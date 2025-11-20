Neu: Leica Q3 Monochrom

Die zweite Monochrom-Generation der Leica Q-Familie mit dediziertem Schwarz-Weiß-Sensor

www.leica-camera.com

Wetzlar, 20. November 2025. Vor 100 Jahren brach die Leica I mit Konventionen und revolutionierte als erste in Serie gefertigte Kleinbildkamera die Fotografie. Dieser Pioniergeist lebt in Leica Monochrom Kameras weiter: mit der kompromisslosen Entscheidung für reine Schwarz-Weiß-Fotografie und dem Mut, bewusst auf Farbe zu verzichten. Damals wie heute sind diese Kameras Ausdruck einer Haltung, gewohnte Pfade zu verlassen, um neue Bildwelten zu erschließen. Mit der Einführung der Leica Q3 Monochrom beginnt das nächste Kapitel der kompakten spiegellosen Vollformatkamera, die sich vollständig auf die Bildgestaltung mit Licht und Schatten fokussiert.

Als zweite Monochrom-Generation der Q-Familie konzentriert sich die Leica Q3 Monochrom mit dediziertem Schwarz-Weiß-Sensor auf die Essenz der Fotografie und erfasst ausschließlich die Helligkeitsdaten. Ihr Monochrom-Sensor mit 60 MP und Triple Resolution Technologie überzeugt durch bemerkenswerte Schärfe, beeindruckenden Dynamikumfang und herausragende Tonwerttiefe – ohne Farbfilter und ohne Kompromisse bei den Details. Er zeichnet Bilder wahlweise mit einer Auflösung von 60, 36 und 18 MP zwischen ISO 100 bis 200.000 sowie Videos in bis zu 8K auf. Zusammen mit der lichtstarken Weitwinkel-Festbrennweite Leica Summilux 1:1,7/28 ASPH. entstehen so in jeder Situation und selbst bei schlechten Lichtverhältnissen rauscharme, nuancen- und texturreiche Aufnahmen.

Features

Im Design bleibt die Leica Q3 Monochrom sowohl der modernen Q-Familie als auch der klaren Monochrom-Ästhetik treu. In Deutschland gefertigt steht sie optisch für funktionale Schönheit und haptisch für exzellente Verarbeitung feinster Materialien. Das Ganzmetallgehäuse sowie die Gegenlichtblende sind schwarz lackiert, die Gravuren wie der Schriftzug „Monochrom“ auf der Kameradeckkappe in dezentem Schwarz oder in Grau gehalten und ihre Belederung mit einem stilvollen Finish veredelt. Nicht zuletzt unterstreicht der bewusste Verzicht auf das rote Leica Logo ihr minimalistisches Design.

Der hochauflösende 5,76-Megapixel-OLED-Sucher, der schnelle, präzise Hybrid-Autofokus und das neigbare Touchdisplay setzen auf die starken Leistungsmerkmale der Leica Q3. Auch die Q3 Monochrom bietet mit dem einfachen Wechsel in den Makromodus mit einer Naheinstellgrenze von 17 cm sowie der Wahl zwischen automatischer und manueller Bedienung größtmögliche kreative Freiheit beim bewussten Fotografieren und Filmen in Schwarz-Weiß. Dank IP52 ist die robuste Kamera dabei sicher gegen Spritzwasser und Staub geschützt.

Mit dem Digitalzoom von 28 bis zu 90 mm und zahlreichen Videofunktionen bietet die Leica Q3 Monochrom vielseitige Möglichkeiten, um im kreativen Alltag Schwarz-Weiß-Aufnahmen in herausragender Bildqualität festzuhalten. Dank zuverlässiger, komfortabler Konnektivität mit der Leica FOTOS App über Wi-Fi, Bluetooth, USB-C und HDMI-Micro lassen sich diese sicher und mit äußerst schneller Übertragungsgeschwindigkeit in den mobilen Workflow integrieren.

Die Leica Q3 Monochrom bietet zudem ein schlüssig strukturiertes, einfach zu bedienendes User Interface mit klarer Trennung nach Foto- und Videofunktionen. Beide folgen ihrem eigenen Farbkonzept und ermöglichen im Zusammenspiel mit der durchdachten Icon- und Menüführung eine besonders intuitive Handhabung. Zum Jahresende plant Leica über ein Firmware-Update das für Q-Kameras neue Bedienkonzept auch für die Leica Q3 sowie die Leica Q3 43 zur Verfügung zu stellen.

Eine Vorreiterrolle innerhalb der Q-Familie nimmt die Leica Q3 Monochrom auch mit der Ausstattung der wegweisenden Content Credentials Technologie ein. Als erste Q-Kamera versieht sie Bilder mit einer digitalen Signatur gemäß der Content Authenticity Initiative (CAI), um deren Herkunft sowie nachträgliche Änderungen fälschungssicher nachzuweisen.

Optionales Zubehör erweitert das kreative Spielfeld und ermöglicht den individuellen Look der Leica Q3 Monochrom. So kann die neue Monochrom-Kamera um das Zubehör der Leica Q3 ergänzt werden. Zudem führt Leica zeitgleich mit der Q3 Monochrom einen Handgriff mit Wireless Charging und passender Belederung, einen Rotfilter und diverse Tragriemen ein.

Preis und Verfügbarkeit

Die Leica Q3 Monochrom wird ab dem 20. November 2025 weltweit in Leica Stores, im Leica Online Store und bei autorisierten Händlern erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 6.750 Euro inkl. MwSt.