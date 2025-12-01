Weniger Rauschen bei Nachtaufnahmen: Das Update auf Version 2.1 verbessert die Rauschunterdrückung.
Aufnahmen in der Dunkelheit sind für jede Kamera eine Herausforderung. Ob zur Abenddämmerung oder nach Sonnenuntergang: Wer bei schwachem Licht fotografieren möchte, hat zwei Möglichkeiten. Entweder hat man die Abend- bzw. Nachtaufnahmen vorab sorgfältig geplant, hat ein stabiles Dreibeinstativ dabei und kann somit bei niedriger ISO-Empfindlichkeit länger belichten. Oder es handelt sich um eine spontane Aufnahmesituation, in der kein Stativ vorhanden ist. In dem Fall muss die ISO-Empfindlichkeit so weit erhöht werden, bis die Verschlusszeiten kurz genug sind, um scharfe Aufnahmen aus der freien Hand zu machen.
Der Haken dabei: Je höher die ISO-Empfindlichkeit eingestellt ist, desto stärker nimmt auch das sogenannte Bildrauschen zu. Dabei gibt es sowohl Farb- als auch Luminanzrauschen. Es macht sich wie eine mal feinere, mal gröbere Körnung im Bild bemerkbar. Besonders schwierig wird es, wenn Bilder mit einer hohen ISO-Empfindlichkeit, wie in unserem Beispielbild mit ISO 3.200, aufgenommen und zusätzlich unterbelichtet werden, um keinen noch höheren ISO-Wert zu benötigen. Möchte man diese Bilder im Nachhinein aufhellen, kommt man um Bildrauschen nicht herum.
Die KI-basierte Bildbearbeitungssoftware Radiant Photo 2 bietet mit dem Update 2.1 nun neue, effektive Tools zur Rauschunterdrückung.
Bildbearbeitung mit Radiant Photo 2
Szenenanalyse
Wenn man das Foto mit Radiant Photo 2.1 öffnet, erkennt der hinterlegte KI-Algorithmus automatisch, dass es sich um eine Landschaft bei Nacht handelt. Daraufhin werden passende Presets mit ersten Bearbeitungsvorschlägen angezeigt.
Neue Werkzeuge
Mit dem Update auf Version 2.1 stellt Radiant Photo in der Bearbeitungsspalte auf der rechten Seite neue Presets zum Entrauschen bereit. Neben der Automatik gibt es Presets für Porträts bei schwachem Licht, Nachtaufnahmen und Handybilder.
Feinjustierung
Sollte das Ergebnis der automatisch vorgeschlagenen Bildoptimierung und der zugeschalteten Rauschunterdrückung noch nicht ganz den Vorstellungen entsprechen, können Helligkeit, Kontrast und Tiefen zusätzlich manuell angepasst werden.
Schnelle Anpassung
Wer keine Zeit oder Lust hat, sich mit manuellen Anpassungen zu beschäftigen, kann die Bearbeitung über die beiden Regler „Verbessern“ und „Farbe“ oben in der rechten Bearbeitungsspalte schnell und einfach verstärken oder zurücknehmen.
Aktuelle Kommentare