Pressemitteilung Panasonic:
Neue Updates für LUMIX S1 Kameras und die LUMIX Flow App
Panasonic stellt neue Firmware-Updates für die spiegellosen Vollformatkameras LUMIX S1RII, S1II und S1IIE vor. Ziel ist es, das hybride Aufnahmeerlebnis zu verbessern und die Funktionalität zu erweitern. Parallel dazu wird auch ein Update für die LUMIX Flow App veröffentlicht.
Alle Updates sind ab dem 26. November 2025 über die Website des LUMIX Global Customer Support und in den App Stores verfügbar.
Das Update basiert maßgeblich auf dem Feedback der LUMIX Community. Zu den Neuerungen zählen unter anderem ein optimiertes Wärmemanagement, die Einführung des MP4(Lite)-Videoformats sowie Verbesserungen der Benutzeroberfläche. Panasonic bleibt seiner Philosophie treu, durch kontinuierliche Firmware-Updates und Produktoptimierungen Kreative zu unterstützen und ihnen die besten Werkzeuge für ihre Arbeit bereitzustellen.
Firmware Updates: LUMIX S1RII Ver. 1.3 / S1II Ver. 1.2 / S1IIE Ver. 1.2
Optimiertes Hitzemanagement für längere Aufnahmezeiten:
- Verbesserter Algorithmus zur Temperatursteuerung reduziert den Einfluss von Umgebungsbedingungen auf die Aufnahmezeit.
Neue Option für Serienaufnahmen (SH-Burst):
- Eine „Low-Speed Option“ für niedrigere Serienbild-Geschwindigkeiten wurde zur SH Serienbildaufnahme hinzugefügt, einschließlich Pre-Burst1.
Autofokus-Verbesserungen:
- Anzeige von Erkennungsrahmen nur für das Hauptmotiv möglich.
- Neue Möglichkeit bei der Augenerkennung. AF-Rahmen kann als kleines „Rechteck“ dargestellt werden.
- Verbesserte Stabilität des Tracking-AF durch optimierte Algorithmen.
Neue Videofunktionen:
- MP4(Lite) als datenreduziertes Videoformat:
3,8K (3840 x 2560) 29,97p/25,00p 50 Mbit/s
Erweiterte Kompatibilität:
- Verbesserte Kompatibilität mit dem Wechselobjektiv S-R100500 und dem Telekonvertern DMW-STC14 und DMW-STC20
Unterstützung für LUMIX Flow App (Version 1.4):
- Die externe Monitorfunktion ermöglicht die Anwendung von LUTs im Live-View, die Anzeige mehrerer Frame-Marker sowie Fokusrahmen.
Weitere Verbesserungen:
- Wenn [Constant Preview] auf [OFF] eingestellt ist, wird auf dem Aufnahmebildschirm ein Symbol angezeigt, das darauf hinweist, dass der Vorschau-Effekt deaktiviert ist.
- ISO-Automatik kann im Menü [ISO Displayed Setting] konfiguriert werden.
- Fehlerbehebung bei unterschiedlicher Live-View-Qualität zwischen Standby und Videoaufnahme bei Nutzung von False Color.
- Eine 1,6-fache Anzeigeoption für das anamorphotische Desqueeze-Display wurde hinzugefügt.
- Die Basis ISO-Empfindlichkeit wird nun angezeigt, wenn Dual Native ISO AUTO eingestellt ist.
- Die Standardeinstellung der Taste „Sub Video Rec.“ wurde sowohl im Fotomodus als auch im Wiedergabemodus auf „Keine Einstellung“ geändert.
- Schnellere Verarbeitung bei Fokus-Stacking durch Algorithmus-Optimierung.
- Neues Menü, mit dem die Live-Ansicht sowohl im Standby- als auch im Videoaufnahmemodus in gleichbleibender Qualität angezeigt werden kann2.
LUMIX Flow App Update (Version 1.4)
- Unterstützung für LUT view assist – LUT Live View ist in der App verfügbar und kann ein- oder ausgeschaltet werden.
- Anzeige mehrerer Frame-Marker: Anzeige identisch zu den Kameraeinstellungen.
- Verbesserte AF-Rahmenanzeige für automatische Erkennung.
1 Nur S1II und S1RII.
2 Nur S1II.
