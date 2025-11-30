Mit “Spirits and Spaces” veröffentlicht Roger Ballen erstmals eine Monografie, die ausschließlich seiner Farbfotografie gewidmet ist. Die Bildwelten, die daraus entstehen, sind vertraut düster, rätselhaft und tiefenpsychologisch aufgeladen

Seit fünf Jahrzehnten erforscht der international renommierte Fotograf Roger Ballen die Schattenbereiche der menschlichen Psyche – jene Grenzregionen, in denen Innen- und Außenwelt ineinander übergehen. Mit seinem neuen Fotobuch “Spirits and Spaces” legt Ballen nun die erste umfassende Publikation seiner Farbfotografie vor. Eine Zäsur in seinem Werk, denn Ballens bisherige Bildsprache war fest mit Schwarz-Weiß verknüpft. Die Farbe, so schreibt er im begleitenden Essay, habe seinen Bildern „Ätherizität und Komplexität“ hinzugefügt und die psychologischen Räume seiner Szenarien erweitert.