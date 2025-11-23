Nikon hat die Siegerinnen des Nikon Female Facets Fotowettbewerbs 2025 bekanntgegeben. Rund 3.000 Beiträge gingen in den sechs Kategorien Architektur & Street, Landschaft & Reisen, Makro & Still Life, People & Porträt, Tiere & Wildlife sowie Action & Sport ein. Die Auswahl fiel der Jury – unterstützt von den Female-Facets-Mentorinnen – angesichts der Vielfalt und Qualität der Einsendungen entsprechend schwer.

Die Erstplatzierten jeder Kategorie erhalten Nikon-Gutscheine im Wert von 2.500 Euro, die Plätze zwei und drei jeweils 500 Euro. Zusätzlich wurden zwei Sonderpreise vergeben: die Auszeichnung „Beste Perspektive“, gewonnen von Diana Burdein mit ihrem Bild „Back to Life“, sowie die Kategorie „Junge Perspektive“, die Kseniya Kanapelka mit „Kamille“ für Fotografinnen unter 25 Jahren für sich entschied. Beide Sonderpreisträgerinnen erhalten ebenfalls jeweils 2.500 Euro.

Die Bilder aller Gewinnerinnen sind online in einer Galerie auf der Nikon-Seite unter

www.mynikon.de/de/inspiration/nikon-female-facets/winners zu sehen.

Der Wettbewerb ist Teil der stetig wachsenden Nikon Female Facets Community, die Frauen in der Fotografie sichtbar macht und fördert. Mit Tanja Brandt, Marion Payr, Alexandra Evang, Heike Jasper, Alina Rudya und Kathrin Schafbauer, stellt Nikon der Community weiterhin erfahrene und inspirierende Nikon Fotografinnen & Expertinnen als Mentorinnen zur Seite, die mit kreativen Ideen und fotografischem Know-how zum Austausch und Lernen einladen. Weitere Informationen gibt es auf mynikon.de sowie in der Female-Facets-Facebook- und Instagram-Community.

Nikon Female Facets Fotowettbewerb 2025: Unsere Favoriten

Diana Burdein ist die Gewinnerin der Sonderauszeichnung „Beste Perspektive“ und damit die Hauptgewinnerin des Fotowettbewerbs. Ihr Foto „Back to Life“ entstand in einer schwierigen Lebensphase. Sie sagt: „Mich selbst zu fotografieren hat mir geholfen, diese schwierige Zeit zu überstehen. Ich möchte Menschen dazu inspirieren, nicht zu warten, bis sie sich schön, gesund oder fit fühlen, sondern in jeder Situation kreativ zu bleiben und die Hoffnung nicht aufzugeben.“