BRAUN Photo Technik präsentiert federleichte Full HD Action Cam “Paxi Go” mit WiFi und durchdachtem Zubehör

+++ Full HD Action Cam +++ 1MP CMOS Sensor +++ max. Videoauflösung: 1080p 30fps +++ max. Fotoauflösung bis 12MP +++ 2,0″ Farbdisplay (5 cm) +++ Blickwinkel FOV=70° +++ wasserfestes Gehäuse (bis zu 30m Tiefe) im Lieferumfang enthalten +++ WiFi-Funktion +++ unterstützt Micro SD-Karten bis 64GB +++ wechselbarer 900mAh-Akku +++ eingebautes Mikrofon u. Lautsprecher +++ USB-C Anschluss +++ nur 61g Gewicht +++ UVP 45,90 Euro inkl. MwSt. +++

Die besten Momente entstehen oft dort, wo herkömmliche Kameras an ihre Grenzen stoßen. Genau für diese Situationen wurde die BRAUN Paxi Go konzipiert. Ob am Fahrradlenker, unter Wasser oder auf dem Helm montiert liefert die Action Cam zuverlässige Aufnahmen ohne überflüssige Komplexität.

Mit der Paxi Go hat BRAUN Photo Technik eine Action Cam entwickelt, die sich durch ihr ausgewogenes Verhältnis von Leistung und Größe auszeichnet. Mit gerade einmal 61 Gramm Gewicht gehört die Kamera zu den Leichtgewichten ihrer Kategorie, was sie zum praktischen Begleiter für längere Touren macht. Der verbaute 1-Megapixel-CMOS-Sensor ermöglicht Videoaufnahmen in Full HD mit 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde sowie in 720p mit wahlweise 30, 60 oder 120 fps. Diese Flexibilität erlaubt es, je nach Situation zwischen flüssiger Standardwiedergabe und Zeitlupeneffekten zu wählen.

Das 70-Grad-Weitwinkelobjektiv erfasst Szenen mit einem natürlichen Blickwinkel, der Verzerrungen minimiert und gleichzeitig ausreichend Bildinformation liefert. Für Fotoaufnahmen stehen Auflösungen zwischen 2 und 12 Megapixeln zur Verfügung, sodass sich die BRAUN Paxi Go auch für Schnappschüsse zwischendurch eignet. Das 2,0“-LCD-Display auf der Rückseite bietet eine direkte Vorschau und vereinfacht die Bildkontrolle vor Ort.

Features

Die integrierte WiFi-Funktion im 2,4-GHz-Band ermöglicht die kabellose Verbindung zu Smartphone oder Tablet via kostenloser App. Dadurch lassen sich Aufnahmen zeitnah sichten, teilen oder auf mobile Geräte übertragen. Der USB-C-Anschluss dient sowohl zum Laden des Akkus als auch zur Datenübertragung auf Computer. Die Speicherung erfolgt auf microSD-Karten der Klasse 10 mit bis zu 64 GB Kapazität, was ausreichend Platz für längere Aufnahmesessions bietet.

Für den Einsatz unter Wasser liegt der BRAUN Paxi Go ein wasserdichtes Gehäuse bei, das die Kamera bis zu einer Tiefe von 30 Metern schützt. Damit eignet sie sich für Schnorchelausflüge, Poolaufnahmen oder den Einsatz bei Regen. Der austauschbare 900-mAh-Akku lässt sich bei Bedarf durch einen Ersatzakku ergänzen, was bei längeren Unternehmungen Flexibilität schafft; eingebautes Mikrofon und Lautsprecher sorgen für Tonaufnahme und -wiedergabe direkt an der Kamera.

Das mitgelieferte Zubehörpaket zeigt die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der BRAUN Paxi Go. Die Fahrradhalterung ermöglicht stabile Aufnahmen während der Fahrt, während die Helmhalterung mit verstellbarem Gurt Perspektiven aus Fahrersicht eröffnet. Verschiedene Adapter, Sockel und Kupplungen erlauben die Befestigung an unterschiedlichen Oberflächen und Objekten. Der mitgelieferte 3M-Kleber dient zur dauerhaften Montage an glatten Flächen. Kameraclip und zusätzliche Halterungen runden das Paket ab und machen die Kamera für Motorsport, Wintersport oder andere Aktivitäten einsatzbereit.

Die Benutzeroberfläche lässt sich in zehn Sprachen einstellen, darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Chinesisch, Japanisch, Russisch und Koreanisch. Die kompakten Abmessungen von 59 × 41 × 30 Millimetern machen die Montage auch an Stellen möglich, wo größere Kameras stören würden. Die Dateiformate AVI für Videos und JPG für Fotos gewährleisten eine unkomplizierte Weiterverarbeitung mit gängiger Software.

Die BRAUN Paxi Go positioniert sich als praktische Lösung für alle, die ihre sportlichen Aktivitäten oder Reisen ohne großen technischen Aufwand festhalten möchten. Die Kombination aus bewährter Full-HD-Aufnahmetechnik, WiFi-Konnektivität und umfangreichem Montagezubehör macht die Kamera zu einem vielseitigen Werkzeug für unterschiedliche Anwendungen. Ob am Lenker, am Helm oder im wasserdichten Gehäuse unter Wasser – die BRAUN Paxi Go dokumentiert Momente dort, wo sie entstehen.

Preis und Verfügbarkeit

Die BRAUN Paxi Go ist ab Ende November zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 45,90 Euro inkl. MwSt. erhältlich.

Weitere Info zur BRAUN Photo Technik GmbH:

https://braun-germany.de/