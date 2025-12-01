Imaging World 2026: 02. bis 04. Oktober 2026 in Nürnberg!

Der Termin steht fest: Vom 02. bis 04. Oktober 2026 wird das Messezentrum Nürnberg erneut zum Zentrum der Foto-, Video- und Content-Creation-Szene. Die Imaging World kehrt zurück und präsentiert sich 2026 noch größer und erlebnisorientierter als beim erfolgreichen Auftakt im Oktober dieses Jahres.

IMAGING WORLD – Wo Fotografie, Video und Content zum Erlebnis werden

Drei Tage lang zeigt die Imaging World, was moderne Bildgestaltung heute ausmacht: Workshops, Live-Shootings, inspirierende Markenwelten und vielfältige Playgrounds bieten ein umfassendes Programm für kreative Anwender und Fachbesucher. Besucher können neuestes Kamera- und Video-Equipment, attraktive Printing-Lösungen, Streaming und Bildbearbeitung direkt vor Ort ausprobieren und kreative Techniken kennenlernen und in Workflows vertiefen.

„Nach dem überwältigenden Erlebnis der IMAGING WORLD 2025, planen wir fürs kommende Jahr eine Weiterentwicklung unseres Konzeptes. Das Thema Workshop, Multivision- und Bilderlebnis wird eine noch größere und wichtige Rolle spielen – daran arbeiten wir jetzt gemeinsam mit unseren Partnern fürs kommende Jahr,“ so Thilo Röhrig, Geschäftsführer des Veranstalters RINGFOTO GmbH & Co KG. Die Imaging World 2026 soll somit zu einem noch umfangreicheren Festival werden, das den Austausch zwischen Handel, Industrie und Anwendern weiter stärkt und die Trends der Branche erlebbar macht.

Drei Tage voller Inspiration und Kreativität

Die Imaging World zeigt, was die moderne Imaging-Welt heute ausmacht:

Neueste Kamera/Video-Lösungen aller namhaften Hersteller

Entertainment und actionreiche Playgrounds zum Testen

Mehr Workshops, Live-Shootings und Influencer-Beiträge

Ob Profi, Händler, ambitionierter Creator oder neugieriger Einsteiger – die Imaging World bietet eine inspirierende Umgebung, um Trends kennenzulernen, Know-how zu erweitern und sich mit führenden Herstellern auszutauschen.

