Mit Abmessungen von 84 x 100 Millimetern und einem Gewicht von 544 Gramm ist das 24–60-mm-Objektiv spürbar kompakter und leichter als das Lumix S Pro 24–70 mm f/2,8, das 91 x 140 Millimeter misst und 935 Gramm auf die Waage bringt. Diese Mobilität geht jedoch mit einem leichten Verzicht auf Brennweite einher: Anstelle von 70 mm am langen Ende des Pro-Objektivs werden hier maximal 60 mm geboten. Für viele Alltags- und Reisesituationen wird dieser Kompromiss jedoch kaum ins Gewicht fallen. Die vielseitige Brennweite von 24–60 mm macht das Objektiv zu einem idealen Begleiter für Reisen, Reportagen und den Alltag. Im Weitwinkelbereich bei rund 24 mm sind klassische Landschafts- und Architekturmotive möglich, bei 60 mm lassen sich Porträts mit schönem Bokeh und Street-Szenen auch bei schwierigen Lichtbedingungen umsetzen. Die konstante Lichtstärke von f/2,8 über den gesamten Zoombereich eröffnet zudem kreativen Spielraum bei Freistellern und ermöglicht Aufnahmen bei schwächerem Licht, beispielsweise in Innenräumen oder zur Dämmerung.

Die Vielseitigkeit des Lumix S 24–60 mm f/2,8 zeigt sich auch im Nahbereich. Die Naheinstellgrenze liegt bei 19 Zentimetern (im Brennweitenbereich von 24 bis 30 mm) ab der Sensorebene der Kamera und bei 33 Zentimetern bei einer Brennweite von 60 mm. Bei einer Brennweite von 30 mm lässt sich ein maximaler Abbildungsmaßstab von 0,30:1 erreichen, was detailreiche Nahaufnahmen von Blüten, kleinen Objekten und Strukturen ermöglicht. Zum Vergleich: Das teurere Lumix S Pro 24–70 mm f/2,8 bietet über den gesamten Zoombereich lediglich eine 0,25-fache Vergrößerung bei einer kons­tanten Naheinstellgrenze von 37 Zentimetern. Mit dem neuen 24–60 mm f/2,8 kommt man also noch etwas näher an Motive heran.