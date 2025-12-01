Weniger Rauschen bei Nachtaufnahmen: Das Update auf Version 2.1 verbessert die Rauschunterdrückung.

Aufnahmen in der Dunkelheit sind für jede Kamera eine Herausforderung. Ob zur Abenddämmerung oder nach Sonnenuntergang: Wer bei schwachem Licht fotografieren möchte, hat zwei Möglichkeiten. Entweder hat man die Abend- bzw. Nachtaufnahmen vorab sorgfältig geplant, hat ein stabiles Dreibeinstativ dabei und kann somit bei niedriger ISO-Empfindlichkeit länger belichten. Oder es handelt sich um eine spontane Aufnahmesituation, in der kein Stativ vorhanden ist. In dem Fall muss die ISO-Empfindlichkeit so weit erhöht werden, bis die Verschlusszeiten kurz genug sind, um scharfe Aufnahmen aus der freien Hand zu machen.

Der Haken dabei: Je höher die ISO-Empfindlichkeit eingestellt ist, desto stärker nimmt auch das sogenannte Bildrauschen zu. Dabei gibt es sowohl Farb- als auch Luminanzrauschen. Es macht sich wie eine mal feinere, mal gröbere Körnung im Bild bemerkbar. Besonders schwierig wird es, wenn Bilder mit einer hohen ISO-Empfindlichkeit, wie in unserem Beispielbild mit ISO 3.200, aufgenommen und zusätzlich unterbelichtet werden, um keinen noch höheren ISO-Wert zu benötigen. Möchte man diese Bilder im Nachhinein aufhellen, kommt man um Bildrauschen nicht herum.

Die KI-basierte Bildbearbeitungssoftware Radiant Photo 2 bietet mit dem Update 2.1 nun neue, effektive Tools zur Rauschunterdrückung.