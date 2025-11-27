Erlebe mit der die Schönheit der Wild Taiga mit DIAMIR Erlebnisreisen – eine Fotoreise zwischen endlosen Wäldern, glitzernden Seen und geheimnisvollen Nebeln.
Gemeinsam mit DIAMIR Erlebnisreisen begibst du dich auf eine fotografische Entdeckungsreise in Finnlands unberührte Natur. Die Guides wissen, wann das Licht am schönsten ist – ob über stillen Mooren oder zwischen alten Kiefern. Genieße die Ruhe der Wildnis, den Duft von Terva in der Rauchsauna und die Magie des Nordens im besten Licht. Unterstützt wirst du von Radiant Photo, der Software für einfache und professionelle Bildbearbeitung direkt unterwegs.
Highlights
- Nordlichter und Astrofotografie
- Raubtiere beobachten: Bären, Wölfe, Vielfraß
- Entspannung auf Finnisch: traditionelle Sauna
- Blick in den Nachthimmel mit Teleskop
- Kooperation mit Radiant Photo: Software-Lizenz gratis bei Buchung
Diese intensive Fotoreise lädt dich ein, die ungezähmte Schönheit des Nordens einzufangen: scheue Raubtiere wie Wolf, Bär und Vielfraß, majestätische Waldvögel und Greifvögel wie Adler und Falken sowie inspirierende Landschaften in leuchtenden Herbstfarben.
Reiseverlauf
1. Tag Willkommen in der wilden Taiga
2. / 3. Tag Versteckte Wildtiere & Sonnenuntergänge
4. Tag Seen, Nordlichter & Kosmos in Lentiira
5. Tag Wald-Rentiere, Riesen-Vogelhäuser & Nordische Magie
6. Tag Manamansalo & Oulujärvi-Wandergebiet
7. Tag Wanderung zur Nachtvogel-Schlucht
8. Tag Abschied & Heimreise
Jetzt Wild Taiga-Fotoreise buchen!
Zur richtigen Zeit am richtigen Ort:
Außergewöhnliche Motive im besten Licht
in Begleitung erfahrener Fotoreiseleitung.
www.diamir.de
This action is part of Eastern Finland Sustainable Tourism Growth Program and is funded by South Savo Regional Council from Appropriation for Sustainable Growth and Vitality in Regions (Finnish AKKE funding).
Aktuelle Kommentare