DJI stellt mit der Osmo Action 6 die erste Action-Cam mit variabler Blende vor

Der brandneue 1/1,1-Zoll-Quadratsensor bietet Bildqualität auf Flaggschiff-Niveau, einen Dynamikumfang von bis zu 13,5 Blendenstufen und einen neuen 4K‑Custom‑Modus.

DJI, der weltweit führende Anbieter von zivilen Drohnen und kreativer Kameratechnologie, stellt heute die Osmo Action 6 vor – eine All‑in‑One‑Action‑Cam, die DJIs Bildqualität neu definiert und Nutzer:innen mehr Möglichkeiten für kreative Aufnahmen eröffnet. Mit der neuesten Generation der beliebten Osmo-Action-Cam-Serie von DJI wird ein neuer Standard für Action-Fotografie gesetzt und mehrere Branchenneuheiten eingeführt.

Die Osmo Action 6 ist die erste Action-Cam mit variabler Blende und bietet einen Bereich von f/2,0 bis f/4,0. Dies verspricht eine optimale Leistung, selbst bei schwachem Licht. Sie ist außerdem mit DJIs maßgeschneidertem quadratischem 1/1,1-Zoll-CMOS-Sensor und 2,4-μm-Fusions-Großpixeln ausgestattet, was die Bildqualität auf ein neues Niveau hebt.

DJIs erste Action-Cam mit variabler Blende

Die Osmo Action 6 bricht mit dem traditionellen Ansatz von festen Blenden bei Action‑Cams und ermöglicht Nutzer:innen aus mehreren Blendenmodi für unterschiedliche Aufnahmeszenarien zu wählen. Mit einer maximalen Blendenöffnung von f/2,0 lässt die Osmo Action 6 mehr Licht in die Aufnahme und verbessert die Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen. Im Auto-Modus bietet die Osmo Action 6 adaptive Blendenbereichsoptionen, wobei sich die Blende innerhalb der jeweiligen Bereiche automatisch anpasst, um klare Ergebnisse in verschiedenen Szenen zu erzielen – von Nachtaufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen bis hin zu hellen, detailreichen Landschaften. Im Starburst-Modus werden die Lichter der Stadt zu faszinierenden Sterneneffekten, die gut beleuchteten Großstadtszenen einen atemberaubenden kreativen Effekt und zusätzliche Spannung verleihen.

Mit dem separat erhältlichen Makroobjektiv können Nutzer:innen mit der Osmo Action 6 eine kreative geringe Schärfentiefe erzielen und so detaillierte Nahaufnahmen von Speisen, Haustieren und Blumen erstellen. Mit dem Makroobjektiv verringert sich die minimale Fokusentfernung von 35 cm auf nur 11 cm, sodass gestochen scharfe Vlog-Selfies aus nächster Nähe gelingen. Für Weitwinkelaufnahmen schaltet die Kamera automatisch in den Field-Of-View-Boost-Modus, wenn das Osmo Action 6 FOV Boost Objektiv (separat erhältlich) angebracht ist, und erweitert das native 155°-Sichtfeld auf 182°1 – ideal für immersive, bildfüllende Point-Of-View-Action- Aufnahmen.

Neuer quadratischer 1/1,1-Zoll-Sensor bietet Bildqualität auf neuem Niveau

Der brandneue 1/1,1-Zoll-CMOS-Sensor der Osmo Action 6 mit 2,4 μm großen Pixeln liefert bis zu 13,5 Blendenstufen Dynamikumfang und sorgt so für gestochen scharfe Details in kontrastreichen Aufnahmesituationen. Sie unterstützt außerdem Videoaufnahmen mit bis zu 4K/120fps im 4:3-Format, und der größere Sensor sorgt für eine verbesserte Bildqualität bei wenig Licht. So gelingen selbst in extrem dunklen Umgebungen klare und detailreiche Aufnahmen. Mit ihrem erweiterten Sensor, der größeren Blende und der neuen Rauschunterdrückungstechnologi e ermöglicht die Osmo Action 6 im SuperNight-Modus die Aufnahme klarer, detailreicher Videos mit bis zu 4K/60fps auch unter schwierigen Lichtbedingungen. Darüber hinaus bewahrt das 10-Bit-D-Log-M-Farbsystem von DJI Details in den Lichtern und Schatten und bietet so mehr Flexibilität in der Nachbearbeitung. Die Osmo Action 6 bietet eine D‑Log-M-Vorschau auf dem Bildschirm zur Echtzeitüberwachung von Farbe und Belichtung.

