Mit MOMENTS – Street Photography widmet sich Manfred Baumann seiner großen Leidenschaft, der Straßenfotografie, und zeigt dabei eine seiner persönlichsten Arbeiten. Wir werfen einen Blick in den Bildband.

Mit „MOMENTS – Street Photography“ legt der Wiener Fotograf Manfred Baumann ein Werk vor, das 250 Aufnahmen aus über 25 Jahren dokumentiert. Der 180 Seiten starke Hardcover-Band im Format 24,5 × 31 cm zeigt urbane Szenen aus Metropolen wie New York, Los Angeles, Bangkok und zahlreichen europäischen Städten. Die Fotografien, sämtlich in Schwarzweiß gehalten, zeugen von Baumanns feinem Gespür für den entscheidenden Augenblick – jenem Moment, der, einmal verpasst, unwiederbringlich verloren wäre.

Flüchtige Augenblicke als Ausdruck des Lebens

Baumann versteht Street Photography als Kunstform des Sehens, als unmittelbare Reaktion auf das, was geschieht. Seine Bilder zeigen Menschen in zufälligen Begegnungen, stille Gesten, Widersprüche, Humor und kleine Dramen des Alltags. Dabei gelingt ihm eine Balance aus Nähe und Distanz – nie voyeuristisch, aber immer aufmerksam. Das Spiel von Licht und Schatten, Kontrasten und Texturen verleiht den Aufnahmen eine klassische, fast zeitlose Anmutung.

In seiner Reduktion auf Schwarzweiß betont Baumann die Essenz der Szene: Formen, Linien, Emotionen. Farbe würde ablenken, erklärt er in Interviews, wo es doch um das reine Sehen gehe – um das, was bleibt, wenn alles Überflüssige verschwindet. In MOMENTS wird diese Haltung konsequent umgesetzt. Die Fotografien sind ohne erklärenden Text präsentiert, sodass jede Aufnahme ihre eigene Geschichte erzählt. Der Betrachter bleibt eingeladen, zwischen den Bildern die unsichtbaren Verbindungen zu entdecken.

Der Band ist eine Hommage an das urbane Leben, an den Rhythmus und die Zufälligkeit der Straße. Zugleich stellt er eine Selbstreflexion des Künstlers dar: „This is my most honest work“, so Baumann über MOMENTS. Die Sammlung wirkt wie eine Verdichtung seiner jahrzehntelangen fotografischen Erfahrung – spontan und zugleich präzise komponiert.

Zum Fotografen

Manfred Baumann, geboren 1968 in Wien, zählt zu den international bekannten Fotografen seiner Generation. Er arbeitete mit Persönlichkeiten wie Sir Roger Moore, Tony Curtis, Olivia Newton-John und Kirk Douglas, veröffentlichte in Magazinen wie Vogue, National Geographic und Vanity Fair und war für Marken wie BMW, Red Bull und L’Oréal tätig. Als Leica Ambassador, National Geographic Photographer und Ehrenbotschafter der Jane Goodall Foundation verbindet Baumann technische Präzision mit humanistischer Haltung.

Fazit

MOMENTS – Street Photography ist ein intensiver, puristischer Bildband, der die Seele der Streetfotografie feiert. Baumanns Arbeiten zeigen, dass große Fotografien nicht aus Inszenierung entstehen, sondern aus Achtsamkeit – und aus dem Mut, den Moment zu sehen, bevor er vergeht.