Voigtländer bringt das neue APO-LANTHAR 28mm f/2 asphärisch für Vollformatkameras mit Sony E-Mount und Nikon Z-Mount. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.149 Euro. Verkaufsstart: Dezember 2025 (E-Mount), Januar 2026 (Z-Mount).
Voigtländer stellt mit dem APO-LANTHAR 28mm f/2 asphärisch ein neues Vollformat-Weitwinkelobjektiv für Sony E-Mount und Nikon Z-Mount vor. Beide Versionen verfügen über ein apochromatisches Design zur Korrektur von Farbsäumen und eine optische Konstruktion aus zwölf Linsen in acht Gruppen, darunter Spezialglas mit anomaler Teildispersion und doppelseitig asphärische Elemente.
Ein integrierter Floating-Mechanismus sorgt für konstante Bildqualität über den gesamten Fokusbereich hinweg. Die Naheinstellgrenze beträgt 28 Zentimeter. Die Lichtstärke liegt bei Blende f/2, die kleinste Blende bei f/16. Zwölf Blendenlamellen formen eine nahezu kreisrunde Öffnung für ein gleichmäßiges Bokeh.
Beide Objektive sind mit elektronischen Kontakten ausgestattet. Beim E-Mount-Modell werden EXIF-Daten übertragen, und es ist kompatibel mit kamerainterner Fünf-Achsen-Stabilisierung. Zudem lässt sich der Blendenring für Videoaufnahmen auf eine stufenlose Bedienung umschalten. Die Z-Mount-Version unterstützt zusätzliche Fokushilfen wie Fokusrahmenfarbe, Peaking und Fokusvergrößerung.
Die E-Mount-Version wiegt 325 Gramm und misst 58,8 Millimeter in der Länge. Die Z-Mount-Version wiegt 350 Gramm bei einer Länge von 60,0 Millimetern. Beide Modelle werden mit passender Metall-Gegenlichtblende geliefert.
Verfügbarkeit und Preis:
-
Sony E-Mount: ab Dezember 2025, 1.149 Euro
-
Nikon Z-Mount: ab Januar 2026, 1.149 Euro
Pressemitteilung Voigtländer:
Das leistungsstärkste Weitwinkelobjektiv in der Geschichte von Voigtländer. Das 28mm / 1:2,0 APO-LANTHAR asphärisch in E-Mount und Z-Mount
Die APO-LANTHAR 28mm F2 asphärisch E-Mount- und Z-Mount-Weitwinkelobjektive von Voigtländer wurden speziell für die jeweiligen Vollformat-kompatiblen Anschlüsse von Sony E-Mount und Nikon Z-Mount entwickelt.
Optimiert für Vollformat-Sensoren von Sony E-Mount und Nikon Z-Mount, eliminiert das apochromatische Design chromatische Aberration auf der Achse sowie andere Abbildungsfehler nahezu vollständig und erreicht zugleich höchste Auflösung und Kontrastwiedergabe (siehe beiliegendes MTF-Diagramm).
Das optische System besteht aus 8 Gruppen und 12 Linsen, darunter 6 Linsen aus Spezialglas mit anomaler Teildispersion und 2 doppelseitige asphärische Linsen. Zusätzlich verfügt das Objektiv über einen integrierten Floating-Mechanismus. Dadurch wird eine gleichbleibende Bildqualität von der minimalen Naheinstellgrenze von 0,28 m bis unendlich gewährleistet.
Mit seiner hohen Lichtstärke von F2 setzt dieses Objektiv neue Maßstäbe für die Leistungsfähigkeit lichtstarker Weitwinkelobjektive. Die 12 Blendenlamellen bilden nahezu eine perfekte Kreisform, wodurch Punktlichtquellen und unscharfe Objekte ein natürliches, harmonisches Bokeh erhalten.
Die APO-LANTHAR 28mm F2 asphärisch E-Mount- und Z-Mount-Versionen kombinieren höchste optische Leistung mit kompakter Bauweise – bei einer Gesamtlänge von 58,8 mm (Sony E-Mount) bzw. 60,0 mm (Nikon Z-Mount) ab Bajonettanschluss.