4K‑Custom‑Modus: Jetzt aufnehmen, später zuschneiden

Zudem führt die Osmo Action 6 den neuen 4K‑Custom‑Modus ein. Dieser ermöglicht Nutzer:innen, zunächst aufzunehmen und das Bildmaterial später in der Postproduktion auf das gewünschte Bildformat zuzuschneiden. So lassen sich kreative Videos unkompliziert auf verschiedenen sozialen Plattformen teilen. Nutzer:innen müssen die Kamera nicht mehr manuell horizontal oder vertikal ausrichten, während sie filmen.

Beeindruckende Zeitlupen-Aufnahmen

Die Osmo Action 6 unterstützt von Haus aus Zeitlupen-Aufnahmen mit bis zu 4K/120fps und kann intelligent eine bis zu 32-fache Super-Zeitlupen-Wiedergabe bei 1080p erzeugen, wodurch beeindruckende, hochauflösende Bilder entstehen. Durch die Interpolation von mit 1080p/240fps aufgenommenen Frames erzielt die Osmo Action 6 einen Zeitlupeneffekt, der einer Aufnahme mit 960fps entspricht, wenn das Material mit 1080p/30fps abgespielt wird, und erzeugt so einen kinoreifen Effekt für Action-Aufnahmen.

Professionelle Funktionen in einer Action-Cam

Die Osmo Action 6 bietet zahlreiche Profi-Funktionen:

RockSteady 3.0, RockSteady 3.0+, HorizonBalancing und HorizonSteady- Stabilisierungsmodi reduzieren Kameraverwacklungen, korrigieren Neigungen, um das Horizontniveau innerhalb von ±45° zu halten, und beseitigen Rollachsenverwacklungen innerhalb von 360°, sodass der Horizont stets ausgeglichen bleibt und dabei eine hochauflösende Qualität in 4K/60fps gewährleistet wird.

Mit 2x verlustfreiem Zoom können Nutzer:innen näher heranzoomen, ohne dass die 4K‑Qualität beeinträchtigt wirdn, und so entfernte Details klar und scharf darstellen.

Natural Wide Sichtfeld bewahrt eine breite Perspektive und reduziert gleichzeitig die vertikale Verzerrung.

Filmlook passt Aufnahmen mit einer Auswahl aus sechs integrierten Filmlooks individuell an.

Der Hochformat-Modus erkennt Motive automatisch, priorisiert sie und optimiert die Belichtung für naturgetreue Hauttöne.

Motivzentrierung und -verfolgung erfassen das Motiv intelligent und halten es zentral im Bild.

Die Osmo Action 6 ist bereit für Abenteuer

Die Osmo Action 6 ist bereit für jede Art von Action, vom Tauchen und Skifahren bis hin zum Mountainbiken und Wandern. Mit der Schutzklasse IP68 ist die Kamera bis zu 20 Meter ohne Gehäuse und bis zu 60 Meter mit dem wasserdichten Gehäuse wasserdicht. Der branchenführende, integrierte Farbtemperatursensor sorgt für naturgetreue Unterwasserfarben, während ein Manometer die Tauchdaten aufzeichnet.

Dank des kältebeständigen Designs der Osmo Action 6, das für Temperaturen bis zu -20 °C geeignet ist, lassen sich Momente in den Bergen oder in jeder anderen extremen Umgebung ganz einfach festhalten. Die Akkulaufzeit von 4 Stunden1 hält jedes Abenteuer durch, und der Akku lässt sich in nur 22 Minuten1 auf 80 % schnellladen. Der 50-GB-große interne Speicher stellt sicher, dass kein Moment verloren geht – selbst wenn gerade keine Speicherkarte zur Hand ist. Schließlich sorgen Gestensteuerung und intelligente Motivverfolgung für freihändige Aufnahmen, sodass sich die Nutzer:innen ganz auf ihr Erlebnis konzentrieren können.

