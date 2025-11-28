Sony Future Filmmaker Awards: Bekanntgabe der Jury 2026

Die Sony Future Filmmaker Awards geben heute die branchenführende Jury für die Ausgabe 2026 bekannt. Sie werden erneut vom 8. bis 11. Juni 2026 in den Sony Pictures Studios in Culver City stattfinden.

Zum vierten Mal in Folge rücken die Awards aufstrebende Talente ins Rampenlicht und geben ihnen den kreativen Schwung, um ihre Karriere voranzutreiben. Das von Creo in Zusammenarbeit mit Sony ins Leben gerufene jährliche Programm für Kurzfilme zelebriert die mutigen neuen Stimmen, die das Kino neu gestalten, und gibt ihnen die Möglichkeit, Kontakte innerhalb der internationalen Filmemacher*innen-Community zu knüpfen. Die ausgewählten Kreativen werden nach Los Angeles geflogen, um an einem exklusiven Branchenprogramm mit spannenden und interaktiven Veranstaltungen sowie Masterclasses teilzunehmen. Dort erhalten sie durch ein sorgfältig zusammengestelltes Programm mit Filmvorführungen und Workshops einen Blick hinter die Kulissen. Diese einzigartige Kombination aus Einblicken, Handwerk und Gemeinschaft bietet aufstrebenden Geschichtenerzähler*innen die Werkzeuge, um ihre Karriere auf einer globalen Bühne voranzutreiben. Die Teilnahme am Wettbewerb ist für alle kostenlos und bis zum 16. Dezember 2025 möglich.

Die Auswahl der diesjährigen Gewinner*innen wird von einer Jury aus Pionieren der gesamten Branche geleitet: Der für den Golden Globe nominierte Regisseur und Produzent Will Gluck (Anyone But You, Peter Rabbit, Easy A), die renommierte Produzentin und Präsidentin für Film und Fernsehen bei Pascal Pictures Rachel O’Connor (Challengers, Spider-Man: No Way Home, Little Women), der Co-Regisseur von Animationsfilmen Adam Rosette (The Wild Robot, Orion and the Dark, demnächst GOAT) und der preisgekrönte Regisseur Justin Chadwick (Mandela: Long Walk to Freedom, The Other Boleyn Girl, demnächst Sierra Madre), der zum vierten Mal in Folge den Vorsitz der Jury übernimmt.

Justin Chadwick, preisgekrönter Theater-, Fernseh- und Filmregisseur und Vorsitzender der Jury, sagt: „Die Shortlist des letzten Jahres vereinte 30 außergewöhnliche Filmemacher*innen, deren unverwechselbare Stimmen und fesselnde Erzählungen ihnen einen Platz im pulsierenden Herzen der kreativen Community von Los Angeles einbrachten und ihnen einen beispiellosen Einblick in die aktuelle Entwicklung des Kinos verschafften. Wir haben dieses Jahr eine bemerkenswerte Jury, und ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass wir nach Filmen suchen, die Konventionen in Frage stellen, echte Emotionen wecken und die Wahrnehmung der Welt durch das Publikum verändern. Mit Blick auf die Ausgabe 2026 sind wir gespannt darauf, den Kern der Originalität und Vision zu entdecken, der gutes Filmemachen zu etwas Außergewöhnlichem macht.“

Die diesjährigen Finalist*innen werden am 30. April 2026 bekannt gegeben und vom 8. bis 11. Juni 2026 zu einem viertägigen Programm in die Sony Pictures Studios in Culver City, Los Angeles, eingeladen. Unter der Leitung von Führungskräften von Sony Pictures laden diese Veranstaltungen die Filmemacher*innen ein, mehr über wesentliche Aspekte der Branche zu erfahren, von der Produktion über Talentverträge und den Filmkaufprozess des Studios bis hin zur Zusammenarbeit mit Publizisten, Animationstechniken und der Kunst, eine Geschichte mit Musik zu untermalen, sowie Vorführungen modernster Technologien. Das Programm bietet eine einzigartige Gelegenheit, mit Branchenführer*innen und anderen Kreativen aus aller Welt in Kontakt zu treten und Teil eines dynamischen Netzwerks internationaler Filmemacher*innen zu werden. Der Höhepunkt der Veranstaltung ist eine Galaveranstaltung am 11. Juni 2026, bei der die Gewinner*innen der einzelnen Kategorien bekannt gegeben und mit Geldpreisen und Sony Digital Imaging-Ausrüstung ausgezeichnet werden.

