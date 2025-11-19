Die Gerüchteküche brodelt im November 2025: Von Canons möglicher Cinema‑EOS über Sonys α7 V und Nikons Video‑Z‑Modell bis zu Leica‑Sondereditionen und neuen Sigma‑, Tamron‑ und Viltrox‑Plänen. Wir fassen die heißesten Registrierungen, Leaks und Insider‑Hinweise zusammen – mit Verlässlichkeits‑Ampel und Quellen. Schaut mit uns auf das, was uns möglicherweise bald in der Imaging-Branche überraschen könnte!

Canon

Rund um Canon verdichten sich Hinweise auf eine kompakte Cinema‑EOS C50, die die R5 C ergänzen oder ablösen könnte – als Antwort auf Sonys FX‑Linie. Details kursieren seit dem Herbstumfeld (IBC‑Timing), befeuert durch mehrere Branchenberichte. Erstmeldung/Einordnung: Canon Rumors, weitere Analyse bei Y.M.Cinema.

Unsere Einschätzung: Verlässlichkeit mittel bis hoch

Zusätzlich ist eine EOS R7 Mark II mit stärkerem Video‑Fokus im Gespräch; auf der RF‑Seite werden u. a. ein RF 300–600 mm f/4–5.6 L IS, ein RF 20–50 mm f/4 Power Zoom sowie ein RF 45 mm f/1.2 STM kolportiert. Erste Zusammenfassungen lieferte Mirrorless Rumors, Roadmap‑Kontext bei Canon Rumors.

Unsere Einschätzung: Verlässlichkeit mittel

Nikon

Ein neues Nikon‑Gehäuse N2410 ist in einer chinesischen Funk/WLAN‑Datenbank aufgetaucht (5 GHz/2,4 GHz WLAN, Bluetooth) – ein starker Indikator für eine bevorstehende Vorstellung. Der Originaleintrag ist typischerweise nicht frei einsehbar; dokumentiert wurde er u. a. von Nikon Rumors sowie CameraTimes.

Unsere Einschätzung: Verlässlichkeit hoch

Parallel verdichten sich Berichte zu einer videoorientierten Z‑Kamera ohne EVF – als FX3‑Gegenstück und mutmaßlich auf Basis des Z6 III‑Sensors. Den Gerüchtefaden hat Nikon Rumors aufgenommen; strategischen Kontext liefert Nikons offizielle RED‑Integration im Z‑Ökosystem (Nikon Newsroom).

Unsere Einschätzung: Verlässlichkeit mittel

Zur Z9 II heißt es aktuell, dass sie nicht mehr 2025 komme; die Erwartungen verschieben sich Richtung 2026 (ggf. nur Entwicklungs‑Teaser Ende 2025). Laufende Einordnung: Nikon Rumors – Z9 II‑Ticker.

Unsere Einschätzung: Verlässlichkeit hoch

Sony

Für die Sony α7 V gibt es ein klares Startzeichen: Eine neue Sony‑Kamera mit der Kennung WW824259 wurde bei der indonesischen Telekom‑Behörde registriert – ein klassischer Vorbote. Erst berichtet wurde die Listung von PhotoRumors; parallel kursieren Spekulationen zu Videomodi und Features bei SonyAlphaRumors. Übrigens: Bei Sony gilt die SDPPI‑Listung WW824259 als Startsignal vor Launch – dokumentiert von PhotoRumors.

Unsere Einschätzung: Verlässlichkeit mittel bis hoch

Bei den E‑Mount‑Linsen werden u. a. ein FE 100–400 mm f/4 GM II und ein Ultraweit‑Zoom mit f/2 genannt – flankiert von Hinweisen auf drei Objektiv‑Neuzugänge in den nächsten Monaten. Quelle: PhotoRumors.

Unsere Einschätzung: Verlässlichkeit mittel

Fujifilm

Der wichtige X‑Generationswechsel (X‑T6, X‑Pro4, X‑H3) wird nicht mehr 2025 erwartet; die Modelle rücken laut Szeneberichten ins Jahr 2026. Das hat FujiRumors wiederholt betont.

Unsere Einschätzung: Verlässlichkeit hoch

Panasonic / L‑Mount / Leica

Nach GH7 richtet sich der Blick auf LUMIX S1H II (und evtl. S1R II). Mehrere Leaks nennen einen Video‑Schwerpunkt und ein Zeitfenster Richtung Jahresende. Meldungen/Erstberichte: L‑Rumors, Spez‑Sammelberichte bei TheNewCamera und Überblick von Digital Camera World.

Unsere Einschätzung: Verlässlichkeit mittel

In der Gerüchteküche sehr präsent ist eine Leica Q3 Monochrom; der Abverkauf der Q2 Monochrom deutet auf einen Staffelwechsel. Erstmeldungen und Einordnung: LeicaRumors sowie Digital Camera World.

Unsere Einschätzung: Verlässlichkeit mittel bis hoch

Die SL3 „Reporter“ war zunächst ein Gerücht, ist aber mittlerweile offiziell bestätigt. Ankündigungsbericht: PhotoRumors.

OM SYSTEM (Micro Four Thirds)

Für OM SYSTEM werden ein Telezoom (oft als 40–200 mm PRO spekuliert) sowie eine „Vintage‑OM‑1 II“ gehandelt. Der Ausblick stammt von 43Rumors.

Unsere Einschätzung: Verlässlichkeit niedrig bis mittel

Ricoh / Pentax

Ricoh hat die GR IV offiziell in Entwicklung bestätigt; später folgte eine GR IV Monochrom‑Entwicklungsankündigung mit Ziel Frühjahr 2026. Original‑Mitteilung: Ricoh Imaging Europe, Zusammenfassung/Timeline: PentaxRumors und Update zur Monochrom‑Variante: PentaxRumors.

Unsere Einschätzung: Verlässlichkeit hoch

Sigma, Tamron, Viltrox & Co.

Bei Sigma ist ein lichtstarkes 200 mm f/2 Sports (E/L‑Mount) mit Bildern, Spezifikationen und einer anvisierten UVP um €3.500 durchgesickert. Leaks: PhotoRumors.

Unsere Einschätzung: Verlässlichkeit mittel bis hoch

Zudem kursiert ein erstes Bild einer kompakteren Sigma 35 mm f/1.2 II FE. Quelle/Erstmeldung: SonyAlphaRumors.

Unsere Einschätzung: Verlässlichkeit mittel

Tamron baut seine Z‑Reihe aus und adressiert offen weitere RF/Z‑Pläne; entsprechende Hinweise verdichten sich über das Jahr. Offizielle Übersicht: Tamron Global – News 2025.

Unsere Einschätzung: Verlässlichkeit hoch

Viltrox arbeitet laut Teasern an einem „Nexus Focus“ AI‑AF‑Adapter, der manuellen Linsen AF‑Funktionen (inkl. Eye‑AF) geben soll. Teaser/Ersthinweis: PhotoRumors, Hintergrund‑AMA zusammengefasst bei PetaPixel.

Unsere Einschätzung: Verlässlichkeit mittel