„Unsere einzigartige Erde“ ist ein Bildband mit spektakulären Fotos aus aller Welt vom Naturfotografen Michael Martin und mit kindgerechten und unterhaltsamen Reiseanekdoten und spannendem Hintergrundwissen.

Bist du bereit für ein Abenteuer? Dann pack deine Sachen und begleite den berühmten Fotografen Michael Martin auf seiner faszinierenden Reise rund um den Globus. Besteigt gemeinsam einen Vulkan, der täglich 500-mal ausbricht, bestaunt die größten Kakteen der Erde, erforscht das Amazonasbecken mit seiner außergewöhnlichen Tier- und Pflanzenwelt und findet heraus, ob es am Südpol Leben gibt. Lass dich von der Einzigartigkeit unseres Planeten überraschen und verzaubern!