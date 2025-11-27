Die Sony RX1R III präsentiert sich als handliche Edelkompaktkamera. Mit Abmessungen von rund 113 x 68 x 88 Millimetern ist das Gehäuse angenehm klein, wenn man bedenkt, dass im Inneren ein Vollformatsensor arbeitet. Das robuste Gehäuse mit Magnesiumlegierung wirkt hochwertig verarbeitet. Eine gummierte Oberfläche auf der rechten Seite sorgt dafür, dass die Kamera grundsätzlich gut in der Hand liegt – für längere Einsätze hätten wir uns dennoch einen ausgeprägten Handgriff gewünscht.

Das Herzstück der Kamera ist ein rückseitig belichteter Exmor-R-Vollformatsensor mit einer Auflösung von 61 Megapixeln, der für hohe Detailtreue und reichlich Spielraum für Zuschnitte bei der Nachbearbeitung sorgt. Unterstützt wird er vom leistungsstarken Bionz-XR-Bildprozessor, der auch in Sonys aktuellen Vollformat-DSLMs zum Einsatz kommt und für eine schnelle Signalverarbeitung sorgt. Die hohe 61-Megapixel-Auflösung ermöglicht eine praktische „Step Crop Shooting“-Funktion. Dabei können Fotografen den Bildwinkel einer 50- oder 70-mm-Kleinbildbrennweite direkt bei der Aufnahme simulieren. Technisch geschieht das, indem die Kamera nur einen zentralen Ausschnitt des Sensors nutzt. Im 50-mm-Crop bleiben 29 Megapixel und im 70-mm-Crop noch 15 Megapixel übrig – Auflösungen, die auch für Drucke oder Ausbelichtungen als Wandbilder oder in Fotobüchern ausreichen. Im Praxistest lag die Funktion auf der C1-Taste der Kamera und ließ sich somit schnell mit dem rechten Zeigefinger erreichen. Damit erlaubt „Step Crop Shooting“ eine große gestalterische Flexibilität, ganz ohne einen hier ohnehin nicht möglichen Objektivwechsel oder nachträgliche Zuschnitte am Rechner.