Für den Wettbewerb 2026 können Filmemacher*innen Kurzfilme in fünf Kategorien einreichen: Fiktion, Non-Fiktion, Animation, Studenten und Future Format – dabei werden die Filmemacher*innen aufgefordert, auf eine technische Vorgabe zu reagieren, die die kreativen Möglichkeiten mutiger und innovativer Erzählweisen auslotet. In diesem Jahr lädt das Future Format die Teilnehmer*innen ein, Kurzfilme einzureichen, die speziell für die vertikale Betrachtung (Seitenverhältnis 9:16) erstellt wurden. Ebenfalls wieder dabei ist der von Creo und Sony ins Leben gerufene Nachhaltigkeitspreis. Dieser wird einen Kurzfilm auszeichnen, der kreativ vermittelt, wie Themen wie Umwelt, Barrierefreiheit, Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion uns dazu motivieren können, gemeinsam für eine positive Zukunft unseres Planeten zu handeln.

2026 JURY

Justin Chadwick ist ein preisgekrönter britischer Theater-, Fernseh- und Filmregisseur. Er ist vor allem für seine von der Kritik gefeierten Filme bekannt, darunter der für den Oscar ® , den BAFTA und den Golden Globe nominierte Mandela: Long Walk to Freedom (2013), der für den AFI und den IFTA nominierte The Other Boleyn Girl (2008) Tulip Fever (2017) und The First Grader (2010). Seine Filme wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der Publikumspreis beim Durban International Film Festival, der Publikumspreis für den besten Film beim Doha Tribeca Film Festival, sowohl der Best Director’s Choice Award als auch der Audience Choice Award beim Sedona Film Festival und der Preis für den besten Spielfilm beim Palm Beach Film Festival 2010. Zu seinen preisgekrönten Kurzfilmen gehören „Boy“ (2011), „Shakespeare Shorts“ (1996) und „Family Style“ (1993). Zu seinen jüngsten Arbeiten zählen die Disney+-Serie „Shardlake“ (2024), „Fear“ (2025) von Amazon und der kommende Film „Sierra Madre“ mit Kiefer Sutherland, der sich derzeit in der Postproduktion befindet.

Will Gluck ist ein Drehbuchautor, Regisseur und Produzent, bekannt für Easy A (2010), Friends with Benefits (2011), Annie (2014), Peter Rabbit (2018), Peter Rabbit 2 (2021) und eine Reihe von Fernsehserien, darunter ENCORE!, Chicago Party Aunt, Sneakerheads, Woke, The Michael J. Fox Show und viele mehr. Zuletzt führte Will Regie bei der erfolgreichen Romantikkomödie Anyone But You (2023) für Sony mit Sydney Sweeney und Glenn Powell in den Hauptrollen. Derzeit dreht Will die Original-Komödie One Night Only für Universal mit Monica Barbaro und Callum Turner in den Hauptrollen. Außerdem wird Will die Action-Komödie End of the World für Sony produzieren und inszenieren, die er gemeinsam mit Chris Bremner geschrieben hat. Seine Produktionsfirma Olive Bridge Entertainment hat mehrere Serien in Entwicklung bei verschiedenen Streaming-Anbietern sowie Spielfilme bei Columbia, Disney, Universal, Tristar und Sony Pictures Animation. Er wurde in New York City geboren und lebt heute mit seiner Familie in Los Angeles.

Rachel O’Connor ist Präsidentin für Film und Fernsehen bei Pascal Pictures, einer Produktionsfirma mit Sitz bei Amazon Studios. O’Connor ist Produzentin des kommenden Films Spider-Man: Brand New Day unter der Regie von Destin Daniel Cretton mit Tom Holland in der Hauptrolle sowie des Films Project Hail Mary unter der Regie von Phil Lord und Christopher Miller mit Ryan Gosling in der Hauptrolle. Zuletzt war sie Produzentin von Luca Guadagninos Challengers, ausführende Produzentin von Spider-Man: No Way Home und Spider-Man: Far From Home sowie Co-Produzentin von Spider-Man: Homecoming. Zuvor war O’Connor Co-Produzentin von Steven Spielbergs Oscar-nominiertem Film The Post und ausführende Produzentin von Greta Gerwigs Oscar-nominiertem Film Little Women. Bevor sie zu Pascal Pictures wechselte, arbeitete O’Connor über 15 Jahre lang als Führungskraft bei Sony und ist derzeit Mitglied des Vorstands der Vidiots Foundation. O’Connor wuchs in Los Angeles auf, wo sie derzeit mit ihrem Mann und ihrem Sohn lebt.

