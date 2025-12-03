Berlin, 02. Dezember 2025. Sony stellt heute die Sony Alpha 7 V vor. Die mit Spannung erwartete fünfte Generation der beliebten spiegellosen Vollformatkamera-Serie Alpha 7 ist mit dem neu entwickelten, partiell gestapelten Exmor RS CMOS-Bildsensor mit ungefähr 33,0 effektiven MP (Megapixeln) ausgestattet. Der neue Bildprozessor BIONZ XR21 verfügt über die KI-Verarbeitungsfunktionen der neuesten α (Alpha)-Serie. Dank dieser Innovationen bietet die Alpha 7 V eine deutliche Leistungssteigerung in allen Bereichen der Bildgebung: vom Echtzeit-Erkennungs-2Autofokus (AF) und Echtzeit-Tracking3, über Geschwindigkeit, stabile Farbgenauigkeit, Standbildaufnahme bis hin zur Video-Vielseitigkeit.

Darüber hinaus bringt Sony das E-Mount Objektiv FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS II auf den Markt, ein kompaktes und leichtes Standard-Zoomobjektiv, das mit Vollformatkameras kompatibel ist und die Hochgeschwindigkeits- Serienbildaufnahme der Alpha 7 V unterstützt.

Yann Salmon-Legagneur, Head of Marketing, Sony Imaging, Products and Solutions, Sony Europe, sagt: „Die Alpha 7 V setzt neue Maßstäbe dafür, was eine vielseitige Vollformatkamera leisten kann. Durch die Weiterentwicklung der Autofokus-Intelligenz, der Farbwissenschaft und der Reaktionsfähigkeit des Systems bereichern wir unser wachsendes Sortiment um eine leistungsstarke neue Option. Sie gibt Kreativen ein innovatives Werkzeug an die Hand, mit dem sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ihren Träumen einen Schritt näher kommen können.“

Leistungssteigerung durch KI

Die Sony Alpha 7 V integriert die KI-Verarbeitungseinheit in die BIONZ XR2-Engine und sorgt so für einen erheblichen Sprung hinsichtlich Autofokusgeschwindigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Die Alpha 7 V bietet eine bis zu 30 prozentige Verbesserung4 beim Echtzeit-Erkennungs-AF, der die gewünschten Motive sofort erkennt und sie mit hoher Präzision weiter aufnimmt. Mit 759 Phasenerkennungspunkten und einer Bildabdeckung von bis zu 94 Prozent gewährleistet die Kamera eine präzise Motivverfolgung über fast den gesamten Bildbereich, selbst unter schwierigen Lichtverhältnissen von bis zu EV -4,05.

Die hochauflösende RAW-Verarbeitung wird außerdem ab sofort durch die Imaging Edge Desktop-Anwendung6 unterstützt und bietet eine große Flexibilität bei der Nachbearbeitung.

Kompromisslose Serienaufnahmen mit hoher Geschwindigkeit

Die Kombination aus einem partiell gestapelten Exmor RS CMOS-Bildsensor mit einer um etwa 4,5-mal höheren Auslesegeschwindigkeit7 und dem BIONZ XR2-Prozessor sorgt für eine hohe Bildqualität mit minimaler Verzerrung.

Darüber hinaus stellt das hochpräzise Tracking mit bis zu 60 AF/AE-Berechnungen pro Sekunde und die unterbrechungsfreie Serienaufnahme mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde8, die normalerweise nur in High-End-Modellen zu finden ist, mit AF/AE-Tracking9 sicher, dass Benutzer*innen auch bei sich schnell bewegenden Motiven mit komplexen Bewegungsmustern, wie beispielsweise in der Tier- und Sportfotografie, keine Gelegenheit verpassen. Selbst bei 14-Bit-RAW-Aufnahmen sind Serienaufnahmen mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde und AF/AE-Tracking möglich.

Die Pre-Capture-Funktion10, die bis zu einer Sekunde vor dem Drücken des Auslösers aufzeichnet, hält entscheidende Momente auch bei Motiven fest, deren Bewegungen schwer vorhersehbar sind, wie beispielsweise bei Tieren und beim Sport.

Exzellente Standbildleistung

Die Sony Alpha 7 V wurde für maximale kreative Kontrolle entwickelt und erreicht einen Dynamikumfang von bis zu 16 Blendenstufen11, wodurch bemerkenswerte Tonwertdetails in Lichtern und Schatten gewährleistet sind. Selbst in Szenen mit extremem Kontrast werden natürliche und sanfte Abstufungen von dunklen zu hellen Bereichen wiedergegeben.

Der neu eingeführte KI-gesteuerte automatische Weißabgleich (Auto White Balance, AWB) nutzt eine innovative Szenenanalyse für eine konsistente Farbwiedergabe und verwendet eine Lichtquellenabschätzung durch Deep-Learning-Technologie. Durch die sehr präzise automatische Identifizierung der Lichtquelle in der Aufnahmeumgebung und die Anpassung an die entsprechenden Farbtöne ermöglicht er eine natürliche und stabile Farbwiedergabe. Dies führt zu originalgetreueren Farben und reduziert den Arbeitsaufwand in der Nachbearbeitung.

