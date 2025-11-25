Von Kreativen für Kreative entwickelt: Insta360 stellt drei neue Premium-Videografie-Bundles vor

Insta360 hat heute drei neue Videografie-Bundles für die gemeinsam mit Leica entwickelte Insta360 Ace Pro 2 vorgestellt. Diese Kits sind speziell auf die Bedürfnisse kreativer Köpfe abgestimmt: schnelle Setups, stylische Optik und Tools, die dich den Moment genießen lassen, während sich deine Geschichte entfaltet.

“Mit der Hilfe von Leica haben wir Action-Kameras revolutioniert. Sie ist nicht länger nur auf aufregende Action-Sportarten ausgelegt, sondern auch ein kreatives Tool für professionelle Fotografie.”

Max Richter, Mitbegründer & VP of Marketing

In den vergangenen fünf Jahren ist die Partnerschaft zwischen Insta360 und Leica gemeinsam mit einer weltweiten Community kreativer Köpfe gewachsen. Street-Vlogger, Bergfilmer, Festival-Dokumentierende und angehende Storyteller haben die Insta360 Ace Pro 2 genutzt, um Alltagsszenen in teilbare Momente zu verwandeln. Die neuen Bundles greifen deren Feedback auf und bieten professionelle Steuerungsmöglichkeiten, kamerainterne Leica-Farbtechnologie und Zubehör, das sich an tatsächlichen Workflows orientiert.

Diese Bundles wurden kürzlich bei einer exklusiven Veranstaltung in der Zentrale von Leica vorgestellt, bei der Top-Kreative die Gelegenheit hatten, die neuesten Produkte aus erster Hand zu erleben und die andauernde Partnerschaft zwischen Insta360 und Leica zu feiern.

Alles Neue auf einen Blick

Xplorer Grip Pro-Kit: Dieser verbesserte Griff bietet einen taktilen 1–2-fachen Schiebezoom, Belichtungssteuerung, schnelle Moduswechsel und einen eingebauten Akku für längere Aufnahmesessions.

Dieser verbesserte Griff bietet einen taktilen 1–2-fachen Schiebezoom, Belichtungssteuerung, schnelle Moduswechsel und einen eingebauten Akku für längere Aufnahmesessions. Mini-Drucker: Dieser mit der Insta360 Ace Pro 2 kompatible, mobile Drucker – der erste seiner Art für eine Action-Kamera – macht aus jedem Moment sofort unvergessliche Erinnerungsstücke.

Dieser mit der Insta360 Ace Pro 2 kompatible, mobile Drucker – der erste seiner Art für eine Action-Kamera – macht aus jedem Moment sofort unvergessliche Erinnerungsstücke. Premium-Objektive & Filter : Entdecke die neuen Film- , Ultraweitwinkel- und Nahaufnahme- Objektive für flexible Straßen-, Porträt-, Landschafts- und Makrofotografie. Außerdem gibt es zwei neue Filteraufsätze: Black Mist und Star Filter .

: Entdecke die neuen , und Objektive für flexible Straßen-, Porträt-, Landschafts- und Makrofotografie. Außerdem gibt es zwei neue Filteraufsätze: und . Neue Leica-Farbprofile : Die neuen Profile Leica Eternal und Leica B&W High Contrast stehen dir nun neben den bereits vorhandenen Profilen Leica Natural und Leica Vivid ebenfalls zur Verfügung.

: Die neuen Profile und stehen dir nun neben den bereits vorhandenen Profilen und ebenfalls zur Verfügung. Filmreife Ästhetik : Probiere die neuen kamerainternen Filter Retro Neon und Vintage Vacation aus, um stylische Effekte ohne aufwendige Nachbearbeitung zu erzielen.

: Probiere die neuen kamerainternen Filter und aus, um stylische Effekte ohne aufwendige Nachbearbeitung zu erzielen. Firmware-Update für alle Nutzer: Mit dem neuen Update (2.0.3) kann jeder Besitzer einer Insta360 Ace Pro 2 die neuen Leica-Farbprofile und Filmfilter nutzen.). Lade es von unserer offiziellen Website oder über die Insta360 App herunter.