APO-LANTHAR 28mm F2 asphärisch E-Mount
Das APO-LANTHAR 28mm F2 asphärisch E-Mount ist mit elektronischen Kontakten ausgestattet, sodass die Objektivdaten in den Exif-Informationen der Aufnahmedaten gespeichert werden.
Es verfügt außerdem über einen integrierten Entfernungscodierer und ist damit kompatibel mit Kameras mit 5-Achsen-Bildstabilisierung im Gehäuse, die die Distanzinformation zur Motivstabilisierung nutzen.
Das Sucherbild kann durch Drehen des Fokusrings vergrößert werden. Die Blendenringrasterung erfolgt in 1/3-Stufen, kann jedoch für Videoaufnahmen auf stufenlose Bedienung umgeschaltet werden.
Ein Metall-Schraub-Gegenlichtblende ist im Lieferumfang enthalten und sorgt für kompakte Abmessungen bei montiertem Objektiv.
APO-LANTHAR 28mm F2 asphärisch Z-Mount
Das APO-LANTHAR 28mm F2 asphärisch Z-Mount verfügt ebenfalls über elektronische Kontakte. In Kombination mit kompatiblen Kameragehäusen und aktueller Firmware werden Exif-Daten, dreiachsige Bildstabilisierung im Gehäuse sowie drei Arten von Fokussierhilfen unterstützt:
- Fokusvergrößerung per Taste
- Änderung der Fokusrahmenfarbe
- Peaking-Funktion
Eine Metall-Bajonett-Gegenlichtblende ist im Lieferumfang enthalten, die sich zum platzsparenden Transport umgekehrt montieren lässt.
Mit dem APO-LANTHAR 28mm F2 asphärisch E-Mount- und Z-Mount präsentiert Voigtländer zwei Objektive, die die Vielseitigkeit moderner Kameras erweitern. Sie verbinden klassische manuelle Bedienung mit aktueller Technologie und ermöglichen sowohl ambitionierten Hobbyfotografen als auch Profis beeindruckende Bildergebnisse.
Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt jeweils 1149,- Euro. Die Markteinführung der E-Mount Variante erfolgt im Dezember 2025, die Z-Mount Version folgt im Januar 2026. Vorbestellungen sind ab sofort bei autorisierten Voigtländer-Händlern möglich.
Hauptmerkmale
-
Apochromatisches Design zur Eliminierung chromatischer Aberrationen
-
Elektronische Kommunikationsfunktion über Kontakte
-
Minimale Objektentfernung: 0,28 m
-
Vollformat-tauglicher Bildkreis
-
Floating-Mechanismus integriert
-
Manuelle Fokussierung für präzises Scharfstellen
-
Hochwertiges Metallgehäuse für maximale Stabilität und Langlebigkeit
-
Optisches System optimiert für digitale Bildsensoren
- Kompatibel mit Sony E-Mount und Nikon Z-Mount
Technische Daten:
|
Bezeichnung
|
APO-LANTHAR 28mm F2 asphärisch E-Mount
|
APO-LANTHAR 28mm F2 asphärisch Z-Mount
|
Brennweite
|
28 mm
|
28 mm
|
Maximale Blende
|
F2
|
F2
|
Kleinste Blende
|
F16
|
F16
|
Linsenkonstruktion
|
8 Gruppen / 12 Elemente
|
8 Gruppen / 12 Elemente
|
Bildwinkel
|
74,0°
|
74,0°
|
Blendenlamellen
|
12
|
12
|
Naheinstellgrenze
|
0,28 m
|
0,28 m
|
Max. Abbildungsmaßstab
|
1:6,9
|
1:6,9
|
Max. Durchmesser
|
62,6 mm
|
68,8 mm
|
Länge
|
58,8 mm
|
60,0 mm
|
Filtergewinde
|
49 mm
|
58 mm
|
Gewicht
|
325 g
|
350 g
|
Gegenlichtblende
|
Schraub-Gegenlichtblende (inkl.)
|
Bajonett-Gegenlichtblende (inkl.)
|
Elektrische Kontakte
|
Ja
|
Ja
|
Sonstiges
|
Selektives Blendenkontrollsystem
|
Geplanter Verkaufsstart
|
Dezember 2025
|
Januar 2026
Alle Angaben Stand November 2025, Änderungen vorbehalten!
