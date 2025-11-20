Black Friday bei insta360: Jetzt bis zu 151 Euro sparen – nur solange der Vorrat reicht

Es sind oft die kurzen, intensiven Momente, die das Herz eines Abenteurers schneller schlagen lassen: die Spannung kurz vor dem Absprung, der Flow auf dem Singletrail oder der schnelle Richtungswechsel auf der Skipiste. Es sind Momente, die so voller Energie sind, dass man sie nicht nur festhalten, sondern immer wieder erleben möchte. Genau für diese Augenblicke entwickelt insta360 Kameras, die mehr als nur ein Bild aufnehmen – sie fangen das Gefühl ein, mitten im Abenteuer zu stehen.

Zum Black Friday bietet insta360 nun die Gelegenheit, genau diese Erlebnisse noch eindrucksvoller festzuhalten. Auf ausgewählte Produkte warten Rabatte von bis zu 151 Euro – nur solange der Vorrat reicht. Ein perfekter Moment für Outdoor-, Action- und Sport-Creator, um ihr Equipment zu erweitern und ihren Geschichten mehr Tiefe zu verleihen.

Im Mittelpunkt dieser Angebote steht die insta360 X4 Air, eine ultraleichte 8K-360°-Kamera, die entwickelt wurde, um echte Momente ohne Aufwand einzufangen. Sie ist extrem leicht, intuitiv zu bedienen und mit beeindruckender 8K-360°-Technologie ausgestattet. Damit eröffnet sie völlig neue Freiheiten, Abenteuer genau so festzuhalten, wie sie passieren: spontan, lebendig und echt.

Superleicht, robust und bereit für jedes Abenteuer