Der Fotodienstleister Meinfoto bietet schokoladige Adventskalender, die sich mit eigenen Fotos gestalten lassen.
Wer seiner Familie und Freunden die Vorweihnachtszeit versüßen möchte, hat mit MeinFoto die Möglichkeit, persönliche Schoko-Adventskalender mit eigenen Fotomotiven zu verschenken.
Bei der Bestellung kann zunächst ausgewählt werden, ob der Kalender mit Schokokugeln, Schokolade von Lindt oder kleinen Ritter-Sport-Tafeln gefüllt sein soll. Anschließend führt die Schaltfläche „Jetzt gestalten“ zur Auswahl einer von sieben Layout-Vorlagen. Neben der im Praxistest gewählten Option mit einem großflächigen Foto (oben) gibt es auch Vorlagen mit drei oder vier Bildern. Sollte man sich während des Layoutvorgangs umentscheiden, kann man die Vorlagen jederzeit wieder wechseln.
Das gilt es zu beachten:
Bei vollflächigen Motiven sollten sich keine wichtigen Bildelemente am Bildrand befinden, da das Bild über die Frontseite hinaus bis auf den Rand des Kalenders gedruckt wird. Sollte die Auflösung des Bilds für den gewählten Kalender nicht ausreichen, wird im Online-Bestellprozess eine nützliche Warnung ausgegeben.
Der für unseren Test bestellte Ritter-Sport-Kalender mit Abmessungen von 32 x 23 Zentimetern für 19,90 Euro sieht klasse aus und ist gut verarbeitet. Lediglich der ausklappbare Standfuß dürfte etwas stabiler sein.
Verschiedene Layouts
Im Bestellvorgang können eigenen Fotos hochgeladen und mit sieben verschiedenen Layout-Vorlagen von MeinFoto kombiniert werden.
Sechs Sorten
Die Ritter-Sport-Version des Kalenders enthält sechs verschiedene Sorten wie z.B. Hazelnut, Double Caramel und Mousse au Chocolat.
Aufstellen oder Aufhängen
Der Kalender lässt sich entweder mithilfe des integrierten Standfußes aufstellen oder durch eine kleine Öffnung mit einem Nagel aufhängen.
