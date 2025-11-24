Sony World Photography Awards: Joel Meyerowitz erhält die Auszeichnung Outstanding Contribution to Photography 2026

Eine Sonderausstellung mit Werken von Meyerowitz, darunter neue Video- und Audioinstallationen, wird vom 17. April bis 4. Mai 2026 im Somerset House in London zu sehen sein.

Meyerowitz wird bei der jährlichen Preisverleihung am 16. April 2026 in London geehrt.

Joel Meyerowitz erhält die Auszeichnung „Outstanding Contribution to Photography” der Sony World Photography Awards 2026. Diese Ehrung erlangen Personen, die die Geschichte der Fotografie geprägt haben. Meyerowitz wird für sein vielfältiges und umfangreiches Werk sowie seinen außergewöhnlichen Einfluss auf die Bildsprache der Fotografie gewürdigt.

Die Arbeit von Joel Meyerowitz ist geprägt von einem wachen Blick, fein abgestimmt auf die Strömungen und Texturen des Lebens. Seine Arbeiten zeigen eine Faszination für das Leben um ihn herum und ein bemerkenswertes Gespür für Bildgestaltung, die zugleich aufschlussreich und rätselhaft ist – durchdrungen von Schönheit und Witz. Die Fotografien von Meyerowitz lenken dabei den Blick des Betrachters oder der Betrachterin auf die parallelen und miteinander verbundenen Geschichten, die den Moment ausmachen. Seine Themen sind vielfältig und reichen von seinen ikonischen Darstellungen des regen Stadtlebens über die des Küstenlebens und der weiten Meereslandschaften von Cape Cod bis hin zu seiner wegweisenden Serie, die alle Arbeiten innerhalb des Ground Zero nach dem 11. September dokumentiert, sowie seinen jüngsten Selbstporträts. Im Laufe der Jahre hat Joel Meyerowitz die Überraschungen eingefangen, die beim genauen Betrachten der Szenen um einen herum entdeckt werden können.

Als früher Verfechter der Farbfotografie trug Joel Meyerowitz maßgeblich dazu bei, diese Methode bekannt zu machen und zu verbreiten. Für die Förderung ihrer weltweiten Anerkennung und die Etablierung als Kunstform wird er nun geehrt. Denn seine seit den frühen 1960er Jahren entstandenen Werke haben ihn zu einer führenden Figur in der Geschichte der Fotografie des 20. Jahrhunderts gemacht.

Anlässlich der Preisverleihung wird im Rahmen der Ausstellung „Sony World Photography Awards 2026“ im Somerset House in London eine Sonderausstellung mit Werken von Joel Meyerowitz gezeigt. Diese Ausstellung bietet einen Einblick in den Geist und die Neugier, die seine Arbeit in den letzten sechs Jahrzehnten geprägt haben. Mit Video- und Audioinstallationen lädt Meyerowitz die Besucher*innen ein, die Welt aus seiner Perspektive zu sehen und sich an das Gefühl des Staunens zu erinnern, das er empfand, als er die Szenen in seinen Bildern zum ersten Mal sah. In mehreren speziell in Auftrag gegebenen neuen Video- und Audioinstallationen, die in Zusammenarbeit mit dem preisgekrönten Filmemacher Chris Ryan entstanden sind, reflektiert der Fotograf über den Entstehungsprozess bestimmter Bilder. Gleichzeitig zeichnet er den Verlauf seines Lebens nach, indem er die Schritte und kreativen Wendepunkte darstellt, die ihn an den heutigen Punkt geführt haben. Die Ausstellung präsentiert außerdem symbolträchtige Werke aus Meyerowitz’ gesamter Karriere, darunter seine frühen Straßenfotografien aus New York und seinen Reisen nach Europa, seine „Feldfotografien”, die sich auf die Farben, Objekte und Muster im Bildausschnitt konzentrieren, Fotografien aus seiner Zeit in Cape Cod und seine Berichterstattung über Ground Zero.

Joel Meyerowitz wurde 1938 in New York City, USA, geboren und studierte Malerei und medizinisches Zeichnen an der Ohio State University, bevor er als Art Director in der Werbebranche arbeitete. Nachdem er 1962 den schweizerisch-amerikanischen Fotografen Robert Frank bei einem Werbe-Projekt beobachtet hatte, kündigte Meyerowitz sofort, ging mit einer geliehenen Kamera und zwei Farbfilmen auf die Straße und begann eine Karriere, die die Fotografie nachhaltig prägen sollte. Während seine frühen Arbeiten in Farbe entstanden, fügte er später Schwarz-Weiß-Fotografien hinzu. Meyerowitz’ Werk ist ein fester Bestandteil der amerikanischen Fotografie – es wurde in über 350 Ausstellungen in Museen und Galerien auf der ganzen Welt gezeigt und in 57 Monografien veröffentlicht.