Vielseitige Videofunktionen

Durch die Erweiterung der kreativen Möglichkeiten für Hybrid-Creators bietet die Sony Alpha 7 V zusätzliche 4K-Aufnahmemodi, darunter 7K-Oversampled-4K-60p-Aufnahme 12, verfügbar im Vollbildmodus, und 4K-120p13 -Aufnahmemodus im APS-C-Modus (Super 35mm-Modus), der ein reichhaltiges, detailreiches Filmmaterial mit außergewöhnlicher Flexibilität bei der Bearbeitung bietet.

Die vollständige Pixelauslesung ohne Pixel-Binning ermöglicht hochdetaillierte Videoaufnahmen bis ins kleinste Detail.

Die Bildstabilisierung verfügt über den dynamischen Aktivmodus14 und erlaubt selbst bei Handaufnahmen flüssige und stabile Videoaufnahmen. Benutzer*innen können hochwertige Videoaufnahmen in einer Vielzahl von Szenen erleben, von Vlogs und kreativen Produktionen bis hin zur Festhaltung von Familienerinnerungen. Die Kamera verfügt außerdem über eine Auto-Framing-Funktion, die durch KI-gestützte Motiverkennung automatisch die optimale Komposition der Motive während der Aufnahme beibehält. Dies gestattet stabile Videoaufnahmen in unterschiedlichen Szenen.

Die neue Rauschunterdrückung in der Kamera und die verbesserte interne Mikrofonfunktion15 sorgen für hochwertige Audioaufnahmen, indem sie gleichmäßige Hintergrundgeräusche reduzieren, Störungen minimieren und einen natürlichen Klang gewährleisten.

Verbesserte Bedienbarkeit und Benutzerfreundlichkeit

Durch ihr effizienzorientiertes Design bietet die Sony Alpha 7 V Wi-Fi 6E GHz-Kompatibilität16 für eine schnelle und stabile drahtlose Übertragung sowie zwei USB Type-C-Anschlüsse für einen verbesserten Arbeitsablauf und mehr Flexibilität.

Dank der Unterstützung des Hochformats und eines einstellbaren elektronischen Verschlussgeräuschs lassen sich Aufnahmen an verschiedene Umgebungen anpassen.

Der 4-Achsen-Multiwinkelmonitor kombiniert ein neigbares und schwenkbares Design und bietet uneingeschränkte horizontale und vertikale Einstellmöglichkeiten für mehr Freiheit beim Fotografieren.

Die verbesserte Passform des Griffs sorgt für mehr Komfort, Stabilität und Kontrolle bei längeren Aufnahmen.

Auf Zuverlässigkeit ausgelegt

Die Sony Alpha 7 V17 verfügt über ein verbessertes Energiemanagement und eine optimierte Ausdauerleistung, wodurch längere Aufnahmesessions ohne Unterbrechung möglich sind. Ein neuer Monitor-Low-Bright-Modus steigert zudem die Akkulaufzeit18 nochmals, während ein verbessertes Wärmemanagement eine längere 4K-Aufnahme mit kompromissloser Qualität unterstützt, etwa 630 Aufnahmen bei Verwendung des Suchers gemäß CIPA-Standards.

FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS II – Das Allround-Objektiv

Das kompakte, leichte und auf Geschwindigkeit ausgelegte FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS II19 wurde entwickelt, um die Serienaufnahme-20Fähigkeiten des Alpha 7 V-Sensors voll auszuschöpfen. In Kombination mit kompatiblen Kameras bietet das neue Objektiv bis zu 120 BpS AF/AE-Tracking, Serienaufnahmen, eine nahtlose, auf das Gehäuse abgestimmte Bildstabilisierung, AF auch während des Zoomens und integrierte Atemkompensation. Von dynamischen Actionaufnahmen über schnelllebige Ereignisse bis hin zu hochwertigen Videoaufnahmen bietet dieses Objektiv eine reibungslose, zuverlässige Reaktionsfähigkeit und Flexibilität.

Soziale Verantwortung

Im Einklang mit der Initiative „Road to Zero“ von Sony unterstützt dieses Produkt die Vision des Unternehmens, bis 2050 eine Null-Umweltbilanz zu erreichen. Die Produktionsstätten der Sony Group für Bildgebungsprodukte, darunter die Modelle Alpha 7 V und das Objektiv FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS II, werden zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben. Die Verpackung besteht aus dem von Sony entwickelten umweltfreundlichen Original Blended Material21 anstelle von Kunststoff22.

Unverbindliche Preisempfehlungen und Verfügbarkeit

Sony Alpha 7 V Gehäuse: 2.999,00 Euro

Verfügbarkeit: ab 02. Dezember 2025

Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS II: 479,00 Euro

Verfügbarkeit: ab Februar 2026

