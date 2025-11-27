Gemeinsam mit DIAMIR Erlebnisreisen begibst du dich auf eine fotografische Entdeckungsreise in Finnlands unberührte Natur. Die Guides wissen, wann das Licht am schönsten ist – ob über stillen Mooren oder zwischen alten Kiefern. Genieße die Ruhe der Wildnis, den Duft von Terva in der Rauchsauna und die Magie des Nordens im besten Licht. Unterstützt wirst du von Radiant Photo, der Software für einfache und professionelle Bildbearbeitung direkt unterwegs.