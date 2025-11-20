ANZEIGE
Black Friday bei insta360: Jetzt bis zu 151 Euro sparen – nur solange der Vorrat reicht
Es sind oft die kurzen, intensiven Momente, die das Herz eines Abenteurers schneller schlagen lassen: die Spannung kurz vor dem Absprung, der Flow auf dem Singletrail oder der schnelle Richtungswechsel auf der Skipiste. Es sind Momente, die so voller Energie sind, dass man sie nicht nur festhalten, sondern immer wieder erleben möchte. Genau für diese Augenblicke entwickelt insta360 Kameras, die mehr als nur ein Bild aufnehmen – sie fangen das Gefühl ein, mitten im Abenteuer zu stehen.
Zum Black Friday bietet insta360 nun die Gelegenheit, genau diese Erlebnisse noch eindrucksvoller festzuhalten. Auf ausgewählte Produkte warten Rabatte von bis zu 151 Euro – nur solange der Vorrat reicht. Ein perfekter Moment für Outdoor-, Action- und Sport-Creator, um ihr Equipment zu erweitern und ihren Geschichten mehr Tiefe zu verleihen.
Im Mittelpunkt dieser Angebote steht die insta360 X4 Air, eine ultraleichte 8K-360°-Kamera, die entwickelt wurde, um echte Momente ohne Aufwand einzufangen. Sie ist extrem leicht, intuitiv zu bedienen und mit beeindruckender 8K-360°-Technologie ausgestattet. Damit eröffnet sie völlig neue Freiheiten, Abenteuer genau so festzuhalten, wie sie passieren: spontan, lebendig und echt.
Superleicht, robust und bereit für jedes Abenteuer
Mit nur 165 Gramm ist die X4 Air die leichteste 8K-360°-Kamera, die insta360 je gebaut hat. Sie verschwindet mühelos im Rucksack oder sogar in der Jackentasche und ist damit die ideale Begleiterin für Action-Sportler, Trailrunner oder Bike-Fans. Zwei 1/1,8-Zoll-Sensoren liefern detailreiche 8K-Aufnahmen mit natürlichen Farben.
Für den Einsatz draußen wurde die X4 Air so gebaut, dass sie auch dann zuverlässig bleibt, wenn es richtig zur Sache geht. Austauschbare, besonders robuste Linsen, Wasserdichtigkeit bis 15 Meter und die bewährte FlowState-Stabilisierung mit 360°-Horizontsperre sorgen dafür, dass die Kamera selbst rauen Bedingungen standhält. Das ist besonders in Situationen von Vorteil, in denen es schnell gehen muss, beispielsweise wenn Sie beim Trailrunning einen Bach überqueren, mit dem Bike über steinigen Untergrund fahren oder bei einer Schneetour plötzlichen Wetterwechseln ausgesetzt sind.
Starke Bildqualität – von strahlendem Sonnenschein bis zur Nacht
Outdoor-Sportler kennen diese Situation nur zu gut: Mal blendet die Sonne grell, zum Beispiel über einer offenen Wiese, und wenige Sekunden später tauchen dichte Baumkronen den Trail in wechselhaftes Halbschattenlicht. Die insta360 X4 Air meistert derartige Herausforderungen mit Bravour. Ihre intelligente AdaptiveTone-Funktion gleicht Farben und Helligkeit im gesamten 360°-Bild automatisch aus, während Active HDR mit bis zu 8K 30 fps für einen erweiterten Dynamikumfang sorgt. Das ist ideal, wenn Sie etwa mit dem Mountainbike aus dem dunklen Wald heraus direkt ins Gegenlicht fahren.
Und selbst wenn der Tag längst vorbei ist, können Sie sich auf die Kamera verlassen. Verbesserte Nacht-Algorithmen und eine optimierte Rauschunterdrückung sorgen für klare und detailreiche Aufnahmen. So wird auch der spontane Abendlauf entlang der Uferpromenade oder die letzte Abfahrt in der blauen Stunde zu Material, das Sie später gerne noch einmal erleben – und teilen.
Mehr Freiheit: aufnehmen, ohne darüber nachzudenken
Die X4 Air wurde entwickelt, damit Sportler und Creator ganz im Moment bleiben können. Mit dem „Zum Aufnehmen drehen“-Modus reicht eine kurze Drehung des Selfie-Sticks, um die Aufnahme zu starten oder zu stoppen. Das ist besonders praktisch, wenn Sie Handschuhe tragen oder die Kamera fest montiert ist und nicht in Griffweite liegt.
Auch die Gesten- und Sprachsteuerung erleichtern die Verwendung unterwegs: Eine schnelle Handbewegung oder ein kurzer Sprachbefehl genügen und die Aufnahme startet. Gleichzeitig nimmt die Kamera dank ihres 360°-Blickfelds mit zwei Fischaugenobjektiven ohnehin alles um Sie herum auf. So müssen Sie während der Action nicht erst nach dem richtigen Bildausschnitt suchen. Später wählen Sie in der App einfach die Perspektive aus, die den Moment am besten einfängt – ganz ohne Stress während der Aufnahme.
Von der Action zur Story – mit nur wenigen Klicks
Für Sport-Creator zählt vor allem eines: schnell vom Erlebnis zum fertig geschnittenen Clip zu kommen. Die KI-gestützten Tools der insta360-App – darunter Auto Edit, FlashCut und KI-Frame – erstellen automatisch dynamische Edits, fügen Übergänge hinzu und synchronisieren die Musik. Damit ist der nächste Trail-Edit, POV-Clip oder Bike-Vlog in wenigen Minuten erstellt.
Wer zusätzlich GPS- oder Leistungsdaten nutzen möchte, kann die X4 Air ganz einfach mit Marken wie Apple, Garmin oder HUAWEI verbinden und die Tourdaten direkt ins Video übernehmen. Das ist perfekt für Rennradfahrer, Läufer oder Mountainbiker, die ihre Leistung dokumentieren möchten.
Fazit: Die perfekte Begleiterin für echte Abenteuer
Die insta360 X4 Air ist eine Kamera für alle, die mehr erleben als planen wollen: für Creator, Sportler und Outdoor-Enthusiasten, die ihre Abenteuer ohne sperrige Ausrüstung festhalten möchten. Sie kombiniert beeindruckende 8K-360°-Videos, eine robuste Bauweise, eine intuitive Bedienung und smarte KI-Tools zu einem Begleiter, der jede Tour und jede Session in aufregende, lebendige Erinnerungen verwandelt, die man später gerne wieder aufruft und teilt.
Mit den Black-Friday-Rabatten von bis zu 151 Euro bei insta360 ist jetzt der ideale Moment, um in die 360°-Welt einzusteigen – solange der Vorrat reicht.
Wenn Sie Ihre nächsten Erlebnisse nicht nur filmen, sondern wirklich erzählen möchten, dann ist die X4 Air der perfekte Begleiter.
Aktuelle Kommentare