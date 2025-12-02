Panasonic stellt neue Firmware-Versionen für die Modelle LUMIX S1RII (v1.3), S1II (v1.2) und S1IIE (v1.2) vor. Ziel ist eine verbesserte Hybridnutzung im Foto- und Videobereich. Die Updates sind seit dem 26. November 2025 über den LUMIX Global Customer Support und in App-Stores verfügbar.

Neue Funktionen im Überblick:

Optimiertes Wärmemanagement: Längere Aufnahmezeiten durch verbesserten Temperaturregelungs-Algorithmus.

MP4(Lite)-Videoformat: Datenreduzierte Aufzeichnung mit 3.8K (3840 × 2560) bei 29,97p oder 25p und 50 Mbit/s.

Autofokus-Optimierungen: Neuer kleiner Augen-AF-Rahmen, Tracking-Stabilität verbessert, Anzeige nur für das Hauptmotiv möglich.

SH-Burst „Low-Speed“-Modus: Serienaufnahmen mit reduzierter Bildrate inklusive Pre-Burst (S1RII/S1II).

Anzeigeverbesserungen: Basis-ISO bei Dual Native ISO AUTO, 1.6×-Desqueeze für anamorphotisches Display, neues Symbol bei deaktivierter Vorschau.

LUMIX Flow App Version 1.4:

Live-LUT-Anzeige: LUTs können im Live View aktiviert oder deaktiviert werden.

Frame-Marker und Fokusrahmen: Synchron zur Kameraanzeige einblendbar.

Erweiterte Kompatibilität: Verbesserter Support für das S-R100500 sowie die Telekonverter DMW-STC14 und DMW-STC20.

Panasonic unterstreicht mit diesen Firmware-Updates seinen Anspruch, bestehende Systeme regelmäßig weiterzuentwickeln und auf Anwenderfeedback zu reagieren. Ziel ist ein durchgängig optimierter Workflow für professionelle Anwendungen.

Pressemitteilung Panasonic: