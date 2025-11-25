Die bewährte Messenger Bag Chrome Kadet Sling Bag (120 Euro, Inlay 72 Euro) wird mit einem smarten Einsatz zur Kameratasche.

Der Fotorucksack ist „out“. Wir sind dynamisch, flexibel und ständig auf dem Sprung. Schnell mit der Kamera raus – einfach umgehängt! Mit dem Zug, dem Flugzeug oder dem Boot? Wo ist der Ausweis, die Tickets, das Ladekabel, und eigentlich könnte ich den E-Book-Reader …

Kurz: So ein Fotorucksack ist ganz praktisch. Chrome Industries hat mit dem Sling Kadet einen funktionalen und modisch ansprechenden Sling Bag geschaffen, der ein wenig mehr bietet. Die knapp 40 Zentimeter lange und 20 Zentimeter hohe Tasche (neun Liter) wird locker über die Schulter getragen und kann mit einem kleinen Gurt nochmal über der Brust gesichert werden.

Das Teilstück, das das Gewicht auf der Schulter verteilt, ist extra gepoltert und liegt selbst mit voller Tasche angenehm auf. Der typische Verschluss – mit Flaschenöffner – ist massiv und robust. Die Tasche ist mit zwei Reißverschlüssen und vier Zuggurten ausgestattet und hat sogar auf der Rückseite ein Fach für ein massives Fahrradschloss.