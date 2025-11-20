Neu: Godox iT32 iFlash Camera Flash & X5 TTL Wireless Flash Trigger

Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland präsentiert mit dem neuen iT32 iFlash Camera Flash und dem X5 TTL Wireless Flash Trigger ein vielseitiges, modulares Beleuchtungssystem, das Flexibilität, Präzision und einfache Handhabung miteinander vereint. Entwickelt für Fotografen, die mit unterschiedlichen Kamerasystemen arbeiten, bietet das iT32 & X5 System volle TTL- und HSS-Unterstützung für Canon, Nikon, Sony, Fujifilm und OM System.

Modulares Design für maximale Flexibilität

Das Konzept basiert auf einem modularen Aufbau: Der X5 dient gleichzeitig als Hotshoe und als kabelloser Sender. Wird er auf dem Blitzgerät verwendet, fungiert er als Blitzschuh für den direkten Kameraeinsatz. Nach dem Abnehmen wechselt er automatisch in den Sendermodus und steuert den iT32 sowie andere Blitze innerhalb des Godox 2,4-GHz-Funksystems. So können Anwender mühelos zwischen On-Camera- und Off-Camera-Einsatz wechseln und komplexe Mehrlicht-Setups ohne Aufwand realisieren.

Der iT32 erkennt automatisch, welche X5-Version angeschlossen ist, und zeigt relevante Informationen wie Modelltyp, Batteriestatus und Ladezustand übersichtlich an. Dank des magnetischen Verbindungssystems lässt sich der X5 sicher und schnell anbringen oder lösen, was den Aufbau und Umbau während einer Produktion erheblich beschleunigt. Das System überzeugt zudem durch seine kompakte Bauweise, einen flexiblen Blitzkopf, ein intuitives Touchdisplay und moderne USB-C-Ladetechnik.

Mit einer Leitzahl von ca. 18 (ISO 100) bietet der iT32 eine solide Leistungsstärke für Aufnahmen in unterschiedlichsten Lichtsituationen. Die Übertragungsreichweite beträgt bis zu 80 Meter, bei getrennter Auslösung bis zu 20 Meter. Darüber hinaus verfügt der iT32 über ein integriertes LED-Einstelllicht, das die Lichtgestaltung vor der Aufnahme erleichtert und eine präzise Vorschau auf den späteren Lichteffekt ermöglicht.

Die wichtigsten Merkmale im Überblick

Universelle Kompatibilität für Canon, Nikon, Sony, Fujifilm und OM System

Volle TTL- und HSS-Unterstützung

2 in 1: Blitz und kabelloser Trigger in einem System

Stabile 2,4-GHz-Funkübertragung für schnelle und zuverlässige Synchronisation

Magnetische Verbindung für sichere, schnelle Montage

Intelligente Erkennung der X5-Version mit Echtzeitanzeige

Kompaktes Design mit Touchscreen, flexiblem Kopf und integriertem Reflektor

USB-C-Ladung und vollständige Integration in das Godox 2,4-GHz Wireless Ecosystem

Das iT32 & X5 iFlash System vereint Innovation, Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit in einem kompakten Format. Es bietet Fotografen die Möglichkeit, ihr Licht präzise zu gestalten und gleichzeitig unabhängig von ihrem Kamerasystem zu arbeiten.

Preis und Verfügbarkeit

Das neue Godox iT32 & X5 iFlash System ist in Kürze im Fotofachhandel verfügbar. Der iT32 und der X5 werden einzeln angeboten und können je nach Bedarf kombiniert werden. Der iT32 iFlash ist zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 99,99 Euro erhältlich. Die dazugehörigen X5 Wireless Flash Trigger werden separat angeboten und sind in verschiedenen Versionen verfügbar. Das Modell X5 S für Sony-Kameras ist zum Preis von 24,99 Euro erhältlich. Die Varianten X5 C für Canon, X5 N für Nikon, X5 F für Fujifilm und X5 O für OM System/Panasonic liegen jeweils bei 19,99 Euro.