Sofortdruck-Bundle: Sofortige Ausdrucke, egal wo du bist

Preis: 629.00 €

Enthält: Insta360 Ace Pro 2, Xplorer Grip Pro-Kit, Minidrucker, Flip-Touchscreen-Blende und Klassisches Leder-Etui.

Gemacht für junge Content Creator und Trendsetter, die spielerisch und spontan Inhalte erstellen wollen, ohne schwere Ausrüstung mitschleppen zu müssen. Enthält den ersten für Action-Kameras entwickelten Minidrucker* für schnelles Drucken und einfaches Teilen mit Leica-Wasserzeichen, direkt von der Insta360 Ace Pro 2 oder über das Xplorer Grip Pro-Kit für noch mehr Kontrolle. Dank der Leica-Bildgebung und stylischen Zubehörteilen bietet dieses Bundle eine interaktive, flexible Möglichkeit, deine Storys aufzunehmen und zu teilen, wann immer dich die Inspiration beflügelt.

*Bezieht sich auf den ersten für Action-Kameras entwickelten, mobilen Drucker; Stand: 12. November 2025.

Limited Edition Videografie-Bundle: Einfangen, gestalten, ausdrücken

Preis: 649.00 €

Enthält: Insta360 Ace Pro 2, Xplorer Grip Pro-Kit, Flip-Touchscreen-Blende, Filmobjektiv und Black Mist Filter.

Perfekt für Kreative, die Wert auf Kunstfertigkeit, klassisches Design und ein effizientes Setup legen. Verpackt in einer speziell angefertigten Box, verbindet es Exklusivität und professionelle Optik mit einem minimalistischen Design. Das Bundle enthält ein Filmobjektiv und einen Black Mist Filter, die Aufnahmen direkt von der Kamera aus einen filmischen, kinoreifen Look verleihen. Mit nur einem Objektiv und einem Filter bietet es raffinierte Schlichtheit und Mobilität – ideal für kreative Storyteller, die einen unverwechselbaren Stil und eine besondere Atmosphäre ohne unnötigen Schnickschnack bevorzugen.

Ultimatives Videografie-Bundle: Professionell, komplett, perfekt

Preis: 839.00 €

Enthält: Insta360 Ace Pro 2, Xplorer Grip Pro-Kit, Flip-Touchscreen-Blende, Filmobjektiv, Nahaufnahmeobjektiv, Ultraweitwinkelobjektiv, Black Mist Filter und Star Filter.

Für kreative Köpfe, die ein komplettes, vielseitiges Kit für jedes erdenkliche Projekt suchen, ist das die optimale Wahl. Mit drei Premium-Objektiven und zwei Filtern eröffnet dieses Bundle maximale kreative Möglichkeiten mit der Insta360 Ace Pro 2 Action-Kamera. Jedes Objektiv ermöglicht einen anderen Aufnahmestil und damit völlig neue kreative Ansätze. Mit der Expertise von Leica und erweiterten Farbprofilen inspiriert dieses Bundle dazu, neue Perspektiven zu entdecken, kinoreife Ergebnisse zu erzielen und nie dagewesene Dimensionen des Storytellings zu erschließen.

Erscheint bald

Diese Bundles unterstreichen die Vielseitigkeit und Professionalität des Insta360 Ace Pro 2 Premium-Kamerasystems und zeigen, wie sie sich von kompromisslosen Action-Aufnahmen zu alltäglicher Fotografie und filmischem Storytelling weiterentwickelt hat. Das Sofortdruck-Bundle kostet 629.00 €, das Limited Edition Videografie-Bundle 649.00 € und das Ultimative Videografie-Bundle 839.00 €. Alle drei neuen Videography-Bundles kommen am 12. November zusammen auf den Markt und sind exklusiv im offiziellen Insta360 Store erhältlich.