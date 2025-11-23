Die Leica Welt in Wetzlar lädt ab 24. November bis 31. Dezember 2025 zu einem vielseitigen Weihnachtsprogramm ein. Besucher erhalten freien Eintritt, wenn sie im Weihnachtspulli erscheinen, und können im Ernst Leitz Museum mehrere festlich gestaltete Fotostationen nutzen.
Pressemitteilung Leica:
Weihnachtliche Erlebnisse in der Leica Welt
Veranstaltungen, Vorträge und freier Eintritt im Weihnachtspulli
Ab Mitte November wird die Leica Welt in Wetzlar zum Ort für besondere Momente in der Vorweihnachtszeit. Mit der Familie oder mit Freundinnen und Freunden kann man das Jahr in Ruhe bei einem Besuch ausklingen lassen, kreative Ideen verwirklichen und die eigene Perspektive schärfen.
Vom 24. November bis 31. Dezember gibt es freien Eintritt für Gäste im Weihnachtspulli sowie weihnachtliche Fotostationen im Ernst Leitz Museum. An zwei Wochenenden (21./22.11.25 und 12./13.12.25) können Kinder ohne Anmeldung in einem Zeitrahmen von 10 bis 60 Minuten fantasievolle Lichtfänger basteln, mit Licht und Schatten experimentieren oder eigene Weihnachtskarten gestalten. Die Teilnahme ist im Museumseintritt enthalten.
Die Vortragsreihe „Winter Stories“ bringt jeweils ab 18:00 Uhr persönliche Geschichten und fotografische Perspektiven auf die Bühne. Die Themen:
- 29. November: Dr. Stefanie Nickel: „Ein Bild reicht – solange die Geschichte erzählt wird“,
Ein kulturwissenschaftlicher Vortrag über fotografische Erinnerungskultur in Familien
- 5. Dezember: Norbert Rosing: „Im Reich der Eisbären“,
Dia-Vortrag mit Bildern aus der Arktis, aus den USA und deutschen Naturlandschaften
- 12. Dezember: Wolfgang Schiemann: „Von der Schraub-Leica zur SL3“,
Ein Streifzug durch sieben Jahrzehnte Leica-Technik
Ein stimmungsvoller Höhepunkt ist die Leica Soirée am 29. November – ein stilvoller Abend zum Innehalten und Austauschen. Visuelle Projektionen treffen auf handgemachte Musik von Rick Coleman. Dazu gibt es winterliche Drinks und Fingerfood sowie Raum für Begegnungen.
Besonders nah an die Geschichte der Marke Leica führen die Archivtouren „Silent Night“ am 4. und 8. Dezember. Bei diesen exklusiven Abendführungen öffnen sich selten gezeigte Schubladen voller Leica Geschichte: von frühen Objektiven über historische Versandbücher bis zu nie produzierten Prototypen.
Am 13. Dezember lädt der Leica Winter Walk zu einem gemeinsamen fotografischen Spaziergang durch die Straßen von Wetzlar ein. Gemeinsam mit dem Leica Store Wetzlar geht es auf Motivsuche – mit geschärftem Blick, inspirierendem Austausch und der winterlichen Kulisse des Weihnachtsmarkts als stimmungsvollem Ziel.
Details zu allen Veranstaltungen mit Anfangszeiten gibt es auf der Website der Leica Welt: https://leicawelt.com/