Joel Meyerowitz kommentierte seine Ehrung wie folgt:

„Ich fühle mich geehrt, als Preisträger für den diesjährigen Outstanding Contribution to Photography Award ausgewählt worden zu sein. Die Fotos, die ich im Laufe der Jahre gemacht habe, zeigen die Welt, wie ich sie sehe, und die Momente der Schönheit, des Humors und des Vergnügens, die überall zu finden sind, wenn wir nur die Gelegenheit nutzen, hinzuschauen. Ich hoffe, dass diese Ausstellung die Besucher*innen dazu anregt, ihre Umgebung neu zu betrachten und sich auf das Leben einzulassen, das sich um sie herum entfaltet.“

Der Preis „Outstanding Contribution to Photography“ würdigt die Stimmen hinter den bahnbrechendsten fotografischen Werken unserer Zeit. Als 19. Preisträger reiht sich Joel Meyerowitz in eine illustre Liste von Namen ein, darunter Mary Ellen Mark (2014), Martin Parr (2017), Graciela Iturbide (2021), Edward Burtynsky (2022), Sebastião Salgado (2024) und Susan Meiselas (2025).

Meyerowitz wird seine Auszeichnung im Rahmen der jährlichen Galaveranstaltung am 16. April 2026 in London entgegennehmen, bei der auch die Gesamtsieger*innen der Sony World Photography Awards 2026 bekannt gegeben werden.

Anlässlich der Ausstellung findet am 21. April 2026 ein Sondergespräch mit Joel Meyerowitz statt. Hierzu wird es eine begrenzte Anzahl von Kombitickets für die Ausstellung und das Gespräch geben – registrieren Sie sich hier, um auf dem Laufenden zu bleiben.

JOEL MEYEROWITZ

Joel Meyerowitz (geb. 1938 in New York) ist ein preisgekrönter Fotograf, dessen Werke in über 350 Ausstellungen in Museen und Galerien auf der ganzen Welt zu sehen waren. Er gilt als Pionier der Farbfotografie, ist zweifacher Guggenheim-Stipendiat, Preisträger des National Endowment for the Arts und des National Endowment for the Humanities sowie Träger der Centenary Medal der Royal Photographic Society. Er hat 57 Bücher veröffentlicht. Joel Meyerowitz wird von der Howard Greenberg Gallery in New York, der Polka Galerie in Paris und der Huxley-Parlour Gallery in London vertreten. Er lebt und arbeitet in New York und London.

Über die Sony World Photography Awards

Die international anerkannten Sony World Photography Awards, die von Creo im Rahmen der World Photography Organisation veranstaltet werden, sind einer der wichtigsten Termine im globalen Fotokalender. Im 19. Jahr ihres Bestehens sind die Awards, an denen man kostenlos teilnehmen kann, ein globales Sprachrohr für die Fotografie und geben einen wichtigen Einblick in die zeitgenössische Fotografie von heute. Sowohl für etablierte als auch für aufstrebende Künstler*innen bieten die Awards erstklassige Möglichkeiten, ihre Arbeiten zu präsentieren. Darüber hinaus werden die weltweit einflussreichsten Künstler*innen, die in diesem Medium arbeiten, mit dem Outstanding Contribution to Photography Award ausgezeichnet. Zu den bisherigen Preisträgern gehören William Eggleston (2013), Mary Ellen Mark (2014), Martin Parr (2017), Graciela Iturbide (2021), Edward Burtynsky (2022), Sebastião Salgado (2024) und Susan Meiselas (2025). Im Rahmen der Preisverleihung werden die Werke der Preisträger*innen und der in die engere Wahl gekommenen Fotograf*innen in einer prestigeträchtigen jährlichen Ausstellung im Somerset House in London präsentiert.

Über die World Photography Organisation

Die Weltfotografenorganisation ist eine führende globale Plattform, die sich der Entwicklung und Förderung der Fotokultur widmet. Ihre Programm- und Wettbewerbsinitiativen bieten Künstler*innen, die im Bereich der Fotografie arbeiten, wertvolle Möglichkeiten und tragen dazu bei, die Diskussion über ihre Arbeit zu erweitern. Die Sony World Photography Awards sind das wichtigste Programm der World Photography Organisation. Der 2007 ins Leben gerufene Wettbewerb ist einer der weltweit grössten und renommiertesten Fotowettbewerbe, der die Arbeiten führender und aufstrebender Künstler*innen würdigt und jährlich Zehntausende von Besucher*innen zu seinen Ausstellungen auf der ganzen Welt anlockt. Die World Photography Organisation ist der Fotografie-Teil von Creo, der Veranstaltungen und Programme in drei Bereichen initiiert: Fotografie, Film und zeitgenössische Kunst. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte worldphoto.org. Folgen Sie der World Photography Organisation auf Instagram (@worldphotoorg), X (@WorldPhotoOrg) und Facebook (World Photography Organisation).

Weitere Informationen finden Sie unter: www.sony.net