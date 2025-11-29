„Unsere einzigartige Erde“ ist ein Bildband mit spektakulären Fotos aus aller Welt vom Naturfotografen Michael Martin und mit kindgerechten und unterhaltsamen Reiseanekdoten und spannendem Hintergrundwissen.
Bist du bereit für ein Abenteuer? Dann pack deine Sachen und begleite den berühmten Fotografen Michael Martin auf seiner faszinierenden Reise rund um den Globus. Besteigt gemeinsam einen Vulkan, der täglich 500-mal ausbricht, bestaunt die größten Kakteen der Erde, erforscht das Amazonasbecken mit seiner außergewöhnlichen Tier- und Pflanzenwelt und findet heraus, ob es am Südpol Leben gibt. Lass dich von der Einzigartigkeit unseres Planeten überraschen und verzaubern!
Weltreise für Kinder ab 9 Jahren
Der bekannte Naturfotograf und Diplom-Geograf Michael zeigt atemberaubende Orte und erklärt Kindern mitreißend und verständlich, die Schönheit und Besonderheiten unserer Welt: zu Hause in Europa, in der Wüste Sahara, an den Vulkanen entlang des Pazifischen Feuerrings, auf dem Roten Kontinent Australien, bei den Pinguinen in der Antarktis und am Südpol. Dabei sensibilisiert er Kinder für die Einzigartigkeit unseres Planeten und einen sorgsameren Umgang mit ihm. Für Michael Martin-Fans, für Eltern, für neugierige und wissbegierigen Kinder und alle, denen unser Heimatplanet am Herzen liegt.
Angereichert wird der Band mit unterhaltsamen Reiseanekdoten und spannendem Hintergrundwissen.
Die Artikel werden aufgelockert durch Illustrationen und Grafiken von Kurzi Shortriver.
Mit Michael Martin um die Welt – Unsere einzigartige Erde
176 Seiten
22 x 28,5 cm
Hardcover mit Spotlack
28 Euro
