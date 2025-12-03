Vom 21. bis 23. November 2025 fanden die Pirmasenser FOTOTAGEkompakt unter neuer Leitung statt. Mit Multivisionsshows, Workshops und Ausstellungen von Anja Niedringhaus und Norbert Rosing im Forum ALTE POST zog das Event rund 500 Besucher an.

Die Stadt Pirmasens blickt zufrieden auf die FOTOTAGEkompakt 2025 zurück. Das Foto-Event fand vom 21. bis 23. November unter der neuen kuratorischen Leitung von Kai Rogler statt und überzeugte mit einem vielseitigen Programm. Der Eröffnungsabend sowie die Multivisionsshow TERRA von Michael Martin am Samstagabend waren mit je rund 200 Besuchern ausgebucht.

Über das Wochenende hinweg kamen weitere rund 120 Gäste zu Reisevorträgen und Shows im Forum ALTE POST, ergänzt durch exklusive Workshops mit rund 20 Teilnehmenden. Zwei zentrale Ausstellungen standen im Fokus: Die Bilderkriegerin mit Werken der Pulitzer-Preisträgerin Anja Niedringhaus und Fulfillment – Fotografie als Lebensaufgabe von Norbert Rosing. Beide Ausstellungen sind noch bis zum 30. November 2025 zu sehen.

Flankierend zeigen das Städtische Krankenhaus Pirmasens und die VR-Bank Südwestpfalz begleitende Fotoprojekte von Daniel Spohn, Kai Rogler und Florian Sturm.

Die Stadt Pirmasens wertet den gelungenen Ablauf und das positive Echo als Erfolg. Eine mögliche Fortsetzung der FOTOTAGEkompakt wird derzeit geprüft.

