Die Leica Welt in Wetzlar lädt ab 24. November bis 31. Dezember 2025 zu einem vielseitigen Weihnachtsprogramm ein. Besucher erhalten freien Eintritt, wenn sie im Weihnachtspulli erscheinen, und können im Ernst Leitz Museum mehrere festlich gestaltete Fotostationen nutzen.

Für Kinder bietet Leica an den Wochenenden 21./22. November sowie 12./13. Dezember 2025 kreative Aktionen: Ohne Anmeldung können sie in kurzen Workshop-Formaten Lichtfänger basteln, mit Licht und Schatten experimentieren oder eigene Weihnachtskarten gestalten. Die Teilnahme ist im Museumseintritt inbegriffen.

Ein zentrales Element des Programms ist die Vortragsreihe „Winter Stories“, jeweils um 18 Uhr:

29. November: Dr. Stefanie Nickel – „Ein Bild reicht – solange die Geschichte erzählt wird“

5. Dezember: Norbert Rosing – „Im Reich der Eisbären“

12. Dezember: Wolfgang Schiemann – „Von der Schraub-Leica zur SL3“

Als stimmungsvoller Auftakt findet am 29. November die Leica Soirée statt – ein Abend mit Projektionen, Musik von Rick Coleman sowie winterlichen Snacks und Getränken.

Mit den exklusiven Archivführungen „Silent Night“ am 4. und 8. Dezember öffnet Leica selten zugängliche Bereiche des Archivs, darunter frühe Objektive, historische Versandunterlagen und Prototypen.

Zum Abschluss lädt der Leica Winter Walk am 13. Dezember zu einem gemeinsamen Fotospaziergang durch Wetzlar ein – inklusive Besuch des Weihnachtsmarkts.

Weitere Informationen und genaue Uhrzeiten stehen auf der Website der Leica Welt:

https://leicawelt.com/veranstaltungen/weihnachten-2025

