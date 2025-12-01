Die Imaging World geht in die nächste Runde: Vom 2. bis 4. Oktober 2026 trifft sich die Foto- und Content-Creation-Community erneut in Nürnberg – mit noch mehr Erlebnisfaktor. Währenddessen stellt sich international die Frage nach der Zukunft von gedruckten Fotos im digitalen Zeitalter. Ein lesenswerter Beitrag erinnert daran, warum Prints mehr sind als nur Nostalgie. Und: Das „PR-Bild des Jahres“ 2025 zeigt, wie kraftvoll Fotografie in der Öffentlichkeitsarbeit wirken kann – jenseits aller Kommerzialisierung.

Die wichtigsten Imaging Business News der KW49/25 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News KW49/25

Imaging World 2026: 2. bis 4. Oktober wieder in Nürnberg

Termin und Ort stehen fest: Vom 2. bis zum 4. Oktober 2026 wird das Messezentrum Nürnberg erneut zum Zentrum der Foto-, Video- und Content-Creation-Szene. Die Imaging World kehrt zurück und präsentiert sich 2026 noch größer und erlebnisorientierter als beim erfolgreichen Auftakt im Oktober dieses Jahres. Drei Tage lang wird die Imaging World zeigen, was moderne Bildgestaltung heute ausmacht: Workshops, Live-Shootings, inspirierende Markenwelten und vielfältige Playgrounds bieten ein umfassendes Programm für kreative Anwender und Fachbesucher. Besucher können neuestes Kamera- und Video-Equipment, attraktive Printing-Lösungen, Streaming und Bildbearbeitung direkt vor Ort ausprobieren und kreative Techniken kennenlernen und in Workflows vertiefen. Wer noch mal sehen will, wie schön es heuer war:

Werden Fotoprints im Zeitalter der Digitalfotografie überleben?

Neulich fiel uns ein interessanter Artikel unseres us-amerikanischen Kollegen Michel Lacaille auf: In einer Zeit, in der Billionen von Fotos in digitalen Clouds und auf Mobilgeräten, in Google Fotos, Amazon Fotos und unzähligen anderen Archiven gespeichert sind, stellt sich die Frage: Werden gedruckte Fotos überleben, wer braucht sie oder verkommen sie in unserer zunehmend digitalen Welt zu Relikten?

Gedruckte Fotoprodukte bieten etwas, was digitale Dateien nicht bieten können: physische Präsenz. Sie verformen sich, verblassen, knittern mit der Zeit und gewinnen mit jedem Jahr an Charakter. Sie werden von Hand zu Hand weitergereicht, in Brieftaschen verstaut und in Schuhkartons aufbewahrt, die echte Schatzkisten der persönlichen Erinnerungen sind. Für viele Menschen ist ein gedrucktes Bild nicht nur eine Dokumentation, sondern die Geschichte selbst.

Die heutigen Smartphones halten alles fest, von Kratzern am Auto über Einkaufslisten und Mittagsteller bis hin zu den kostbarsten Momenten des Lebens wie Geburten, Hochzeiten und Schulabschlüssen, um nur einige zu nennen. Manche sehen in dieser digitalen Flut den Todesstoß für gedruckte Fotos. Doch ein genauerer Blick in die meisten Haushalte erzählt eine andere Geschichte: Gerahmte Abzüge und Fotokalender zieren nach wie vor Wände und Regale, Kinderkunstwerke schmücken Kühlschränke und Fotobücher liegen auf Couchtischen. Die digitale und die physische Welt überschneiden sich mehr, als dass sie miteinander konkurrieren.

Gedruckte Fotos bieten den Komfort der Beständigkeit, während digitale Archive Reichweite und Bequemlichkeit bieten. Dieses Zusammenspiel deutet darauf hin, dass digitale Speicherung keineswegs ein Bilder-Friedhof sein muss: Wenn sie sorgfältig kuratiert wird, wird sie zu einem riesigen, zugänglichen Universum an Erinnerungen. Wer mehr über das Thema lesen möchte: https://www.mediaclip.ca/blog/beyond-pixels-the-future-of-photo-prints-in-a-digital-world/2025/

PR-Bild des Jahres

Frisch gekürt: Das Bild von den Special Olympics Deutschland mit dem Titel „Gemeinsam stark – Sport, der berührt!“ (Foto: Sarah Rauch) überzeugte die Jury und Öffentlichkeit gleichermaßen und erreichte das beste Gesamturteil. Zugleich hat das Bild den ersten Platz in der Kategorie „NGO & Pro bono“ gewonnen. Es entstand während der Siegerehrung nach einem bewegenden Wettbewerb bei den Special Olympics Landesspielen in Bremen und zeigt auf eindrucksvolle Weise, dass es im Sport nicht immer um schneller, höher, weiter geht – sondern um Freundschaft, Zusammenhalt und den gemeinsamen Weg dorthin. Über die vielen Rechtschreibfehler des PR-Textes zum PR-Bild sehen wir hinweg. Wer mehr sehen und wissen will: https://www.pr-bild-award.de/sieger2025/