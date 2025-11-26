Voigtländer bringt das neue APO-LANTHAR 28mm f/2 asphärisch für Vollformatkameras mit Sony E-Mount und Nikon Z-Mount. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.149 Euro. Verkaufsstart: Dezember 2025 (E-Mount), Januar 2026 (Z-Mount).

Voigtländer stellt mit dem APO-LANTHAR 28mm f/2 asphärisch ein neues Vollformat-Weitwinkelobjektiv für Sony E-Mount und Nikon Z-Mount vor. Beide Versionen verfügen über ein apochromatisches Design zur Korrektur von Farbsäumen und eine optische Konstruktion aus zwölf Linsen in acht Gruppen, darunter Spezialglas mit anomaler Teildispersion und doppelseitig asphärische Elemente.

Ein integrierter Floating-Mechanismus sorgt für konstante Bildqualität über den gesamten Fokusbereich hinweg. Die Naheinstellgrenze beträgt 28 Zentimeter. Die Lichtstärke liegt bei Blende f/2, die kleinste Blende bei f/16. Zwölf Blendenlamellen formen eine nahezu kreisrunde Öffnung für ein gleichmäßiges Bokeh.

Beide Objektive sind mit elektronischen Kontakten ausgestattet. Beim E-Mount-Modell werden EXIF-Daten übertragen, und es ist kompatibel mit kamerainterner Fünf-Achsen-Stabilisierung. Zudem lässt sich der Blendenring für Videoaufnahmen auf eine stufenlose Bedienung umschalten. Die Z-Mount-Version unterstützt zusätzliche Fokushilfen wie Fokusrahmenfarbe, Peaking und Fokusvergrößerung.

Die E-Mount-Version wiegt 325 Gramm und misst 58,8 Millimeter in der Länge. Die Z-Mount-Version wiegt 350 Gramm bei einer Länge von 60,0 Millimetern. Beide Modelle werden mit passender Metall-Gegenlichtblende geliefert.

Verfügbarkeit und Preis:

Sony E-Mount: ab Dezember 2025, 1.149 Euro

Nikon Z-Mount: ab Januar 2026, 1.149 Euro

Pressemitteilung Voigtländer: