Ab sofort ist Googles neuestes KI-Bildmodell Gemini 3 (Nano Banana Pro) in Adobe Firefly und Photoshop verfügbar. Adobe fungiert dabei als Day-One-Partner und ermöglicht die direkte Integration in kreative Workflows. Das Modell steht in Firefly unter anderem für Text-zu-Bild-Generierungen und in Firefly Boards zur Ideenentwicklung bereit. In Photoshop erweitert es die Funktion „Generatives Füllen“ um besonders realistische, hochauflösende Ergebnisse.
Das Modell bietet fortschrittliche Funktionen wie das gezielte Verändern von Lichtstimmung, Perspektiven oder Seitenverhältnissen per Prompt. Besonders eignet es sich für die Erzeugung von Bildern mit integriertem Text und nutzt dabei Googles Wissensdatenbank für sachlich korrekte Inhalte. Die Integration soll Kreativprofis ermöglichen, mit nur einem Toolset hochwertige Ergebnisse zu erzielen – ohne externe Dienste oder zusätzliche Lizenzen.
Als Einführungsaktion sind unbegrenzte Bildgenerierungen mit Gemini 3 (Nano Banana Pro) und weiteren Modellen wie Firefly Image Model 5 in Firefly bis zum 1. Dezember kostenlos für Abonnenten von Creative Cloud Pro und Firefly verfügbar.
Preis- und Zugangsdetails:
Die Nutzung von Nano Banana Pro ist in bestehenden Abonnements von Creative Cloud Pro und Firefly enthalten. Unbegrenzte Generierungen sind bis zum 1. Dezember freigeschaltet. Danach gelten die regulären Nutzungskontingente der Adobe-Modelle.
