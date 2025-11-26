Der Fotodienstleister Meinfoto bietet schokoladige Adventskalender, die sich mit eigenen Fotos gestalten lassen.

Wer seiner Familie und Freunden die Vorweihnachtszeit versüßen möchte, hat mit MeinFoto die Möglichkeit, persönliche Schoko-Adventskalender mit eigenen Fotomotiven zu verschenken.

Bei der Bestellung kann zunächst ausgewählt werden, ob der Kalender mit Schokokugeln, Schokolade von Lindt oder kleinen Ritter-Sport-Tafeln gefüllt sein soll. Anschließend führt die Schaltfläche „Jetzt gestalten“ zur Auswahl einer von sieben Layout-Vorlagen. Neben der im Praxistest gewählten Option mit einem großflächigen Foto (oben) gibt es auch Vorlagen mit drei oder vier Bildern. Sollte man sich während des Layoutvorgangs umentscheiden, kann man die Vorlagen jederzeit wieder wechseln.