Mit dem neuen Godox iT32 iFlash und dem X5 TTL Wireless Flash Trigger stellt Godox ein modulares Blitzsystem für Canon, Nikon, Sony, Fujifilm und OM System vor. Das System kombiniert volle TTL- und HSS-Funktionalität mit einer intelligenten, magnetischen Verbindung und einem flexiblen Einsatzkonzept. Der iT32 bietet eine Leitzahl von ca. 18 (ISO 100), ein integriertes LED-Einstelllicht, ein Touchdisplay sowie USB-C-Ladetechnik. Der Preis für den Godox iT32 iFlash liegt bei 99,99 Euro.
Der X5 dient je nach Einsatz als Blitzschuh oder kabelloser Auslöser im 2,4-GHz-Funksystem von Godox. Nach dem Abnehmen vom Blitz schaltet der X5 automatisch in den Sendermodus und ermöglicht Off-Camera-Setups mit bis zu 80 Metern Reichweite (20 Meter bei getrennter Auslösung). Der iT32 erkennt automatisch den verwendeten X5-Typ und zeigt Modellinformationen, Batteriestatus und Ladezustand an.
Dank magnetischer Verbindung lässt sich der Trigger schnell und sicher montieren oder entfernen. Das System ist vollständig kompatibel mit dem bestehenden Godox Wireless Ecosystem und unterstützt komplexe Licht-Setups mit mehreren Geräten.
Pressemitteilung Transcontinenta:
Neu: Godox iT32 iFlash Camera Flash & X5 TTL Wireless Flash Trigger
Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland präsentiert mit dem neuen iT32 iFlash Camera Flash und dem X5 TTL Wireless Flash Trigger ein vielseitiges, modulares Beleuchtungssystem, das Flexibilität, Präzision und einfache Handhabung miteinander vereint. Entwickelt für Fotografen, die mit unterschiedlichen Kamerasystemen arbeiten, bietet das iT32 & X5 System volle TTL- und HSS-Unterstützung für Canon, Nikon, Sony, Fujifilm und OM System.
Modulares Design für maximale Flexibilität
Das Konzept basiert auf einem modularen Aufbau: Der X5 dient gleichzeitig als Hotshoe und als kabelloser Sender. Wird er auf dem Blitzgerät verwendet, fungiert er als Blitzschuh für den direkten Kameraeinsatz. Nach dem Abnehmen wechselt er automatisch in den Sendermodus und steuert den iT32 sowie andere Blitze innerhalb des Godox 2,4-GHz-Funksystems. So können Anwender mühelos zwischen On-Camera- und Off-Camera-Einsatz wechseln und komplexe Mehrlicht-Setups ohne Aufwand realisieren.
Der iT32 erkennt automatisch, welche X5-Version angeschlossen ist, und zeigt relevante Informationen wie Modelltyp, Batteriestatus und Ladezustand übersichtlich an. Dank des magnetischen Verbindungssystems lässt sich der X5 sicher und schnell anbringen oder lösen, was den Aufbau und Umbau während einer Produktion erheblich beschleunigt. Das System überzeugt zudem durch seine kompakte Bauweise, einen flexiblen Blitzkopf, ein intuitives Touchdisplay und moderne USB-C-Ladetechnik.
Mit einer Leitzahl von ca. 18 (ISO 100) bietet der iT32 eine solide Leistungsstärke für Aufnahmen in unterschiedlichsten Lichtsituationen. Die Übertragungsreichweite beträgt bis zu 80 Meter, bei getrennter Auslösung bis zu 20 Meter. Darüber hinaus verfügt der iT32 über ein integriertes LED-Einstelllicht, das die Lichtgestaltung vor der Aufnahme erleichtert und eine präzise Vorschau auf den späteren Lichteffekt ermöglicht.
Die wichtigsten Merkmale im Überblick
- Universelle Kompatibilität für Canon, Nikon, Sony, Fujifilm und OM System
- Volle TTL- und HSS-Unterstützung
- 2 in 1: Blitz und kabelloser Trigger in einem System
- Stabile 2,4-GHz-Funkübertragung für schnelle und zuverlässige Synchronisation
- Magnetische Verbindung für sichere, schnelle Montage
- Intelligente Erkennung der X5-Version mit Echtzeitanzeige
- Kompaktes Design mit Touchscreen, flexiblem Kopf und integriertem Reflektor
- USB-C-Ladung und vollständige Integration in das Godox 2,4-GHz Wireless Ecosystem
Das iT32 & X5 iFlash System vereint Innovation, Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit in einem kompakten Format. Es bietet Fotografen die Möglichkeit, ihr Licht präzise zu gestalten und gleichzeitig unabhängig von ihrem Kamerasystem zu arbeiten.
Preis und Verfügbarkeit
Das neue Godox iT32 & X5 iFlash System ist in Kürze im Fotofachhandel verfügbar. Der iT32 und der X5 werden einzeln angeboten und können je nach Bedarf kombiniert werden. Der iT32 iFlash ist zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 99,99 Euro erhältlich. Die dazugehörigen X5 Wireless Flash Trigger werden separat angeboten und sind in verschiedenen Versionen verfügbar. Das Modell X5 S für Sony-Kameras ist zum Preis von 24,99 Euro erhältlich. Die Varianten X5 C für Canon, X5 N für Nikon, X5 F für Fujifilm und X5 O für OM System/Panasonic liegen jeweils bei 19,99 Euro.
