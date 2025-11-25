Die bewährte Messenger Bag Chrome Kadet Sling Bag (120 Euro, Inlay 72 Euro) wird mit einem smarten Einsatz zur Kameratasche.

Der Fotorucksack ist „out“. Wir sind dynamisch, flexibel und ständig auf dem Sprung. Schnell mit der Kamera raus – einfach umgehängt! Mit dem Zug, dem Flugzeug oder dem Boot? Wo ist der Ausweis, die Tickets, das Ladekabel, und eigentlich könnte ich den E-Book-Reader …

Kurz: So ein Fotorucksack ist ganz praktisch. Chrome Industries hat mit dem Sling Kadet einen funktionalen und modisch ansprechenden Sling Bag geschaffen, der ein wenig mehr bietet. Die knapp 40 Zentimeter lange und 20 Zentimeter hohe Tasche (neun Liter) wird locker über die Schulter getragen und kann mit einem kleinen Gurt nochmal über der Brust gesichert werden.

Das Teilstück, das das Gewicht auf der Schulter verteilt, ist extra gepoltert und liegt selbst mit voller Tasche angenehm auf. Der typische Verschluss – mit Flaschenöffner – ist massiv und robust. Die Tasche ist mit zwei Reißverschlüssen und vier Zuggurten ausgestattet und hat sogar auf der Rückseite ein Fach für ein massives Fahrradschloss.

Foto-Sling-Messenger?

Dank eines durchdachten, extra erwerblichen Einsatzes wird aus der Tasche ein Fotorucksack. Das wasserdichte und gut gepolsterte Inlay wird passgenau in den Sling Kadet eingeschoben. Ein separater Reißverschluss schützt die Ausrüstung zusätzlich. Im Inneren gibt es Platz für eine Systemkamera (mit oder ohne Objektiv aufgesetzt) und mehrere Objektive.

Eine Kletttasche und zwei Klettelemente sorgen für Ordnung. Ein verschließbares Fach im Deckel bietet Platz für Speicherkarten oder sogar kleine Filter oder Akkus. Ein Tragegriff erlaubt schnelles Entfernen. Gewohnte Qualität (für die man sogar von einem Fahrradkurier in Irland angesprochen wird) und ein intelligentes Inlay machen den Kadet Sling zu einem praktischen und schnittigen Begleiter für kleine Ausflüge, Touren oder im Flugzeug – ob mit oder ohne die kleine Fotoausrüstung.

 

Nahaufnahme vom Schultergurt der Tasche (Bild: Ben Kraus)

Bequem und geschützt

Der gepolsterte Gurt verteilt das Gewicht auch über länger Zeit sehr angenehm und bleibt dabei atmungsaktiv. Der zusätzliche Sicherungsgurt verhindert ein Wegrutschen sowie ein Abreißen vom Rücken.

 

Ansicht der Innenaufteilung der Tasche von oben (Bild: Ben Kraus)

Überschaubar und geschützt

Das Inlay ist zusätzlich gepolstert und schützt die Kamera. Der Reißverschluss ist wasserdicht. Die Fächer lassen sich in ihrer Größe anpassen und bieten viel Platz für Kamera samt Objektiv und Zubehör. Auch einzeln eine Option.