Die kreativen Funktionen der Osmo Action 6 richten sich an Abenteurer:innen, Reisende und Alltags‑Vlogger:innen. Die variable Blende der Osmo Action 6 ermöglicht Nahaufnahmen bei Video‑Selfies und das neue Natural Wide Sichtfeld bewahrt eine weite Perspektive bei reduzierter vertikaler Verzerrung, sodass Aufnahmen auf Reisen und in täglichen Vlogs natürlicher wirken.

Die Vorteile des OsmoAudio™‑Ökosystems

Die Osmo Action 6 unterstützt die direkte Verbindung mit bis zu zwei DJI-Mikrofon-Transmittern (kompatibel mit Mic 2, Mic 3 oder Mic Mini) und sorgt so für einen hochwertigen Klang ganz ohne Empfänger. Die doppelte Verbindung ermöglicht es Nutzer:innen, zwei verschiedene Quellen aufzunehmen – so können ein Gespräch mit zwei Personen oder Umgebungsgeräusche wie Motorensounds und ein Voice-over aufgenommen werden. Auch ohne Transmitter nimmt das integrierte Drei-Mikrofon-Array der Kamera einen satten Stereoklang auf, während der intelligente Rauschunterdrückungsalgorithmu s Windgeräusche reduziert und dadurch eine laute und klare Stimme gewährleistet.

Preis und Verfügbarkeit

Die DJI Osmo Action 6 kann unter store.dji.com und bei autorisierten Handelspartnern bestellt werden. Der Versand beginnt heute in den folgenden Konfigurationen:

Osmo Action 6 Standard-Combo – 379 EUR

Enthält Osmo Action 6, Osmo Action Extreme Akku Plus (1950 mAh), Osmo Dual-Direction Schnellverschluss- Adapterhalterung, Osmo Action Hafthalterung (gewölbt), Osmo Feststellschraube, USB-C-auf-USB-C-PD-Kabel, Osmo Action Anti-Rutsch-Pads.

Osmo Action 6 Adventure-Combo – 479 EUR

Enthält alles aus der Standard-Combo sowie zwei zusätzliche Osmo Action Extreme Akku Plus, eine zusätzliche Osmo Dual-Direction Schnellverschluss- Adapterhalterung, eine zusätzliche Osmo Feststellschraube, die Osmo Akkuladeschale 3 (multifunktional) und den Osmo Verlängerungsstab (1,5 m).

Eine Auswahl an speziellem Zubehör für jedes Abenteuer kann das Filmerlebnis mit der Osmo Action 6 verbessern. Jedes Zubehör ist separat erhältlich.

Osmo Action 6 Makroobjektiv

Osmo Action 6 FOV Boost Objektiv

Osmo Action 6 Objektivabdeckung (Glas)

Osmo Action 6 ND-Filterset

Osmo Action Dual-Direction Akkugriff

Osmo Action Dual-Direction 360° Armband

Osmo Action Dual-Direction Mini-Lenkerhalterung

Osmo Action 6 Wasserfestes Gehäuse

Osmo Akkuladeschale 3 (multifunktional)

Osmo 1,5 m Verlängerungsstab-Set (Dual-Direction Schnellverschluss)

Osmo Flache Klebehalterungs-Set (Dual-Direction Schnellverschluss)

Osmo Fahrrad-Zubehörset (Dual-Direction Schnellverschluss)

Osmo Action 6 Tauch-Zubehörset

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, das umfangreiche Schutzpaket für DJI-Produkte, ist jetzt auch für die Osmo Action 6 verfügbar. Der Austauschservice deckt Unfallschäden, inklusive normaler Abnutzung, Kollisionen und Wasserschäden ab. Gegen eine geringe zusätzliche Gebühr kann das Produkt bei einem Unfall ausgetauscht werden.

DJI Care Refresh (1-Jahres-Vertrag) enthält bis zu 2 Austauschgeräte innerhalb von 12 Monaten. DJI Care Refresh (2-Jahres-Vertrag) enthält bis zu 4 Austauschgeräte innerhalb von 24 Monaten. Zu den weiteren exklusiven Services von DJI Care Refresh gehören eine offizielle Garantie, ein internationaler Garantieservice und kostenloser Versand. Eine vollständige Übersicht aller Details finden Sie unter: https://www.dji.com/support/ service/djicare-refresh

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.dji.com/osmo- action-6