Adam Rosette ist Co-Regisseur bei Sony Pictures Animation und arbeitet derzeit zusammen mit Regisseur Tyree Dillihay an der kommenden Original-Animationskomödie GOAT in Zusammenarbeit mit dem Produzenten Stephen Currys Unanimous Media. Im Jahr 2023 kam Rosette als Head of Story für GOAT zu Sony Pictures Animation, bevor er zum Co-Regisseur befördert wurde. Zuvor war Rosette neun Jahre lang bei DreamWorks Animation tätig, wo er als Head of Story für Orion and the Dark und als Storyboard-Künstler für The Wild Robot, Dog Man, The Croods: A New Age, The Bad Guys und weitere Filme arbeitete. Rosette wurde in New Jersey geboren und verbrachte seine Kindheit zwischen dort und New York City. Schließlich landete er an der School of Visual Arts in NYC, wo er seinen BFA in Animation erwarb.

Über die Sony Future Filmmaker Awards

Die von Creo ins Leben gerufenen und von Sony gesponserten Sony Future Filmmaker Awards sind ein bedeutendes jährliches Preisverleihungsprogramm für Kurzfilme, mit dem unabhängige Filmemacher und Kreative aus aller Welt unterstützt und gefördert werden. Der Preis zeichnet sich durch seinen außergewöhnlichen Preis aus und bietet erfolgreichen Filmemachern unschätzbare Möglichkeiten in Form einer Reise nach Los Angeles und in die historischen Sony Pictures Studios in Culver City, Kalifornien, wo sie exklusiven Zugang zu Experten und unvergleichliche Einblicke in die Arbeitsweise der Branche erhalten. Die Gewinner erhalten außerdem Geldpreise und eine Reihe von Sony Digital Imaging-Geräten. Die Teilnahme ist kostenlos und die Preise werden in vier Kategorien vergeben: Fiktion, Non-Fiction, Student und Animation, und werden von einer Jury aus führenden Persönlichkeiten bewertet. Durch die Förderung von Talenten in den Bereichen Film, Video und Storytelling bieten die Sony Future Filmmaker Awards ein Tor für die Entwicklung kreativer Spitzenleistungen.

Über Creo

Creo initiiert und organisiert Veranstaltungen und Programme in drei Bereichen: Fotografie, Film und zeitgenössische Kunst. Seit 2007 hat es sich Creo zur Aufgabe gemacht, sinnvolle Möglichkeiten für Kreative zu entwickeln und die Reichweite seiner kulturellen Aktivitäten zu vergrößern. Zu den Vorzeigeprojekten gehören die Sony World Photography Awards, die Sony Future Filmmaker Awards, PHOTOFAIRS und Photo London. In Zusammenarbeit mit Angus Montgomery Arts (AMA) hilft Creo bei der Durchführung der Projekte der Gruppe, zu denen einige der weltweit führenden Kunstmessen gehören. Der Name Creo leitet sich aus dem lateinischen Wort für “ich schaffe” ab, und in diesem Sinne will Creo kreative Stimmen stärken und ihnen eine Stimme geben.

Über Sony Pictures Entertainment

Sony Pictures Entertainment (SPE) ist eine Tochtergesellschaft der Sony Group Corporation mit Sitz in Tokio. Die weltweiten Aktivitäten von SPE umfassen die Produktion, den Erwerb und den Vertrieb von Kinofilmen, den Erwerb und den Vertrieb von Fernsehproduktionen, Fernsehnetzwerke, die Erstellung und den Vertrieb digitaler Inhalte, den Betrieb von Studioeinrichtungen sowie die Entwicklung neuer Unterhaltungsprodukte, -dienstleistungen und -technologien. Sony Pictures Television betreibt weltweit Dutzende von Produktionsunternehmen, die sich zu 100 % in seinem Besitz befinden oder an denen er beteiligt ist. Zu den Produktionsunternehmen der Motion Picture Group von SPE gehören Columbia Pictures, Screen Gems, TriStar Pictures, 3000 Pictures, Sony Pictures Animation, Stage 6 Films, AFFIRM Films, Sony Pictures International Productions und Sony Pictures Classics.