders lebendige Grüntöne erreicht werden. Mit einer Abdeckung von mehr als 91 Prozent des Rec.2020 Farbraums orientiert sich die MG4KR an höchsten cineastischen Standards. Der variable CCT Bereich von 1.800 bis 10.000 Kelvin und der Green-Magenta Shift von minus 100 bis plus 100 Prozent erlauben eine präzise Anpassung an jede Lichtstimmung.

Ohne Kompromisse entfesselt die MG4KR beeindruckende 225.100 Lux bei drei Metern und 5600 Kelvin in Kombination mit dem MGR20, was sie mit den leistungsstärksten Bi-Color COB Leuchten ihrer Klasse vergleichbar macht. Dank eines hocheffizienten Lichtmoduls übertrifft sie die 4K HMI Weißlichtintensität einer 3100 Watt und leuchtet gleichzeitig heller und energieeffizienter. Der Abstrahlwinkel von 110 Grad sorgt für weiche, gleichmäßige Ausleuchtung, während die kompakte Bauweise zeigt, dass hohe Leistung und Mobilität perfekt kombiniert werden können. Die weiterentwickelte Kühlung arbeitet 60 Prozent effizienter und bietet selbst somit eine längere Betriebszeit.

Präzise Steuerungsmöglichkeiten und professionelle Kontrolle

Die MG4KR überzeugt durch flexible und professionelle Steuerungsoptionen. Sie unterstützt DMX, CRMX Wireless, Ethernet, On-Board Bedienung und App Steuerung. Zwei Anwendungen stehen zur Verfügung. Die KNOWLED App ermöglicht präzise CRMX Kontrolle, während die Godox Light App NFC Kopplung in Kombination mit Bluetooth Konnektivität bietet. Damit eignet sich die Leuchte ideal für komplexe Netzwerkumgebungen und mobile Setups.

Durch weiche Dimmkurven und extrem flüssige Übergänge im Smooth Modus bietet die MG4KR höchste Präzision bei Lichtverläufen. Der High-speed Modus ermöglicht zudem flimmerfreies Arbeiten ohne Begrenzung der Bildfrequenz und unterstützt dadurch professionelle Hochgeschwindigkeitsaufnahmen.

Robustheit, Zuverlässigkeit und G-Mount Kompatibilität

Die nach IP65 geschützte Bauweise macht die MG4KR widerstandsfähig gegenüber Regen, Staub und anspruchsvollen Außenbedingungen. Damit ist sie sowohl im Studio als auch bei herausfordernden Außendrehs zuverlässig einsetzbar.

Als Teil der Godox KNOWLED Serie ist die MG4KR vollständig kompatibel mit dem G-Mount System. Sämtliche Modifikatoren und Zubehörteile anderer MG Modelle wie MG6K, MG4K, MG1200R und MG1200Bi können ohne Einschränkung verwendet werden. Dies ermöglicht ein effizientes und durchdachtes Arbeiten innerhalb eines einheitlichen Zubehörecosystems.

Highlights im Überblick

Hellste Vollfarbenleuchte ihrer Klasse mit maximaler Farbsättigung & >91 % Rec.2020

Extreme Helligkeit: 225.100 Lux @ 3 m (5600 K) mit MGR20

Wetterfest nach IP65 & verbesserte Kühlung (60 % effizienter)

Flexible Steuerung: DMX, CRMX, Ethernet & App-Steuerung

High-Speed flimmerfrei + Green-Magenta-Korrektur (-100 bis +100)

Preis und Verfügbarkeit

Die neue Godox MG4KR ist in Kürze zu einem UVP von 7.439,99 Euro bei unseren Händlern verfügbar.